Coach Tuệ An: Lan tỏa những giá trị đến cộng đồng qua mạng xã hội

Coach Tuệ An (tên thật là Nguyễn Thùy Linh) đã tốt nghiệp Thạc Sĩ Kinh Tế tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Tuệ An chia sẻ, chị tìm đến tâm lý học cũng bởi bản thân đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Cũng từng đó chị bén duyên và bắt đầu theo đuổi công việc về tư vấn tâm lý, tình cảm. Hiện tại Tuệ An đang là CEO của Công ty Tư vấn và Đào tạo Hạnh Phúc chuyên tư vấn tình cảm, hôn nhân gia đình.



Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị Tuệ An luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những người cùng cảnh ngộ. Cùng với những trải nghiệm trong chuyện tình cảm, hôn nhân cũng có phần trắc trở giúp khả năng thấu cảm của chị Tuệ An càng thêm phần sâu sắc. Chính vì thế, bằng những hiểu biết của mình, chị Tuệ An không ngừng mang đến những giá trị cho cộng đồng.

Với Coach Tuệ An, những chia sẻ đó nếu như chị chỉ sử dụng trong công việc tư vấn thì nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chị Tuệ An cho rằng lan tỏa nó đến cộng đồng sẽ tạo ra một giá trị trường tồn hơn, lớn lao hơn. Kênh TikTok của Coach Tuệ An ra đời chính là để thực hiện sứ mệnh đó.



Hiện tại, kênh TikTok của Tuệ An đã sở hữu hơn 1,4 triệu lượt follow và gần 15 triệu lượt yêu thích. Kênh TikTok với mục đích giúp đỡ người theo dõi có thể "chữa lành" được vết thương và hướng đến hạnh phúc. Chính những chia sẻ sâu sắc, thức tỉnh người nghe mà hàng loạt những video trên kênh TikTok Coach Tuệ An luôn trở thành xu hướng với lượt view khủng. Tuệ An chia sẻ sẽ tiếp tục mang đến những vấn đề mà nhiều người đang quan tâm và gặp phải trong những video của mình.

Coach Tuệ An chia sẻ: "Bản thân tôi luôn khao khát được giúp đỡ cho người khác, khao khát được nhìn thấy những người xung quanh mình hạnh phúc hơn. Và mong muốn mình có thể truyền cảm hứng cho họ, khai mở cho họ nhận ra những niềm tin mới về hạnh phúc và khổ đau. Để từ đó họ có thể từng bước, chữa lành được những tổn thương của chính mình. Đây chính là sứ mệnh của một nhà chữa lành, sứ mệnh bên trong trái tim mình mà tôi luôn theo đuổi".

Hành trình để trở thành một người truyền cảm hứng, có tầm ảnh hưởng lớn tới cộng đồng và mang lại những giá trị tốt đẹp được cộng đồng đón nhận và yêu quý là sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của Coach Tuệ An. Hy vọng Tuệ An sẽ còn phát triển hơn nữa để có được thành công trong tương lai.