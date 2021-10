Cô vợ trong vụ đánh ghen ở Hồ Tây update liên tục: Tại cơ quan công an khai báo đang ly thân nhưng động thái của anh chồng mới sốc

Vào khoảng 21h ngày 6/10 một người phụ nữ trẻ đã chặn đầu chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ, to tiếng với cặp đôi trong xe. Bấy giờ người dân xung quanh xúm lại vì nhận ra đây là vụ đánh ghen khá náo loạn.

Theo chia sẻ của người phụ nữ trong clip, người đàn ông trong xe ô tô là chồng của chị này, có quan hệ bất chính với người phụ nữ đi cùng. Thế nhưng chị đã phải rất vất vả mới kéo được chồng ra khỏi xe. Anh ta còn ôm chặt cô nhân tình để bảo vệ cô ta khỏi sự tấn công của chị vợ.



Vụ đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội tối 6/10.

Sau khoảng 15 phút xảy ra sự việc, Công an phường Nhật Tân đã kịp thời có mặt để giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở công an phường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Công an phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) xác nhận và cho biết: "Sự việc xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường để giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở công an phường làm việc. Cơ quan công an cũng yêu cầu các bên ký kết, lập biên bản ngăn chặn để sự việc như này sẽ không tái diễn".

Cũng theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra là do người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình. Tuy nhiên, 2 vợ chồng này đang trong quá trình ly thân và chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục để ly hôn. Cả 2 người đều là cư dân sinh sống trên địa bàn phường Nhật Tân.

Hiện các bên đã đồng ý hòa giải sau khi làm việc với cơ quan công an.

Thế nhưng, trên chính facebook cá nhân của mình, chị vợ cho biết lên phường anh chồng còn đòi quyền lợi cho bồ.

Chị vợ đăng tải hình ảnh trên cơ quan công an

Có rất nhiều nguồn tin xoay quanh drama ngoại tình này

Dù tình cảm của cặp vợ chồng trên có rạn nứt hay đã ly thân như lời họ nói thì trong quá trình chưa được tòa án xử ly hôn, cả 2 vẫn không được có mối quan hệ ngoài hôn nhân. Vậy nên, việc ngoại tình khi chưa ly hôn của anh chồng vẫn là hành động sai trái.