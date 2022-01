Cơ trưởng Quang Đạt đăng ảnh mừng sinh nhật tuổi 30 nhưng netizen lại chú ý Hà Trúc để lộ bụng bất thường

Mới đây, trên trang facebook, "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam" - Nguyễn Quang Đạt đã đăng tải những bức hình hậu sinh nhật đón tuổi 30: "The One Where They All Turn Thirty".

Bữa tiệc chào tuổi mới của Quang Đạt được tổ chức với quy mô nhỏ tại nhà nhưng vẫn được bày trí sang trọng, với sự góp mặt của một số người bạn thân thiết. Tất nhiên cũng không thể thiếu cô bạn gái xinh đẹp travel blogger Hà Trúc.

Trong list ảnh chụp trong tiệc sinh nhật, Quang Đạt còn khoe một tấm hình tình tứ bên bạn gái. Khoảnh khắc ghi lại chàng cơ trưởng ôm Hà Trúc từ sau lưng. Chiếm spotlight hơn cả chính là vòng 2 trông khá "lùm lùm" của travel blogger.

Cụ thể, Hà Trúc diện một chiếc áo ngực sexy kết hợp cùng chân váy xòe rộng màu đen. Không biết do chân váy hay cô nàng có tin vui mà trông phần bụng travel blogger khá là "đồ sộ".

Nhiều netizen chú ý vào tay của Quang Đạt bởi thay vì ôm eo, một tay chàng cơ trưởng khẽ vòng đặt lên phần bụng "lùm lùm" của bạn gái. Trong một hình ảnh khác Hà Trúc chia sẻ bên Quang Đạt, cô nàng cũng để lộ vòng eo kém thon gọn.

Chuyện tình "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam" - Nguyễn Quang Đạt và travel blogger Hà Trúc vẫn luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Cặp đôi lộ hint hẹn hò từ tháng 10/2019. Đến tháng 1/2020, cả hai mới công khai ảnh chụp chung thay lời khẳng định "chủ quyền".

Thời gian bên nhau, cặp đôi không ít lần khiến dân tình "gato" khi thường xuyên khoe ảnh tình tứ hay phát "cẩu lương". Đặc biệt ngoài những lúc ngôn tình ra, Quang Đạt - Hà Trúc còn khiến người yêu mến thích thú khi tung ảnh dìm hàng đối phương.