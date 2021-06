Cô thôn nữ đen đủi trong Tây du ký 1986: Ngoài đời là mỹ nhân, thành tích học tốt nhất lớp và cuộc sống thành đạt hiện tại

"Tam đả Bạch Cốt Tinh" là một trong những tập phim ấn tượng nhất Tây du ký 1986. Ở trong tập này, gia đình 3 người nọ bị Bạch Cốt Tinh bắt, giết và nhập hồn để gài bẫy thầy trò đường tăng. Đảm nhận vai cô thôn nữ - con gái trong gia đình này là nữ diễn viên Dương Tuấn. Cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất thì thể hiện được cả 2 mặt của nhân vật: Khi hiền lành, dịu dàng và khi nham hiểm, độc ác (lúc bị Bạch Cốt Tinh nhập).

Được biết Dương Tuấn ngoài đời có nhan sắc rất rực rỡ. Cô từng tốt nghiệp trường nghệ thuật nổi tiếng và có sự nghiệp cực kỳ thành công. Nếu so sánh sự nghiệp với dàn diễn viên Tây du ký 1986 năm nào, Dương Tuấn chắc chắn được xếp vào top đầu.

Dương Tuấn trong Tây du ký 1986.

Cô sinh viên trường nghệ thuật nổi tiếng, thành tích đứng đầu lớp và cuộc sống thành đạt hiện tại

Dương Tuấn sinh năm 1963 tại tỉnh An Huy. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật với làn da trắng, sống mũi và đôi mắt có hồn. Năm 1975, cô nhập học ngành Kinh kịch tại trường Nghệ thuật An Huy. Hiện tại, ngôi trường này được đổi tên thành Trường Cao đẳng Nghệ thuật Chuyên nghiệp An Huy. Đây là ngôi trường nổi tiếng, đạt nhiều thành tích nổi trội trong giảng dạy nghệ thuật, từng đào tạo ra nhiều tên tuổi lớn cho giới nghệ thuật Trung Quốc. Giảng viên của trường cũng có nhiều nghệ sĩ.

Ngôi trường nghệ thuật Dương Tuấn từng theo học.

Dương Tuấn thời trẻ có nhan sắc nổi trội.

Trong thời gian đi học, Dương Tuấn được đánh giá là nữ sinh giỏi toàn diện. Kết quả học tập của "cô thôn nữ trong Tây du ký 1986" từng đứng đầu toàn lớp. Sau khi ra trường, Dương Tuấn vừa theo đuổi nghệ thuật vừa không ngừng học tập, trau dồi thêm kiến thức, bản lĩnh sân khấu. Ngoài vai diễn trong Tây du ký 1986, Dương Tuấn từng có nhiều vai diễn ấn tượng cả trên truyền hình và sân khấu kinh kịch, từ đó được công nhận thực lực.

Cũng vì vậy mà nữ nghệ sĩ đoạt được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ như Phó giám đốc đoàn kịch Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Năm 2008 cô chuyển công tác Nhà hát Nghệ thuật Kinh kịch tỉnh Hồ Bắc và giữ chức vụ giám đốc. Dương Tuấn cũng được công nhận là diễn viên hạng nhất cấp quốc gia. Năm 2018, cô còn được bầu là đại biểu tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 13.

Nhờ tài năng nghệ thuật và sự rèn luyện, học tập không ngừng, Dương Tuấn giờ là nhân vật lớn trong làng nghệ thuật Trung Quốc.