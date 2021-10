Có thể bạn không tin nhưng căn nhà bạn chọn để sống đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự giàu có

Có nhiều yếu tố tạo nên sự giàu có, mà trong số đó thì nơi bạn chọn để sinh sống đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đó là khẳng định của Sarah Stanley Fallaw sau khi đã khảo sát hơn 600 triệu phú ở Mỹ. Cô là Giám đốc nghiên cứu của Affluent Market Institute và là đồng tác giả của cuốn sách “The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth”.

Những người hàng xóm có ảnh hưởng lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều

“Chìa khóa để xây dựng sự giàu có là sống trong một ngôi nhà mà người ta có thể dễ dàng mua được”, cô viết. Lời nhận định đó được xây dựng dựa trên nghiên cứu từ cha cô, Thomas J. Stanley. Trong cuốn sách "Stop Acting Rich”, ông cho rằng ngôi nhà hoặc khu phố mà một người sinh sống cũng có thể là yếu tố gây hại lớn nhất đối với việc xây dựng sự giàu có của họ.

“Nếu chọn sống trong một ngôi nhà và khu phố giàu sang, bạn sẽ có hành động và các quyết định mua sắm giống những người hàng xóm của mình”, ông viết thêm - “Khu phố càng giàu có, cư dân trong đó càng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm và dịch vụ khó tưởng tượng được”.

Nếu những người hàng xóm có thu nhập và mức tiêu dùng cao, họ lái chiếc xe sang BMW hoặc Mercedes-Benz thì rất có khả năng bạn sẽ cảm thấy thôi thúc phải làm được giống như vậy. Áp lực ấy sẽ làm leo thang lối sống của bạn, dẫn đến tình cảnh chi tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được.

Giá nhà so với thu nhập cũng ảnh hưởng đến khả năng tích lũy của cải

Stanley Fallaw nói rằng không chỉ những người hàng xóm giàu có gây ảnh hưởng tới bạn mà giá nhà đắt đỏ trong khu dân cư hạng sang cũng khiến bạn không thể tích lũy được tài sản.

Hầu hết các triệu phú mà cô khảo sát chưa bao giờ mua ngôi nhà nào có giá cao hơn gấp 3 lần thu nhập hàng năm của họ. Giá trị nhà trung bình của các triệu phú là 850.000 USD, gấp khoảng 3, 4 lần thu nhập hàng năm hiện tại của bản thân.

Lấy ví dụ nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett, ông sống trong một ngôi nhà chỉ có giá bằng 0,001% tổng tài sản của mình.

Tùy theo mức lương, độ tuổi và địa điểm sinh sống nhưng thước đo tiêu chuẩn về chi phí cho nhà ở chỉ là khoảng 30% thu nhập trước thuế của bạn mà thôi.

Nếu muốn đẩy nhanh tốc độ xây dựng sự giàu có, nhà lập kế hoạch tài chính Lauren Lyons Cole gợi ý rằng hãy tìm kiếm một chỗ ở chỉ khiến bạn phải chi khoảng 25% thu nhập hoặc thấp hơn càng tốt. Số tiền chênh lệch dư ra, bạn hãy dành để tiết kiệm và đầu tư.

Giữ cho chi phí nhà ở thấp là một cách làm thông minh, cho dù bạn có bao nhiêu tiền. Phương án tốt nhất và thiết thực hơn cả là hãy chuyển đến sống ở một ngôi nhà ít tốn kém hơn so với ngôi nhà hiện tại.

Khi chọn địa điểm sống cũng cần đo lường cả mức độ hạnh phúc

Khi chọn địa điểm sinh sống, bạn không chỉ cần xem xét đến chi phí sinh hoạt mà còn phải đo lường mức độ hạnh phúc của mình khi sống trong khu vực và thành phố ấy, Stanley Fallaw nói.

“Chúng tôi vẫn cho rằng cộng đồng gần gũi trong khu phố, thị trấn của bạn thật sự rất quan trọng giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn ở nơi mình sinh sống”, cô viết. Khi trạng thái tinh thần vui vẻ và thoải mái, chúng ta có động lực tốt hơn cho mọi việc trong cuộc sống và sự nghiệp.

Theo: businessinsider