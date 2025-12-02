Có thật Lâm Tâm Như là sao nữ hoàn hảo nhất Cbiz?

Trong dàn diễn viên chính của siêu phẩm Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như là người duy nhất vẫn hoạt động tích cực trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong khi "Én nhỏ" Triệu Vy, "Kim Tỏa" Phạm Băng Băng dính lệnh "phong sát", "Nhĩ Khang" Châu Kiệt giải nghệ về làm nông, "Tình nhi" Vương Diễm mải mê với đường đua bán hàng livestream, "Ngũ a ca" Tô Hữu Bằng không còn mặn mà với nghề diễn thì người đẹp họ Lâm vẫn giữ được "lửa nghề" và được coi là cái tên bảo chứng cho chất lượng phim ảnh. Thậm chí, trang 163 còn gọi Lâm Tâm Như là sao nữ hoàn hảo nhất Cbiz, không ai có thể bắt bẻ được.

Quả thực, Lâm Tâm Như được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn tài năng. Ngay khi mới chập chững bước chân vào showbiz, nữ diễn viên xứ Đài đã gây thương nhớ với vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo, thấy mà mê.

Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Lâm Tâm Như thử sức với nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc, sản xuất phim và đều đạt được thành tích đáng nể. Theo trang 163, Lâm Tâm Như là một trong những sao nữ có số lượng phim ảnh diễn chính nhiều nhất Cbiz, trước mắt đã vượt mức 100 bộ phim. Các tác phẩm tiêu biểu của người đẹp Hoàn Châu Cách Cách trải rộng khắp các thể loại, từ cổ trang, dân quốc đến hiện đại, gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng.

Đồng thời, Lâm Tâm Như hiện còn là sao nữ Hoa ngữ duy nhất có thể đảm nhiệm cả vai trò diễn viên chính lẫn nhà sản xuất cho chính tác phẩm để đời của mình. Trước mắt, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã chế tác 16 bộ phim điện ảnh, 2 lần đạt được giải thưởng danh giá. Trong làng giải trí xứ Trung, có không ít người từng thử sức với công việc sau cánh gà, sản xuất phim ảnh nhưng đại đa số không có thành tựu nào đáng chú ý. Thế là đủ biết Lâm Tâm Như "đa-zi- năng" tới mức nào rồi!

Lâm Tâm Như xinh đẹp nổi trội từ khi mới vào nghề và giờ đây vẫn là mỹ nhân gây thương nhớ của Cbiz.

Cô có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu, trong đó có cả những phim do Lâm Tâm Như kiêm luôn vai trò nhà sản xuất.

Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ, Lâm Tâm Như còn có gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ và những người bạn thân thiết luôn bên cô trong lúc khó khăn. Nhớ năm xưa, khi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa mới về chung một nhà, những tin đồn gài bẫy, ép cưới rộ lên khắp nơi. Cặp đôi Cbiz đình đám liên tục dính nghi vấn tình cảm đổ vỡ, hôn nhân rạn nứt.

Thế nhưng, thời gian đã chứng minh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vô cùng hạnh phúc khi về chung nhà với nhau. Qua những mẩu chuyện do nữ diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt kể về chồng con, netizen phải xuýt xoa với cuộc sống ấm êm, bình dị của cặp đôi hàng đầu Cbiz.

Đối với các ngôi sao showbiz, việc cể cân bằng giữa gia đình, công việc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Rõ ràng, để giữ được cả "lửa" nghề lẫn "lửa" hôn nhân thì cần một sự khéo léo không hề nhỏ từ phía Lâm Tâm Như. Cô và ông xã Hoắc Kiến Hoa đã có sự bàn bạc, thu xếp hợp lý để vun vén cho gia đình, chăm lo cho con nhỏ và để sự nghiệp của cả hai đều được thăng hoa.

Giờ đây, ở tuổi 49, Lâm Tâm Như vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Cô cho biết, chính gia đình hạnh phúc ấm êm là động lực giúp cô đối mặt với sự trôi qua của năm tháng. Người đẹp Hoàn Châu Cách Cách không lo sợ về tuổi tác, bởi lẽ, cô tin rằng tháng năm không chỉ mang đến những phong sương mà còn cả sự trưởng thành và trí tuệ.

Nguồn: 163