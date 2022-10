Cơ sở nào để con trai bà Nguyễn Phương Hằng xin đặt tiền bảo đảm cho mẹ tại ngoại?

Trong đơn, viện dẫn các quy định của Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 07/8/2018 về áp dụng biện pháp ngăn chặn “Đặt tiền để bảo đảm” thay thế biện pháp “Tạm giam”, ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, bà Hằng hội đủ các điều kiện, như: Phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án; có địa chỉ cư trú rõ ràng. Trước khi bị bắt, bà Hằng có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện...

Bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra.

“Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn nhận sai và cam kết không vi phạm, nhiều lần tự viết đơn xin được tại ngoại để điều trị bệnh và cam kết không tái diễn hành vi livestream trên mạng xã hội... Hành vi của mẹ tôi không thuộc các trường hợp không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm” - đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn viết.



Ngoài ra, đơn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết bà Hằng đang phải điều trị nhiều bệnh như: Cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loạn lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung… phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm nay. Ngoài ra, bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi, con nhỏ và là người điều hành hoạt động doanh nghiệp với rất nhiều người lao động.

“Do vậy, tôi làm đơn này xin được đặt số tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho mẹ tôi cho đến khi kết thúc vụ án” - đơn của ông Tuấn nêu.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Bà Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số người như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni.

Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả, khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật...

Ngay sau khi nhận kết luận điều tra với nội dung như trên, Viện KSND TPHCM đã ra quyết định trả hồ sơ , đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.