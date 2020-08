Có quá khứ nghiện ma túy và trộm cắp đầy tăm tối, cô gái trẻ bỗng "hồi sinh" chỉ nhờ một câu nói của cha mẹ và ngã rẽ không ai ngờ tới

Vào ngày 18/8, trên tài khoản Facebook của Humans of New York, một dự án cộng đồng đầy ý nghĩa ghi lại những hình ảnh, thước phim và câu chuyện truyền cảm hứng về con người New York nói riêng và các quốc gia khác nói chung, đã chia sẻ câu chuyện xúc động về cô một gái đầy nghị lực.

Cô gái này đã trải qua một quá khứ tối tăm nhưng nhờ tình yêu và nghị lực đã giúp cô thoát khỏi vết trượt dài tưởng chừng không có lối thoát, bắt đầu lại mọi thứ và tìm lại con người đích thực của mình. Câu chuyện về cô gái đặc biệt này đã nhận được 227 nghìn lượt yêu thích; 3,4 nghìn lượt chia sẻ và gần 3 nghìn lượt bình luận. Sau đây là câu chuyện của cô gái được Humans of New York đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức:

Cô gái trong câu chuyện từng có vết trượt dài không lối thoát.

"Tôi đã từng sống như một con thiêu thân. Tôi ăn cắp rất nhiều và nghiện ma túy. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã không còn hy vọng và niềm tin vào cuộc sống này nữa. Cuối cùng tôi phải nhập viện tâm thần vì có ý định tự sát.

Bố mẹ đến thăm tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có cùng quan điểm với nhau nhưng họ đã nói với tôi rằng: "Hãy về nhà và chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra". Câu nói đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Chúng tôi là một gia đình quân nhân. Vì vậy, mặc dù rất muốn học đại học nhưng tôi đã xem việc gia nhập Lực lượng Không quân là cách duy nhất để chuộc mọi lỗi lầm. Người tuyển quân nói với tôi rằng, tôi phải giảm được 30kg trong vòng 3 tháng thì mới đạt yêu cầu. Và tôi đã quyết tâm giảm cân.

Irina đã ở bên cô những lúc khó khăn nhất.

Tôi bắt đầu tập thể dục 3 lần/ngày và trở thành một người cuồng việc đếm calo. Chính trong khoảng thời gian này, tôi đã gặp Irina. Chúng tôi đã làm việc chung với nhau tại một nhà hàng. Một đêm nọ, khi cùng nhau gấp khăn ăn, tôi đã trút bầu tâm sự với Irina về cuộc đời của mình. Cô ấy dường như không bận tâm đến quá khứ của tôi. Chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn. Irina đưa tôi đi đến nhà thờ cùng với cô ấy.

Irina cũng đến phòng tập thể dục với tôi mỗi ngày. Mặc dù thể trạng của Irina tốt hơn tôi rất nhiều nhưng cô ấy vẫn luôn chạy theo tốc độ của tôi. Irina đã ủng hộ tôi trên mọi bước đường. Thậm chí, cô ấy còn đi cùng tôi khi tôi xăm để che đi vết sẹo tự tử năm nào. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Vào ngày cân cuối cùng, tôi vẫn thừa 1kg trọng lượng nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Người tuyển quân nói rằng tôi hãy thử lại vào tuần tới nhưng tôi đã từ chối cô ấy. Tôi biết rằng mình không muốn ở trong Lực lượng Không quân. Bố mẹ tôi thất vọng đến mức bảo tôi đừng quay trở về nhà nữa. Đêm đó Irina và tôi ngồi trong công viên suốt hai tiếng đồng hồ. Cô ấy nói với tôi: "Tớ luôn ở đây vì cậu. Và gia đình của cậu cũng vậy". Nếu không có cô ấy và nhà thờ, có lẽ tôi đã nằm trên giường cấp cứu ngay lúc này hoặc tôi sẽ biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, thay vào đó, giờ đây tôi sắp tốt nghiệp đại học với bằng công tác xã hội.

Cả hai đều đang sống cho cuộc đời của chính mình.

Irina và tôi đang cùng nhau sống với giấc mơ của chính mình. Chúng tôi trở thành bạn cùng phòng. Cả hai chúng tôi đều đang làm công tác tư vấn về vấn đề cai nghiện. Cuối cùng thì tôi đang sống cuộc sống của riêng mình. Tôi muốn trở thành người mà tôi muốn từ khi còn nhỏ".

Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự khâm phục về nghị lực sống, làm lại từ đầu của cô gái trong câu chuyện. Họ chúc cho cô sẽ có một cuộc đời yên bình và luôn được sống là chính mình. Một số người bình luận rằng, trong cuộc đời này ai cũng cần có một Irina và cô gái đã may mắn khi tìm được một Irina của đời mình.

Nguồn: Humans of New York