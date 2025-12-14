Cơ phó Việt được ví đẹp như Won Bin là ai?

Trần Ngọc Vàng hiện là một trong những mỹ nam nhận được nhiều tình cảm nhất từ công chúng, không chỉ nhờ gương mặt điển trai đậm chất tài tử mà còn bởi diễn xuất ngày càng ổn định, tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt. Mới đây, một đoạn video của nam diễn viên trong Tử Chiến Trên Không bất ngờ viral trở lại, kéo theo loạt bình luận khen ngợi ngoại hình lẫn khí chất nam tính của anh. Khoảnh khắc chỉ 19 giây ngắn ngủi "lên đồ" cực bảnh bao của anh chàng khiến nhiều khán giả “đổ gục” ngay lập tức. Thậm chí, không ít người còn ưu ái gọi Trần Ngọc Vàng là "Won Bin Việt Nam" với nhan sắc quá đỗi điện ảnh.

Đoạn video khiến Trần Ngọc Vàng được sánh ngang với Won Bin. (Nguồn: invisible.tranngocvang)

Trần Ngọc Vàng gây ấn tượng với vai diễn cơ phó Khanh trong Tử Chiến Trên Không.

Trần Ngọc Vàng gây ấn tượng mạnh nhờ visual điển trai đậm chất điện ảnh, với đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao và ánh mắt sâu đầy cuốn hút. Nụ cười nhẹ tạo nên cảm giác thân thiện nhưng vẫn giữ được vẻ nam tính, trưởng thành. Mái tóc cắt gọn, vuốt tự nhiên càng làm tổng thể mỹ nam sinh năm 1998 thêm phần chỉn chu và lịch lãm hơn.

Outfit của anh cũng ghi điểm ở sự tinh tế, lịch lãm: bộ suit tối màu vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo; lớp áo len khóa kéo bên trong mang lại sự trẻ trung nhưng không làm mất đi vẻ trang nhã. Chiếc cà vạt hồng pastel phối cùng sơ mi trắng trở thành điểm chạm nhẹ nhàng, giúp tổng thể trông hài hòa và sang trọng. Với diện mạo chỉn chu và phong thái tự tin, nam diễn viên khiến người xem khó có thể rời mắt.

Nhan sắc điển trai, nam tính và cuốn hút của Trần Ngọc Vàng.

Bên cạnh những lời khen có cánh, nhiều netizen cho rằng Trần Ngọc Vàng rất giống Won Bin.

Đường nét góc cạnh, nam tính đậm chất điện ảnh của Trần Ngọc Vàng khiến dân tình liên tưởng đến "quốc bảo" Hàn Quốc Won Bin.