Có những người khi gặp ai đó khó khăn, họ đưa tay để giúp đỡ. Nhưng khi người khác không có việc gì cần giúp, họ cũng nhảy vào can thiệp. Một người luôn thích can thiệp vào cuộc sống của người khác không chỉ làm mất đi giá trị của bản thân mà còn mất đi sự chào đón của người khác.



Trưởng thành rồi, sống ở đời phải hiểu: không bao giờ tọc mạch, can thiệp sâu vào cuộc sống của người khác. Điều này không chỉ tôn trọng bản thân mà còn coi trọng người khác.

Can thiệp quá nhiều không có nghĩa là cái gì bạn cũng biết

Một người dùng mạng xã hội Zhihu tên Liễu Liễu đã kể câu chuyện của gia đình mình:

"Vì vợ chồng tôi cả ngày đi làm nên bố mẹ chồng ở nhà lo cơm nước, đưa đón cháu. Mẹ chồng tôi là người hay can thiệp, thích kiểm soát. Dù mọi người làm gì, bà vẫn sẽ ở bên cạnh chỉ đạo nên làm gì trước, nên làm gì sau. Mọi thứ đều phải theo lệnh và phương pháp, ý tưởng của bà. Theo quan điểm của mẹ chồng, bà là người đảm đang và giỏi nhất trong gia đình, không ai trong nhà là hơn bà. "Gia đình này phải có bà thì mới tốt được", bà bảo thế.

Điều khó chịu nhất là mẹ chồng thường xuyên tắt wifi vào tối với lý do là không cho con cái nghịch điện thoại. Bà thậm chí còn quy định con phải đi ngủ trước mấy giờ mỗi tối. Tôi tức giận nhưng bất lực, cảm thấy thật cực hình khi sống với mẹ chồng quá kiểm soát. Mối quan hệ mẹ chồng con dâu cũng vì thế mà căng thẳng".

Liễu Liễu cảm thấy khó chịu với hành động của mẹ chồng. Ở một phương diện khác, cô đặt bản thân mình vào bà và hiểu được, bà đang muốn tốt cho cả gia đình tôi. Bà luôn cho điều đó là đúng, chúng tôi dù sao cũng là hậu bối nên sẽ không hiểu được nhân tình thế thái bằng bà. Thế nhưng, với quan điểm riêng của vợ chồng Liễu Liễu, cô lại không chấp nhận được.

Phép lịch sự tối thiểu là không tọc mạch, không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Với bất kì ai cũng vậy, cần cho nhau sự tự do và không gian riêng thì mối quan hệ đó mới bền lâu. Ai cũng phải học cách tôn trọng và chấp nhận cuộc sống của người khác, không áp đặt, không can thiệp.

Bất kể tình huống nào cũng vậy, bạn phải xác định rõ ràng mục tiêu của mình, tuân thủ các quy tắc, không bao giờ vượt qua ranh giới hay phá vỡ các quy tắc này.

Còn gì đáng sợ hơn việc cứ ngồi bên lề phán xét cuộc sống của người khác

Tôi gặp một câu chuyện như thế này trên Internet: Có một cặp vợ chồng trẻ người Anh không có nhiều tiền. Trước khi cưới, họ đến cửa hàng trang sức để mua nhẫn với giá 120 bảng Anh (khoảng 3,7 triệu đồng). Dù chất lượng chiếc nhẫn không tốt lắm nhưng chỉ cần là người đàn ông mình yêu mua tặng thì cô cũng thích.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ đang thử chiếc nhẫn, nhân viên bán hàng lại nói với cô: "Tôi không tin nổi một người đàn ông lại cầu hôn với chiếc nhẫn rẻ tiền như thế. Đáng buồn cho cô".

Tôi tự hỏi, không biết cô bán hàng kia nghĩ gì mà lại mạnh dạn phát ngôn như thế. Có lẽ, cô ta cũng chỉ nhìn một phía, và cảm thấy tiếc cho phận phụ nữ khi phải gởi tấm thân này cho người đàn ông không đủ đầy. Tuy nhiên, đó là cuộc sống của người khác, dù họ có như thế nào cũng không nên đứng bên ngoài phán xét mọi chuyện.

Phải hiểu rõ hoàn cảnh của người khác hơn là đứng trên lập trường của mình mà phán xét, tùy tiện phủ nhận và chỉ trích người khác. Điều đó thật đáng xấu hổ. Như Mark Levy từng viết trong quyển Kẻ đánh cắp bóng tối: "Bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, ngay cả khi nó là vì lợi ích của người kia, bởi vì đây là cuộc sống của họ".

Tu thân là phải thận trọng lời ăn tiếng nói, bởi họa từ miệng mà ra. Nếu nói năng không cẩn thận, chúng ta sẽ tự hại mình, hại người khác, gây ra rắc rối thậm chí là tai họa. Điều xấu xa nhất của con người là đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm với người khác. Kết giao với mọi người, phải thận trọng trong lời nói và việc làm, không chỉ tay 5 ngón yêu cầu ai phải làm gì.

Ý thức về ranh giới là mức độ tôn trọng cao nhất

Mối quan hệ giữa các cá nhân là cách mọi người có thể tiếp tục giao tiếp với nhau. Chúng ta phải biết rằng ý thức về ranh giới không phải là kiêu ngạo mà ý thức về ranh giới để biết tiến và lùi - sự tôn trọng cao nhất đối với người khác. Tác giả Peter Drucker đã nói: "Người ta phải luôn biết mình cần nói gì, phải biết khi nào nên nói, nói với ai, và phải biết cách nói".

Bất kể mối quan hệ có thân thiết hay không, bạn nhất định phải biết rõ ranh giới kiểm soát bản thân không để mình bước qua ranh giới đó. Giữ khoảng cách hài hòa là tôn trọng lẫn nhau, để mối quan hệ giữa hai bên được duy trì tốt đẹp và ổn định. Trong thế giới phức tạp của các mối quan hệ giữa con người với nhau, quy định nghiêm ngặt đối với người lớn là không bao giờ được tọc mạch.

Hãy kiểm soát bản thân và tôn trọng người khác để cả hai bên đều thoải mái.

(Nguồn: Zhihu)