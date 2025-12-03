Có nhà 7 tỷ, 2 mảnh đất 6 tỷ vẫn ăn cơm với cá khô, không dám dùng nóng lạnh hay điều hòa

Đó là lời miêu tả ngắn gọn, vắn tắt nhất về nỗi lòng của 1 người con có bố mẹ sống quá cần kiệm. Trong bài tâm sự của mình, người này cho biết bản thân đang cảm thấy rất buồn và khó nghĩ, vì mẹ cô nhất quyết không chịu… tiêu tiền dù hiện tại, tài chính của ông bà hay của các con đều khấm khá cả.

Trước đây, thời cô còn bé, gia đình rất nghèo khó. Chính nhờ có sự cần kiệm vun vén của mẹ mà cả nhà mới thoát nghèo, chị em cô mới được ăn học đầy đủ. Tuy nhiên hiện tại khi bố mẹ đã già, tài sản gồm 1 căn nhà 7 tỷ và 2 mảnh đất tổng giá trị 5-6 tỷ, bố mẹ cô vẫn sinh hoạt, ăn uống, chi tiêu như thời gia đình còn đang rất nghèo.

Ảnh minh họa

"Thời mình còn nhỏ thì nhà tôi nghèo, mẹ là người quản lý tiền trong nhà và mẹ rất tiết kiệm. Mình hiểu cũng nhờ vậy nên gia đình mới dần khá hơn… Tuy nhiên, đến giờ khi bố mẹ đã già, chị em mình cũng phương trưởng, bản thân bố mẹ cũng có tài sản gồm 1 nhà đang ở 7 tỷ và miếng đất khoảng 6 tỷ, nhưng cả 2 vẫn sống rất kham khổ.

Mình lắp điều hòa, bình nóng lạnh cho nhưng mẹ không dám dùng vì sợ tốn điện. Bố mình mấy năm nay thì bị huyết áp với tiểu đường, nhưng bữa cơm vẫn ăn mắm mặn, cá khô, nói chung ăn uống đạm bạc nhất có thể. Mình không biết phải làm thế nào để thay đổi được bố mẹ, vì có cho tiền, mẹ cũng không tiêu, mà mua đồ đắt đồ ngon thì có khi mẹ còn mặt nặng mày nhẹ vì tiếc tiền. Bố mình thì sợ mẹ nên cũng không dám ý kiến gì. Mình nên làm gì bây giờ?" - Cô viết.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thông cảm với tâm trạng của cô hiện tại nhưng đồng thời, tất cả đều khuyên cô cũng nên thử đặt mình vào vị trí của mẹ, để hiểu vì sao mẹ lại tiết kiệm đến thế.

"Mẹ bạn sống cả đời tiết kiệm rồi mà nên thành quen đấy, cũng giống như nhiều người chi tiêu thoải mái, vung tay quá trán rồi mãi không rèn lại được ấy, thì mẹ bạn ở chiều ngược lại thôi. Cũng thông cảm cho bà, có tuổi rồi thì hay nghĩ là hưởng thụ làm gì, để dành cho con cho cháu ấy. Nếu lo cho bố mẹ thì 6 tháng đưa ông bà đi khám 1 lần, rồi để bác sĩ nói thì có khi ông bà mới chịu nghe đấy chứ con cái bảo thì nhiều khi không được đâu" - Một người khuyên.

"Về phần tính cách của mẹ bạn thì nếu đã cố hết sức mà không thay đổi được, thì mình phải chấp nhận thôi. Còn về phần sức khỏe của bố bạn. Nếu được thì bạn đón bố về sống cùng để tiện chăm sóc ông. Hoặc nếu có thể thì nhờ họ hàng, bạn bè đồng niên của mẹ bạn khuyên nhủ giúp xem sao" - Một người gợi ý.

"Như này là hà tiện khổ sở quá rồi chứ không phải tiết kiệm nữa. Đúng là việc gì quá cũng không tốt cả, ngày xưa nhà còn nghèo thì nhờ hà tiện mà khá dần lên, nhưng có tuổi rồi mà ăn uống kham khổ như bạn kể thì đúng là đáng lo, là mình thì quả thực mình cũng không biết phải làm sao nữa" - Một người bày tỏ.

Thói quen tài chính của bố mẹ dạy chúng ta điều gì?

Từ tâm sự của người con trong câu chuyện phía trên, có lẽ chúng ta đều phải thừa nhận sự thật này: Thế hệ bố mẹ mình, nhiều người sống rất tiết kiệm, cũng nhờ thế mà mình được ăn học đầy đủ, giờ mới có sự nghiệp ổn định, có thể tự lo được cuộc sống.

Nhưng đôi khi, thứ chúng ta nên học từ một đời cần kiệm của bố mẹ lại là: Học cách cân bằng.

Ảnh minh họa

Sự cân bằng nằm ở việc biết tiêu đúng chỗ và tiết kiệm đúng mức. Nghĩa là không vung tay quá trán để rồi nợ nần, lao đao, nhưng cũng không hà tiện đến mức đánh đổi sức khỏe, sự tiện nghi hay niềm vui của bản thân và gia đình. Một chiếc điều hòa, một bữa ăn đủ dinh dưỡng, hay một lần cho bản thân được nghỉ ngơi đúng nghĩa không phải là lãng phí. Đó là khoản đầu tư cho chất lượng sống. Điều quan trọng không phải là chi ít hay chi nhiều, mà là chi có ý nghĩa, chi để cuộc sống trở nên dễ chịu hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

Bài học từ thói quen tài chính của bố mẹ, vì thế, không chỉ là "hãy tiết kiệm", mà còn là "hãy dùng tiền một cách có lý trí". Thế hệ trước đã làm rất tốt phần đầu tiên, còn chúng mình có thể hoàn thiện nốt vế còn lại: Chi tiêu có mục đích, có giới hạn và không bỏ quên chính mình chỉ để tiết kiệm.

Tiết kiệm dù ở thời nào đi chăng nữa cũng là đức tính đáng quý, nhưng cũng đừng vì tiết kiệm mà quá hà khắc với bản thân lẫn những người xung quanh. Bởi suy cho cùng, kiếm tiền hay tiết kiệm, mục tiêu lớn nhất vẫn là để có cuộc sống tốt hơn.