Có nguyên liệu tưởng chỉ bỏ đi mà dùng làm mứt thì phòng ho trừ cảm hiệu quả vô cùng

Trong cùi bưởi tươi có chứa 1-2% pectin - một loại chất xơ, tan trong nước, làm tăng độ nhớt của máu. Lượng pectin trong cùi bưởi rất phong phú và dễ hấp thụ vào cơ thể.

Mặc dù Pectin không cung cấp năng lượng nhưng nó lại có nhiều công dụng với sức khỏe như: Kích thích tiêu hóa, giảm béo do pectin kéo dài thời gian tiêu hóa thức ăn trong ruột, tạo cảm giác no bụng kéo dài do đó có thể giúp giảm cân.

Tiêu thụ pectin trong cùi bưởi cũng có công dụng giảm hấp thu lipid, giảm cholesterol toàn phần trong máu. Từ đó khống chế nguy cơ rối loạn mỡ máu gây ra tình trạng mỡ máu cao.