Cơ ngơi của cháu trai gia tộc quyền lực nhất Việt Nam

Lý Quí Khánh không chỉ nổi tiếng là nhà thiết kế tài năng của làng mốt Việt, mà còn là cháu trai của dòng họ Lý Quí - một gia tộc lâu đời và giàu có bậc nhất Việt Nam. Gia tộc Lý Quí hiện sở hữu chuỗi nhà hàng cao cấp, biệt thự sang trọng cùng với đó là khối tài sản khổng lồ.

Cuộc sống của Lý Quí Khánh gắn liền với hình ảnh sang chảnh và xa xỉ. Anh thường xuyên di chuyển ra nước ngoài để mua sắm, tận hưởng du lịch trên các chuyến bay hạng thương gia và nghỉ dưỡng tại những khách sạn, resort đẳng cấp. Không gian sống của anh cũng không kém phần ấn tượng với căn penthouse 2 tầng đắt đỏ giữa lòng Sài Gòn. Theo Lý Quí Khánh, chính nơi ở lý tưởng này giúp anh tìm thấy cảm hứng và thăng hoa trong từng thiết kế trang phục.

Căn penthouse 2 tầng trị giá hàng triệu đô của Lý Quí Khánh nằm ngay giữa trung tâm Sài Gòn, là tổ ấm xa hoa thể hiện gu thẩm mỹ đỉnh cao của nhà thiết kế. Không gian được bài trí theo phong cách tân cổ điển, mang đến sự tinh tế, sang trọng và độc đáo. Với con mắt nghệ thuật sắc sảo, Lý Quí Khánh đã kiến tạo một không gian sống vừa riêng biệt, vừa ấn tượng, phản ánh trọn vẹn cá tính và gu thẩm mỹ của anh.

Không gian sống đẳng cấp của Lý Quí Khánh

Nhiều nghệ sĩ thân thiết cũng không khỏi ấn tượng với căn penthouse triệu đô của NTK tài năng

Không gian phòng khách sặc sỡ sắc màu, có tầm view đẹp với ban công nhìn toàn cảnh thành phố

Lý Quí Khánh rất chăm chút cho tổ ấm của mình, anh bài trí đồ dùng theo sở thích riêng, nhìn vô cùng hài hòa và có gu

Hoa tươi luôn ngập tràn trong không gian sống của Lý Quí Khánh

Trên MXH, Lý Quí Khánh thường "flex" vài góc trong penthouse. Góc nào cũng đẹp hút hồn

Căn penthouse của Lý Quí Khánh được bài trí tinh tế với đầy đủ nội thất tiện nghi, tạo sức hút khó cưỡng cho bất kỳ ai ngắm nhìn. Anh có thói quen mang về từ những chuyến du lịch nước ngoài những món đồ nội thất xa xỉ để trang trí cho không gian sống. Từng chi tiết, từ bức tranh treo tường đến các bức tượng trang trí, đều được Lý Quí Khánh chăm chút tỉ mỉ, sắp xếp hài hòa, mang đến cảm giác dễ chịu và khiến người xem khó rời mắt. Chỉ riêng chiếc đèn pha lê phòng khách cũng khiến anh mất đến 5 năm tìm kiếm để chọn được thiết kế hoàn hảo.

Chiếc đèn pha lê trong phòng khách nhà Lý Quí Khánh

Các chi tiết trang trí trong nhà đều do bàn tay nghệ thuật của NTK chăm chút

Noel 2024, dù không ở nhà nhưng không gian sống của Lý Quí Khánh vẫn được decor giáng sinh tuyệt đẹp

Khu vực ăn uống với tầm view đẹp khó cưỡng khi nhìn ra toàn cảnh thành phố. Tại đây, Lý Quí Khánh cũng trưng bày nhiều đồ decor và tranh nghệ thuật

Phòng ngủ của Lý Quí Khánh mang đậm phong cách vintage với tông hồng pastel ngọt ngào. Chiếc giường lớn với đầu giường bọc nỉ mềm mại, chăn gối viền ren tinh tế mang đến cảm giác ấm áp. Không gian càng thêm sống động với những bức tranh nghệ thuật treo tường - vốn là món đồ không thể thiếu trong tổ ấm của Lý Quí Khánh

Lý Quí Khánh check-in trong cơ ngơi triệu đô.

