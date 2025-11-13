Có nên chốt lời gần 100 chỉ vàng để mua đất hay đợi vàng lên 180 triệu đồng?

Tôi bắt đầu mua vàng cách đây khoảng hai năm, khi giá chỉ hơn 60 triệu đồng một lượng. Sau đó, tôi tiếp tục gom dần trong suốt năm 2023 và đầu năm 2024, khi giá tăng dần lên 120 triệu đồng. Tôi mua theo kiểu tích lũy lâu dài, mỗi tháng góp một ít, không kỳ vọng quá lớn, chỉ coi đó như cách giữ tiền trước biến động kinh tế. Đến nay, tôi đã có tổng cộng 96 chỉ vàng, tức gần 9,6 lượng. Với giá vàng nhẫn hiện khoảng 151,8 triệu đồng/lượng, nếu quy ra tiền, số vàng này có giá trị gần 1,46 tỷ đồng.

Tính trung bình, giá vốn tôi mua vào khoảng 90 triệu đồng/lượng. So với mức giá hiện tại, tôi đang lãi khoảng 61,8 triệu đồng/lượng, tương đương tỷ suất lợi nhuận gần 68,7% sau hai năm. Nếu tính tổng, số vàng tôi đang nắm giữ giúp tôi lãi hơn 590 triệu đồng – một con số khá đáng kể đối với một người tích góp chậm rãi như tôi.

Dạo gần đây, khi giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, tôi bắt đầu phân vân. Nhiều người khuyên nên bán ra để chốt lời, bởi mức tăng đã quá cao và có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào. Số tiền gần 1,5 tỷ đồng nếu quy đổi có thể dùng để mua đất, dù chưa đủ để mua mảnh ưng ý tại Hà Nội, nhưng ít ra cũng là bước khởi đầu cho một tài sản lớn hơn. Tuy nhiên, tôi cũng lo nếu bán hết bây giờ, nhỡ vàng còn tăng nữa, lên đến 170 hay 180 triệu đồng như nhiều người dự đoán, thì lại tiếc.

Suy nghĩ này khiến tôi rơi vào trạng thái lưỡng lự – vừa muốn chốt lời để hiện thực hóa thành quả, vừa sợ bỏ lỡ cơ hội tiếp theo. Tôi cũng cân nhắc đến việc giữ nguyên số vàng, nhưng rồi lại lo giá có thể giảm mạnh nếu thị trường thế giới đảo chiều hoặc Ngân hàng Nhà nước can thiệp để hạ nhiệt giá vàng trong nước.

Một số người có kinh nghiệm đầu tư chia sẻ rằng việc chốt lời từng phần là lựa chọn hợp lý. Khi giá đã tăng cao, bán ra 30–50% lượng vàng đang nắm giữ sẽ giúp tôi bảo toàn lợi nhuận, còn phần giữ lại coi như dự trữ phòng biến động. Nếu vàng tiếp tục tăng, tôi vẫn được hưởng lợi; nếu giá giảm, ít ra tôi cũng không bị thiệt hại toàn bộ.

Các chuyên gia tài chính cũng cho rằng vàng đang hưởng lợi từ nhiều yếu tố quốc tế: kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12, đồng USD yếu đi, và tâm lý lo ngại suy thoái kinh tế khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, chính vì vậy mà giá vàng đã tăng quá nhanh trong thời gian ngắn. Khi tâm lý hưng phấn đạt đỉnh, nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn là điều thường xảy ra.

Trong khi đó, kênh bất động sản vẫn là lựa chọn hấp dẫn về dài hạn nhưng không dễ tham gia ở thời điểm hiện tại. Giá đất ở Hà Nội và các thành phố lớn vẫn neo cao dù thanh khoản chưa hồi phục. Với số vốn khoảng 1,5 tỷ đồng, nếu muốn mua đất đẹp, tôi phải vay thêm, mà lãi suất ngân hàng dù đã hạ vẫn là gánh nặng đáng kể. Ngoài ra, đầu tư đất cần thời gian dài để sinh lời, chi phí giao dịch và thuế cũng không nhỏ.

Cân nhắc giữa hai lựa chọn, tôi nhận ra mình đang đứng trước bài toán quen thuộc của nhiều nhà đầu tư cá nhân: giữ vàng thì sợ giảm, bán vàng lại sợ mất cơ hội. Nhưng dù thế nào, sau hai năm, tôi đã đạt được mức lợi nhuận gần 70%, con số không dễ có ở bất kỳ kênh đầu tư nào khác trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động vừa qua.

Giữ vàng lâu dài giúp tôi học được hai điều. Thứ nhất là sự kiên nhẫn, bởi có những tháng giá giảm sâu khiến tôi lo lắng, nhưng việc không vội vàng đã đem lại kết quả tốt. Thứ hai là bài học về phân bổ rủi ro – không nên dồn hết tiền vào một tài sản, dù nó đang sinh lời tốt đến đâu.

Tôi đang nghiêng về phương án bán ra một phần, có thể 4–5 lượng, để chốt lời và gửi tiết kiệm, phần còn lại giữ lại như tài sản dự phòng. Nếu thời gian tới thị trường vàng tiếp tục tăng, tôi vẫn hưởng lợi; còn nếu điều chỉnh, ít nhất tôi cũng đã khóa được phần lợi nhuận đáng kể. Khi thị trường bất động sản rõ nét hơn và giá đất phù hợp hơn, tôi sẽ tính tới chuyện chuyển vốn sang đó.

Giá vàng có thể còn lên, cũng có thể giảm. Nhưng với tôi, quan trọng nhất là sự an toàn và sự chủ động. Sau hai năm tích lũy, gần 600 triệu đồng lợi nhuận là thành quả đủ lớn để hài lòng. Giờ đây, thay vì cố đoán đỉnh hay đáy, tôi chọn sự cân bằng: vừa bảo vệ những gì mình đã đạt được, vừa giữ cho mình cơ hội trước những biến động khó lường của thị trường.

