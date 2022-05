Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri: Phim Hàn mới toanh về cô gái mang thai do... nhầm lẫn có gì hấp dẫn?

Vừa qua, Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri đã chính thức ra mắt khán giả. Bộ phim nói về trợ lý biên kịch Oh Woo Ri (Im So Hyang), một cô gái chưa chồng nhưng lại bất ngờ mang thai. Lý do là bởi bác sĩ đã nhầm lẫn và tiến hành thụ tinh nhân tạo cho cô.

Ba nhân vật chính của phim là Oh Woo Ri, Raphael và Lee Gang Jae.

Cha ruột của đứa bé là Raphael (Sung Hoon), giám đốc công ty đang tài trợ cho dự án phim mà Oh Woo Ri đang tham gia. Sau nhiều chuyện xảy ra, anh nảy sinh tình cảm với Woo Ri. Tuy nhiên vấn đề là ngay lúc này, cô nàng đã có bạn trai.

Kịch bản của phim Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri: Tuy quen nhưng cũng rất... "lạ"

Dù mới chỉ có 2 tập được phát sóng, thế nhưng có thể khẳng định đây là một tác phẩm rất đáng để chúng ta theo dõi. Vẫn còn đó một số điểm quen thuộc, thế nhưng nhìn chung thì kịch bản phim mang đến không ít điều mới mẻ.

Đến với Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri, chúng ta sẽ thấy những điều khá quen thuộc ở phim Hàn Quốc. Đầu tiên, đó là sự lồng ghép yếu tố tình cảm gia đình. Vì sinh con sớm và làm mẹ đơn thân, mẹ của Woo Ri đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện ước mơ làm ca sĩ.

Ngày còn là một cô nhóc học sinh, Woo Ri vô tình nghe thấy mẹ than thở điều đó với bà ngoại. Chính vì vậy, cô luôn sống trong mặc cảm rằng bản thân chính là gánh nặng cho mẹ. Suy nghĩ đó như chiếc dằm ghim chặt khiến tim cô rỉ máu. Tuy nhiên về sau, họ đã hóa giải mọi hiểu lầm và sức mạnh tình thân vẫn vượt lên trên tất cả.

Nhân vật Oh Woo Ri có tính cách giống biết bao nàng "lọ lem" khác.

Điểm quen thuộc thứ hai: Nhân vật Oh Woo Ri được xây dựng theo hình mẫu mà chúng ta dễ thấy ở nhiều bộ phim khác. Đó là một cô gái hiền lành, ngây thơ và giàu lòng thương người. Có thể nói, Oh Woo Ri chẳng khác biệt nhiều so với những "nàng lọ lem" khác.

Dù thuộc thể loại lãng mạn - hài hước, tuy nhiên có vẻ như Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri sẽ có nhiều drama tương đối "nặng đô". Tuyến phản diện của phim sẽ bao gồm hai nhân vật chính là Lee Ma Ri cùng với mẹ mình là bà Byeon Mi Ja.

Lee Ma Ri là cô vợ xấu xa của Raphael.

Byeon Mi Ja, bà mẹ vợ cực kỳ xảo quyệt của Raphael.

Byeon Ma Ji là một người tâm địa xảo quyệt. Bà ta luôn bày mưu tính kế, ngụy tạo "profile" nhằm giúp con gái bước chân vào gia đình trâm anh thế phiệt. Rồi mỗi lúc Ma Ri gặp khó khăn, cũng chính Ma Ji sắm vai quân sư. Bà ta chỉ bảo đường đi nước bước nhằm giúp con gái giữ vững vị trí của mình.

Trong khoảng thời gian Raphael phải điều trị bệnh, Ma Ri đã ngoại tình để rồi bị tình nhân uy hiếp. Vào một buổi sáng nọ, chính Oh Woo Ri lại là người phát hiện anh ta đã chết. Đáng nói hơn, nhân vật này lại liên quan đến vụ án khác mà Lee Gang Jae - bạn trai hiện tại của Woo Ri đang điều tra. Có lẽ, Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri không đơn giản là một bộ phim lãng mạn, mà biết đâu đấy sẽ còn ít nhiều được pha trộn cả yếu tố trinh thám.

Nạn nhân xấu số của mẹ con Lee Ma Ri.

Một điều mới mẻ khác đó là việc cha ruột của Oh Woo Ri cũng đã sớm xuất hiện. Người này chẳng phải ai khác mà lại là diễn viên nổi tiếng đóng bộ phim mà cô tham gia sản xuất. Điều này hứa hẹn cũng sẽ mang tới nhiều tình tiết thú vị, hấp dẫn.

Nam diễn viên nổi tiếng Choi Sung Il...

... chính là cha ruột của Oh Woo Ri nhưng cô không hề biết dù hai người làm việc cùng nhau.

Mở màn khả quan nhưng mong rằng sẽ không đầu voi đuôi chuột

Nhìn chung, có thể nói rằng Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri là một tác phẩm mang khá nhiều nét chấm phá mới lạ. Cũng được dán nhãn lãng mạn, tuy nhiên nó không phải một bộ phim ngôn tình Hàn "kiểu mẫu" như Hẹn hò chốn công sở - cái tên đã tạo ra sức hút rất lớn cách đây không lâu.

Tuy nhiên, việc ôm đồm quá nhiều cũng mang đến nguy cơ "đầu voi - đuôi chuột" nếu như kịch bản không đủ chặt chẽ. Đặc biệt là việc xử lý mối quan hệ giữa 3 người Lee Gang Jae - Oh Woo Ri - Raphael. Có lẽ sau cùng, Oh Woo Ri và Raphael sẽ đến với nhau. Nếu thế, mong rằng cũng sẽ có một cái kết "happy ending" dành riêng cho anh chàng cảnh sát Lee Gang Jae.

Dù chiếm được trái tim của Oh Woo Ri hay không, Lee Gang Jae cũng xứng đáng có "happy ending".

Nhưng biết đâu đây, Oh Woo Ri - Lee Gang Jae sẽ là một cặp, bởi anh chàng đã hy sinh cho cô quá nhiều khi chấp nhận "yêu chay" trong suốt 2 năm. Quan trọng hơn, sau 2 tập phim đầu tiên thì có vẻ Gang Jae đang cho thấy mình là người rất phù hợp với Woo Ri.

Trailer phim Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri

Cho những ai chưa biết, Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri là dự án chuyển thể từ nguyên tác Jane the virgin của Mỹ. Jane the virgin từng đạt được nhiều thành công khi nhận điểm số 7.9 trên IMDb, 100% trên Rotten Tomatoes và 81% trên TV Guide.

Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri lên sóng vào 23h00 tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên FPT Play.

