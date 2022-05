Cô nàng trẻ hẳn ra nhờ tự trị quầng thâm mắt tại nhà, có cách không tốn một xu

Quầng thâm mắt là nỗi nan giải của nhiều chị em, khiến gương mặt trông già nua, thiếu sức sống. Cô nàng BTV của trang The Everygirl – Josie Santi – cũng gặp phải tình trạng quầng thâm mắt kém đẹp. Tuy nhiên, sau khi tự áp dụng những cách trị quầng thâm mắt tại nhà thì cô đã thành công mỹ mãn, đánh bay quầng thâm và khiến gương mặt trông trẻ trung hơn đáng kể. Chúng ta hãy cùng xem cô đã làm thế nào để đạt được thành quả ấn tượng như vậy.



Josie Santi trẻ trung hơn đáng kể sau khi áp dụng các phương pháp trị quầng thâm mắt

1. Dùng serum mắt chứa vitamin C

Serum vitamin C có thể xem là thần dược trong làng dưỡng da. Thành phần này sẽ giúp làm sáng, ngừa lão hóa, tăng sinh collagen hiệu quả. Vì vậy, Josie Santi luôn đều đặn sử dụng serum mắt chứa vitamin C. Theo Josie Santi nhận xét, từ sau khi dùng serum mắt chứa vitamin C, cô thấy vùng da dưới mắt sáng rõ và có vẻ săn chắc hơn đáng kể. Về lâu về dài, việc sử dụng sản phẩm chăm sóc mắt chứa vitamin C cũng giúp ngừa lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn hiệu quả.

2. Nằm ngửa khi ngủ

Việc nằm sấp khi ngủ có thể khiến vùng da dưới mắt bị chèn ép, tích nước và trở nên sưng phù, quầng thâm rõ ràng hơn. Vì vậy, Josie Santi đã tập hình thành thói quen nằm ngửa khi ngủ. Bên cạnh việc giảm quầng thâm mắt, việc nằm ngửa còn giúp tránh chèn ép, hình thành nếp nhăn trên da. Vì vậy, tuy việc nằm ngửa khi ngủ có thể hơi bất tiện và không thoải mái nhưng Josie Santi vẫn cố gắng duy trì thói quen này.

3. Dùng thanh lăn lạnh

Nếu bạn muốn đánh bay bọng mắt nhanh chóng để kịp tham dự một sự kiện quan trọng thì đây là sản phẩm mà Josie Santi khuyên bạn nên tìm đến ngay. Thiết kế massage dạng con lăn giúp làm dịu vùng da dưới mắt, tăng cường lưu thông máu, phần đầu lạnh còn giúp làm dịu da, giảm thiểu bọng mắt. Tuy nhiên, về phần quầng thâm thì sản phẩm này không mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong trường hợp chưa kịp mua thanh lăn lạnh thì bạn có thể dùng đá lạnh bọc 1 lớp khăn mỏng bên ngoài để massage cho vùng da dưới mắt.

4. Uống nhiều nước

Việc thiếu nước, tiêu thụ nhiều bia rượu sẽ khiến cơ thể mất nước, tình trạng quầng thâm mắt, bọng mắt trở nên càng rõ rệt hơn. Vì vậy, Josie Santi luôn chăm chỉ uống 2l nước hàng ngày để cung cấp đủ nước cho cơ thể và làn da, từ đó giúp da luôn căng mịn, quầng thâm mắt có vẻ mờ hơn.

5. Đắp mặt nạ mắt

Với thiết kế nhỏ gọn và thành phần giàu các chất dưỡng ẩm, làm sáng, mặt nạ mắt chính là sản phẩm mà những cô nàng có quầng thâm mắt giống Josie Santi không thể bỏ qua. Theo Josie Santi, bạn nên tập trung chọn những sản phẩm có chứa vitamin C để giúp làm sáng da. Ngoài ra, nhờ khả năng cấp ẩm chuyên sâu mà mặt nạ mắt còn giúp làm dịu, giảm thiểu bọng mắt và nếp nhăn hiệu quả.

6. Mặt nạ ngủ cho mắt

Bên cạnh mặt nạ mắt, Josie Santi cũng khuyên bạn nên đầu tư một loại mặt nạ ngủ chuyên biệt cho mắt. Trong thời gian đi ngủ, đôi mắt được thư giãn, làn da đang trong quá trình tái tạo, mặt nạ ngủ sẽ cung cấp dưỡng chất chuyên sâu nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong và khiến đôi mắt trông tinh anh, khỏe mạnh hơn. Đắp mặt nạ ngủ mắt 1 - 2 lần/ tuần sẽ giúp vùng da này luôn căng mọng, mượt mà.

7. Ngủ đủ 8 tiếng/ ngày

Cuối cùng, Josie Santi cũng khuyên bạn nên dành đủ thời gian ngủ 8 tiếng/ ngày. Việc ngủ đủ giấc sẽ giúp đôi mắt có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh mệt mỏi và căng thẳng. Do đó, phần quầng thâm hay bọng mắt cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.

