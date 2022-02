Cô nàng mang đặc điểm này chính là "điểm yếu" của đàn ông khi về giường, đã "dính" vào thì không tài nào dứt ra được

Theo chia sẻ của phái mạnh, họ luôn thích đối tác của mình có kỹ năng trong chuyện chăn gối để cảm xúc phòng the vợ chồng luôn được dạt dào cảm xúc. Đặc biệt với người phụ nữ mang những đặc điểm riêng biệt dưới đây, giống như chất keo hút hồn chàng, một khi đã "dính" phải thì chàng sẽ ngày nhớ đêm mong, cả đời không thể rời xa cô ấy.



Biến hình khó nắm bắt

Đàn ông luôn thích có một người vợ cởi mở, yêu chồng chân thành. Tuy nhiên nếu trước mặt chàng, bạn để mình giống như một chiếc bánh đã được bóc tách từ vỏ tới lớp nhân bên trong thì chàng sẽ rất mau chán. Bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng phải ghim một điều trong lòng, bản tính đặc trưng của phái mạnh là ưa phiêu lưu, thích khám phá. Những điều thân thuộc sẽ chàng mau chán cũng giống như 1 bản nhạc dù có hay tới đâu mà cứ nghe đi nghe lại ắt khiến người ta quen tai, không còn muốn mở lên nữa.

Ảnh minh họa

Ngược lại, đàn ông sẽ bị hút hồn bởi những người phụ nữ biết biến đổi bản thân, nhất là khi về giường, mỗi ngày cô ấy lại như tự lột xác thành 1 đối tác hoàn toàn khác lạ. Điều ấy giúp phái mạnh luôn bị kích thích trước sự mới mẻ từ vợ. Trí tò mò được khơi gợi khiến chàng bị "cuốn vào bạn đời" tới không thể dứt ra. Hôm nay cô ấy nằm trong lòng chàng với sự e ấp ngọt ngào nhưng hôm sao lại bung lụa tới rực lửa, đêm sau nữa nàng ấy lại biến hình thành 1 người tình bí ẩn. Ở bên người phụ nữ liên tục biến hóa không ngừng như vậy, hỏi rằng đàn ông nào không yêu cho được.

Vòng eo nhỏ

Câu nói, "phụ nữ thắt đáy lưng ong vừa giỏi chiều chồng lại khéo chăm con" là hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học đã được chứng minh.

Các nhà khoa học đưa ra tỷ số eo /hông (waist-hip ratio - WHR, là con số đo ở vùng thắt nhất của eo và phình to nhất của mông) của phụ nữ, người có tỷ số eo - hông 0,7 thì có nội tiết tố nữ ở trạng thái tốt nhất. Nội tiết tố nữ giúp cho phụ nữ có hoạt động tình dục và sinh sản viên mãn. Vậy nên những chị em có vòng eo nhỏ hơn so với thân hình thì chuyện chăn gối phòng the cũng mạnh mẽ, giàu năng lượng hơn. Trong khi đó, phái mạnh lại chia sẻ rằng trong chuyện chăn gối, các chàng rất thích vợ mình là đối tác nhiệt tình cùng chung đam mê chinh phục cảm xúc phòng the bất tận.

Có ngôn ngữ cơ thể

Một đối tác giàu kỹ năng chăn gối sẽ khiến đối phương nhập cuộc với hưng phấn tràn đầy.

Ảnh minh họa

Đàn ông thừa nhận một điều, họ luôn bị hút hồn bởi những người phụ nữ biết "hư hỏng" một chút khi về giường. Thực tế, những cô gái quá cứng nhắc và sống khép mình nhập cuộc cảm xúc rất nhạt nhòa và không mang lại hứng khởi cho chồng. "Yêu" cùng cô gái ấy sẽ là gánh nặng bởi chàng giống như bị tung vào sân mà phải kiêm luôn 2 vai, vừa thổi còi vừa đá bóng do đối phương quá thụ động. Vậy nên đàn ông luôn khao khát vợ mình khi về giường sẽ cởi mở, đặc biệt là có ngôn ngữ cơ thể của riêng mình.

Ngôn ngữ cơ thể của phụ nữ khi về giường chính là sự uyển chuyển, nhẹ nhàng, cùng với ánh mắt đong đưa toát lên sự khao khát mời gọi đối phương. Khi bàn tay và nụ hôn của chàng chạm tới đâu, cơ thể nàng cũng đều bật lên âm thanh của sự thỏa mãn, đó có thể là tiếng rên nhẹ khi được chồng đưa lên đỉnh, hoặc thoáng chút giật mình khi chồng đã chạm tới đúng điểm G.

Những âm thanh phát ra từ cơ thể vợ sẽ là kim chỉ nam để chàng ấy hiểu rằng mình có đang đi đúng hướng hay không. Vậy nên khi nhập cuộc cùng chàng, bạn đừng ngại thể hiện cảm xúc cơ thể vì thực tế chàng luôn quan sát và mong đợi những phản xạ từ bạn. Thậm chí chàng thích được vợ chia sẻ cũng như thủ thỉ cho chàng biết về cảm nhận thật sự của vợ khi cùng chàng làm chuyện ấy. Điều đó giúp 2 người luôn tìm được tiếng nói chung trong chuyện chăn gối phòng the cũng như cuộc yêu của vợ chồng luôn dạt dào cảm xúc.

