Cô nàng gốc Việt chi hơn 1 tỷ cho thần tượng Kpop, được mời lên truyền hình Mỹ chia sẻ về bộ sưu tập "khủng" với nhiều mức giá "giật mình"

Văn hóa Kpop, yêu thích idol đã không còn xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam và trên khắp thế giới. Người hâm mộ luôn có nhiều cách thể hiện tình yêu dành cho thần tượng và một trong số đó là mua goods, những vật phẩm bao gồm album, photoboook, gậy cổ vũ (lightstick) và các món đồ kỷ niệm khác.

Mới đây, một thiếu nữ gốc Việt có tên là Thuy Pham, 18 tuổi, hiện đang sống ở California, Mỹ, đã xuất hiện trong tập phát sóng mang tên "Lifestyles of the Biggest Standoms" của đài MTV để chia sẻ về hành trình theo đuổi nhóm nhạc thần tượng BTS của mình. Theo chia sẻ của chính chủ, cô đã trở thành fan của BTS, hay còn được gọi là Army, khi nhóm nhạc này mới chập chững hoạt động vào năm 2014. Lúc đó, Thuy vừa tròn 11 tuổi.

Thuy đứng cạnh bộ sưu tập khủng của mình.

Thuy ủng hộ thần tượng bằng nhiều cách. Ngoài việc nghe nhạc BTS 5 giờ/ngày thì cô nàng còn chịu chi rất nhiều tiền để mua về những sản phẩm liên quan đến thần tượng. Số tiền tính đến thời điểm hiện tại được Thuy ước tính lên đến 50.000 USD (1,15 tỷ đồng), bao gồm 30.000 USD cho bộ sưu tập goods và 20.000 USD tiền vé dự concert được gặp thần tượng "bằng da bằng thịt".

Thuy cho biết cô sưu tập rất nhiều các vật phẩm liên quan đến thần tượng, từ thú bông, những món chỉ được bán giới hạn trước cổng nơi tổ chức concert, album, DVD đến các vật phẩm do người hâm mộ khác làm và bán. Thậm chí, cô nàng còn không ngần ngại chi ra số tiền "khủng" để sở hữu những album có chữ ký của idol được đăng bán trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Thuy còn ủng hộ thần tượng bằng cách mua những sản phẩm do BTS làm người đại diện và săn lùng quần áo mà các thành viên từng mặc. Bộ sưu tập khổng lồ của Thuy bao gồm chiếc áo Jimin mặc khi chụp hình cho tạp chí Weverse Magazine, chiếc áo em út Jungkook từng diện trên một chương trình phát sóng trực tiếp, đôi giày hiệu mà Jungkook và J-Hope từng mang qua cũng về tay cô bạn này. Trị giá của một vài món có thể lên đến 2.000 USD (45,5 triệu đồng).

Giống như nhiều người hâm mộ thần tượng khác, Thuy hầu như không sử dụng những món đồ trong bộ sưu tập nên đa số đều được giữ nguyên vẹn. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, cô bạn này cũng không sử dụng khẩu trang BTS hẳn vì tiếc và không nỡ.

Chi tiền mua nhiều goods như vậy không có nghĩa là Thuy chỉ sưu tập cho đủ bộ, một vài món thực sự mang ý nghĩa đặc biệt với cô nàng. Đơn cử như chiếc lightstick, Thuy cho rằng nó có ý nghĩa nhất vì đồng hành cùng cô trong các buổi concert của BTS. Thời điểm tour diễn năm 2020 bị hủy bỏ, cô nàng đã dành 20 giờ đồng hồ để trang trí lại chiếc lightstick, đính hơn 7.000 viên đá lên đó.

Tất nhiên đối với các fan của BTS, bộ sưu tập của Thuy thật sự là một niềm mơ ước nhưng người "ngoại đạo" đôi lúc chẳng thể hiểu được chuyện này. Thuy cho biết có người còn cho rằng cô "điên" nên mới bỏ số tiền lớn như vậy để mua đồ ủng hộ thần tượng nhưng cô nàng không quá quan tâm, miễn là gia đình và bạn bè đứng về phía mình là đủ. Thuy cho rằng số tiền ấy là để thể hiện sự yêu quý chân thành của mình dành cho BTS.

"BTS đã giúp tôi vượt qua nhiều khoảng thời gian khó khăn. Tôi thật sự có sự liên kết như vậy giữa người với người, nhờ có họ mà tôi cảm thấy như mình luôn được ai đó ở bên cạnh lắng nghe và chia sẻ" - Thuy bộc bạch. Thuy cho biết tựa đề album của BTS "The Most Beautiful Moment in Life" (tạm dịch: Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời tôi) là đủ để diễn tả vị trí đặc biệt của BTS trong lòng cô.

"BTS rất đặc biệt vì họ liên quan đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi. Tôi dành gần nhưu cả cuộc đời để yêu mến họ, ngày qua ngày lại làm một điều gì đó vì thần tượng. Tôi chưa bao giờ đối với ai như thế. Họ là những chàng trai đặc biệt và tốt bụng, luôn sống hết mình vì người hâm mộ. Ngoài gia đình thì BTS chính là những người mà tôi yêu quý nhất trên đời" - Thuy chia sẻ.

(Nguồn: Koreaboo)