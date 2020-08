Cô nàng 9X tự lên kế hoạch hoàn thiện căn hộ 50m² với chi phí 65 triệu đồng ở Sài Gòn

Được biết cô gái tên Xuân sinh năm 1993, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Ngay từ khi nhận nhà, trước hiện trạng "trống trơn" của căn hộ khi chủ đầu tư mới chỉ hoàn thiện phần sơn, trần và sàn lát gạch, Xuân đã phác thảo các góc chức năng cơ bản cũng như gạch đầu dòng những mong muốn, dự định của mình cho một không gian sống như ý.

Sau khi xác định được ngân sách, cô nàng đã lập kế hoạch thật chi tiết để tự cải tạo không gian sống trên cao của mình mà không thông qua đơn vị thiết kế.

Cô nàng 9X đã nghiên cứu khá kĩ về cách phối màu, set up từng khoảng chức năng. Điều quan trọng là kinh phí hoàn thiện căn nhà khá giới hạn nên đây cũng chính là bài toán vô cùng khó dành cho Xuân, khi ngân sách chỉ có 65 triệu đồng.

Xuân thiết kế không gian sống cho chính mình với chi phí tiết kiệm.

Không gian trước và sau khi trang trí, cải tạo có sự "lột xác" bất ngờ.

Từ ban công căn hộ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố vô cùng ấn tượng. Đây cũng là một trong những lý do Xuân chọn mua căn hộ.

Xuân cho biết: "Để tạo một không gian theo đúng ý mình với chi phí tiết kiệm như vậy, mình đã bỏ khá nhiều công sức và thời gian để tự tay thiết kế và tìm đơn vị thi công. Mình vô cùng yêu thích phong cách Vintage Retro của những năm 80 nhưng vì budget hạn chế nên không thể theo đuổi, nhìn lại với những gì đang có, phù hợp nhất là lựa chọn nội thất theo hướng đơn giản mà tinh tế "less is more", dùng ánh sáng để tạo điểm nhấn cho không gian thông thoáng hơn, gần gũi hơn".

Căn hộ chung cư của Xuân gồm 2 phòng ngủ với diện tích tổng thể 50m², có ban công nhỏ, được sơn màu trắng toàn bộ và sàn gạch men, cửa gỗ chống cháy, toilet được hoàn thiện sẵn lót gạch xám nhạt sát trần, hệ tủ bếp ván mdf trắng đơn giản.

Kệ treo tường trang trí giúp không gian phòng khách thêm sinh động.

Góc ban công được Xuân trồng nhiều cây xanh.

Không gian xanh mát giúp cô gái có thể tận hưởng cảm giác trong lành, tươi tắn khi ngồi ở phòng khách.

Khi bắt tay vào thi công, cô gái trẻ chia làm 2 phần: phần thô và phần nội thất. Phần thô có chi phí khoảng 15 triệu đồng bao gồm các hạng mục:

- Đi điện lại toàn bộ và gắn thêm ổ điện, bỏ đèn cũ, lắp thêm đèn, công thợ 2 triệu 500 nghìn đồng. Vật tư tự mua để tiết kiệm chi phí.

- Đèn: Lựa chọn mẫu đèn spotlight vỏ màu xanh đậu để tạo điểm nhấn cho căn phòng. Bên cạnh đó là thay toàn bộ đèn trắng thành đèn trung tính. Vật tư cho giải pháp này khoảng 5 triệu đồng.

- Sơn tường hiệu ứng bê tông cho 2 phòng ngủ và phòng khách để tạo điểm nhấn tạo sự mộc mạc, cảm giác nhẹ nhàng, với việc phủ 1 lớp keo bên trên nên nếu có vết bẩn thì tường cũng dễ lau chùi hơn. Mỗi phòng sơn 2 mảng bê tông, những mảng còn lại và trần thì dặm sơn màu xám trắng. Vật tư bao gồm cọ, nước sơn Dulux tự mua 1,3 triệu đồng, tiền công sơn 2,5 triệu đồng - >3,8 triệu đồng.

- Sàn nhựa giả gỗ (chỉ lắp phòng khách và bếp, phòng ngủ đã được lắp ván công nghiệp nên được tận dụng không đổi). Sàn chọn loại Amiru 3mm.

Do Xuân chưa có kinh nghiệm chọn sàn nên cô gái lựa màu sàn trên tấm rời khá đẹp nhưng khi ghép lại thì có cảm giác hơi nhiều vân gỗ làm tối căn phòng. Cô gái lưu ý về khoản lựa sàn gỗ, nên chọn đều màu và màu nhẹ nhàng để tổng thể đẹp hơn. Với hơn 16m² sàn có chi phí 3,5 triệu đồng.

Không gian được hoàn thiện phần thô cơ bản để tăng vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung. Góc phòng khách hướng ra ban công, nơi có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Về chi phí nội thất, Xuân cân nhắc để đưa ra giải pháp tiết kiệm nhất có thể. Với tổng chi phí 50 triệu đồng, căn hộ 50m² đã được hoàn thiện theo ý muốn của cô gái. Để chi phí được giảm đáng kể, Xuân chọn cách đóng nội thất thay vì mua đồ đóng sẵn. Cách này cũng giúp cô gái lựa chọn được gam màu như ý muốn. Các hạng mục được thi công bao gồm:

- Kệ phòng khách: Vì diện tích nhỏ nên khu vực tường được đóng dãy kệ giả treo trần giúp không gian được rộng hơn. Kệ sẽ là điểm nhấn của phòng khách, đồng thời kết hợp làm kệ thờ. Xuân đã lựa chọn gỗ cao su phủ sồi có chi phí 5 triệu đồng.

- Hệ tủ bếp có sẵn màu trắng vẫn còn mới nên nhằm giảm chi phí nên Xuân chỉ chỉnh sửa để đặt lò vi sóng và thay bản lề giảm chấn với chi phí 2 triệu đồng. Đồng thời nối thêm dãy tủ trên tủ lạnh và tủ giày (màu gỗ sồi) bằng ván MDF có chi phí 4 triệu đồng.

- Ở khu vực phòng ngủ, Xuân chọn cách đóng tủ quần áo và giường, tủ quần áo chọn màu xanh xám kết hợp màu gỗ sồi. Giường cũng được đóng màu gỗ sồi và không dùng bàn trang điểm nhằm tối giản không gian (mình dành riêng 1 phần tủ trong tủ quần áo để mỹ phẩm và túi xách). Chi phí 13 triệu đồng bao gồm tủ 3 gian và giường.

- Phòng ngủ còn lại do chưa có nhu cầu sử dụng nên được đóng tủ đồ đôi đơn giản và kệ làm việc có chi phí 5 triệu đồng.

- Tủ gỗ decor trong phòng ngủ được đóng bằng gỗ sồi tự nhiên bao gồm 2 cánh sơn màu xám xanh tone sur tone với màu tủ quần áo, chi phí 4 triệu đồng.

Về khoản nội thất này Xuân đã gửi chi tiết và trực tiếp đặt ở xưởng mộc nên tổng giá hoàn thiện là 38 triệu đồng.

Bộ bàn ghế phòng ăn được đặt ngay cạnh khu vực tiếp khách với kiểu dáng nhỏ gọn, tinh tế, đơn giản.

Khu vực bếp và tủ đựng giày được bố trí ngay bức tường cạnh cửa chính.

Góc phòng bếp gọn gàng, ngăn nắp.

Ở khu vực phòng khách, Xuân Hồ chọn cách đưa ra ý tưởng để xưởng gia công có thể thiết kế một sofa đơn với khung gỗ sồi, gỗ dầu, vải cỏ may với chi phí 7,7 triệu đồng.

Bàn ăn được làm bằng khung sắt kết hợp kính cường lực màu trà để tiết kiệm không gian. Hạng mục này cũng được đặt ở chỗ quen nên có giá 1,2 triệu đồng. Ghế được chọn chất liệu nhựa màu đen/ xám để tạo không gian tối giản, không bị rối và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ có chi phí 800 nghìn đồng/ 3 ghế.

Rèm cửa được chọn màu xám cản nhiệt. Khi vào ở mới thấy là hướng nhà không quá nắng gắt nên Xuân có dự định sẽ thay bằng rèm voan trắng trong thời gian tới để hình ảnh tổng thể được nhẹ nhàng hơn. Khu vực phòng ngủ được chọn rèm sáo có chi phí hơn 2 triệu đồng.

Để căn hộ thêm sinh động, Xuân Hồ mua thêm cây xanh như bàng Đài Loan, cau vàng, hoa... để decor ở từng góc nhỏ. Chi phí khoảng 1 triệu đồng.

Không gian phòng ngủ riêng tư.

Căn phòng được bố trí giường ngủ, tủ đựng đồ gọn gàng. Bên cạnh giường ngủ là gương đứng và tab trang trí nhỏ xinh.

Góc làm việc nhỏ gọn, tiện ích.

Không gian thông thoáng nhờ khung cửa sổ rộng mở.

Phòng ngủ thứ 2 cũng có khung cửa rộng thoáng đón nắng vào nhà.

Ngoài ra, cô gái còn tận dụng lọ thủy tinh để decor nhà. Từng không gian luôn đẹp gọn gàng nhờ việc dọn dẹp khoa học, bài trí đơn giản. Xuân chia sẻ "kinh nghiệm của mình là không nên mua quá nhiều thứ linh tinh một lần, trong quá trình sử dụng sẽ thấy có rất nhiều thứ không cần thiết, hạn chế việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản lớn mà nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp."



Bên cạnh đó, Xuân còn chia sẻ các đồ gia dụng như máy lạnh, tủ lạnh, bếp điện từ, máy hút bụi, quạt máy... đều được cô nàng lựa chọn và lên dự toán chi tiết món nào mua trả trước, món nào dùng thẻ mua trả góp để giảm áp lực chi phí ban đầu. Vì thế tổng chi phí bỏ ra ban đầu chỉ hết 85 triệu đồng. Nhờ "bí quyết" nhỏ này, cô gái trẻ hiện khá hài lòng khi sống trong căn nhà xinh xắn mà mình mơ ước bấy lâu.

Nguồn ảnh NVCC