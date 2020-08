9X làm “telesale” nổi tiếng trên Tiktok kể những lần bị khách dập máy không thương tiếc, tự biến nghề bị nhiều người xem thường trở thành niềm vui đáng được trân trọng

Kiêu kỳ. Lạnh lùng. Xinh đẹp. Giống nhân vật hoạt hình Nhật Bản.

Đó là tất cả những gì người khác ấn tượng ở Vũ Hương Giang khi nhìn thấy hình ảnh của cô qua màn hình điện thoại. Cô nàng sinh năm 1997 này vốn có cuộc sống khá bình thường, làm mọi thứ một cách ngẫu hứng, không có ý định "bon chen" showbiz và cũng không thích lối sống phô trương. Thế nhưng, "dòng đời xô đẩy" đã khiến Giang vô tình nổi tiếng, trở thành "thần tượng" vạn người mê trên TikTok.

Chỉ từ vài video quay chơi cho vui, Giang bỗng sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo trên cả 3 MXH phổ biến nhất hiện nay là Facebook, Instagram và TikTok. Những video do Giang tự làm đều có nội dung gần gũi, ngẫu hứng, chia sẻ về công việc làm telesale và những chuyện thú vị mỗi ngày xoay quanh cuộc sống riêng của Giang. Chính cái nghề telesale bị bao người gọi là "kém sang" ấy đã gợi cảm hứng giúp Hương Giang được yêu mến trên MXH, thu hút fan hâm mộ nhờ gương mặt khả ái cùng giọng nói ấm áp.

Những clip ngắn vui nhộn được Giang "chế" lại từ các tình huống khi gọi điện cho khách, thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok giúp cô nàng nổi tiếng không thua kém hot girl nào.

Ngoài ngoại hình cuốn hút thì Giang còn được các fan hâm mộ đặt cho nickname là "chị tổng đài" bởi rất nhiều clip triệu view trên TikTok của Giang đều được "chế" lại dựa trên những tình huống hài hước khi làm việc. Đối lập với diện mạo sắc sảo, Giang sở hữu giọng nói khá ngọt ngào dễ thương, và ngoài đời cô nàng cũng gây thiện cảm bởi sự gần gũi. Nhan sắc thực của cô gái xinh đẹp như búp bê Nhật Bản không khác biệt gì mấy so với ở trên mạng, chứng minh một điều rằng Giang không hề "sống ảo" chút nào. Ở Giang có đôi chút trong sáng, đôi chút ngại ngùng, ẩn giấu nét tinh nghịch phía sau những bộ đồ cá tính.



"Xin chào mọi người, em là Giang, năm nay 23 tuổi, đang sống ở Hà Nội. Mọi người biết đến em qua Tiktok hay còn gọi em là Cô tổng đài!".

Chào Giang! Em bắt đầu làm công việc telesale từ bao giờ?

Thực ra công việc của em cũng không hoàn toàn là telesale, mà là nhân viên tư vấn bảo hiểm xin hẹn khách hàng. Tốt nghiệp ĐH xong thì em cũng hoang mang chưa biết là mình sẽ làm gì, vô tình em ứng tuyển rồi gắn bó với việc gọi điện thoại tư vấn cũng được một thời gian dài rồi. Lúc đấy em chỉ nghĩ cứ làm thử xem sao, không ngờ là nó cũng hợp với em.

Theo em đặc thù chính của nghề telesale là gì?

Có thể hiểu đơn giản là bán hàng qua điện thoại thôi. Tách chữ "tele" và "sale" ra thì mọi người dễ hiểu hơn. Công việc này chỉ yêu cầu là mình đủ kiên nhẫn và quen với việc bị khách hàng từ chối quá nhiều thôi. Khi mình làm được 2 cái này thì việc xử lý từ chối và đi vào vấn đề với khách rất dễ.

Gia đình có ủng hộ em làm nghề này không?

Mẹ em lúc đầu cũng có xíu xiu ý kiến vì cảm thấy không có triển vọng tương lai, sau này không có cơ hội phát triển nhưng em đã chia sẻ với mẹ rất rõ về định hướng của em khi quyết định làm nghề này rồi. Và quan trọng hơn, em làm vì đấy là ngành bảo hiểm chứ không phải cứ gọi điện qua điện thoại bán hay tư vấn sản phẩm. Nó thực sự là công việc ý nghĩa nên em mới làm.

Bây giờ thì em đã chứng minh được việc em làm hàng ngày không phải là "vớ vẩn" nữa, thu nhập ổn nên bố mẹ cũng không phàn nàn gì.

Nhiều người coi thường nghề telesale, thậm chí chỉ cần nghe điện biết tư vấn là họ cúp máy luôn. Cảm xúc của em khi đối diện với định kiến đó như thế nào?

Một ngày em phải gặp hơn trăm khách như thế ấy chứ, có hôm 200 cuộc cho 200 người cũng không phải là nói quá. Làm đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ cảm xúc trong em cũng "chết lặng" rồi, không còn sốc và tủi thân như ngày đầu nữa. Cơ mà khoảng thời gian đầu đúng là em rất buồn, tiếc nuối, thậm chí là tức giận nữa. Tiếc vì mình xử lý chưa tốt nên khách hàng từ chối, hoặc là tư vấn hơn 20 phút xong khách không muốn cho một cuộc hẹn trực tiếp… Nói chung là nhiều cung bậc cảm xúc lắm.

Em cảm thấy khó khăn và áp lực nhất ở công việc này là gì?

Khó khăn mệt mỏi nhất là khoảng thời gian đầu em phải làm quen với việc bị khách từ chối hoặc cúp máy quá nhiều như vậy đấy. Làm đến tháng thứ 2 thì em thật sự nản khi không thể xin nổi hẹn với khách hàng, muốn bỏ việc ngay lập tức. Nhưng rồi em lại tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, đến bây giờ thì ổn hơn rồi, thi thoảng có những hôm không hoàn thành được chỉ tiêu thì em bị stress chút xíu thôi.

Áp lực công việc thì chủ yếu là không ra doanh số, không đạt được chỉ tiêu công ty đưa ra, hoặc đơn giản là nhìn chỉ tiêu của mọi người đang dần về đích mà mình vẫn lẹt đẹt ở vạch xuất phát. Lúc đó em mới cảm thấy thực sự căng thẳng.

Em xử lý ra sao khi bị khách từ chối không muốn nghe điện thoại?

Công ty em đang làm việc có đào tạo về kĩ năng xử lý từ chối khách hàng khá bài bản, vì đấy là kĩ năng rất quan trọng khi trao đổi hay tư vấn cho khách hàng qua điện thoại. Bọn em sẽ dựa theo khung bài huấn luyện đó và tùy theo thực tế khách hàng để xử lý, thuyết phục theo hướng tốt nhất. Còn nếu khách hàng cúp máy ngang thì đương nhiên là em xin bó tay rồi.

Niềm vui từ nghề telesale mang lại cho em là gì?

Em nghĩ tất cả những ai làm công việc giống em thì việc "made our day" chỉ đơn là bọn em gặp được những khách hàng lịch sự thôi. Chưa nói đến khía cạnh may mắn, gọi trúng khách có nhu cầu mà lại tử tế thì dù khách từ chối gặp bọn em vẫn có động lực tiếp tục gọi. Và thi thoảng em được khách hàng khen nữa, vui cả ngày luôn.

Phải ngồi đeo tai nghe và gọi điện liên tục cả ngày cả tuần như thế em có mệt mỏi hay gặp vấn đề sức khỏe nào không?

Lúc mới đi làm ngồi văn phòng nhiều em khá đau lưng, đặc trưng ai cũng mắc phải thôi. Sau này thì em thấy bụng hơi mỡ (cười). Ngoài ra ai làm nghề telesale cũng dễ mắc phải sự cố là họng sau này rất yếu, vì nói liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi. Phải bỏ thời gian ra chăm sóc riêng cổ họng khá mệt, không phải ai cũng biết và thông cảm cho bọn em.

Tuổi thọ nghề của Giang có lâu dài không? Em dự định sẽ đổi sang công việc gì nếu không làm telesale nữa?

Em nghĩ là mình sẽ không làm quá lâu. Vì tư vấn qua điện thoại chỉ là bước đệm để cho em có nền tảng kiến thức trước và kĩ năng giao tiếp với khách hàng thôi. Em dự định bao giờ cảm thấy tự tin hoặc bản thân không phát triển hơn được nữa ở vị trí này thì em sẽ đổi sang làm sale luôn. Vì gặp mặt trực tiếp khách hàng mới dễ ra vấn đề và em có thể chủ động giải quyết hơn.

Làm một công việc giản dị nhưng nhờ telesale mà em trở nên nổi tiếng trên MXH, vậy có bao giờ Giang gặp những bình luận khiếm nhã tiêu cực nhắm vào mình chưa?

Hầu hết bình luận trên mạng xã hội chỉ là nói về ngành bảo hiểm và nghề telesale chung chung thôi. Riêng bình luận về bản thân thì em thấy mọi người hay chê giọng em thảo mai, hoặc body shaming xíu xiu như là trông bạn đô thế, bắp tay to thế, mắt lệch các thứ… Em đọc xong em cũng thấy đúng, nên em thường up clip xác nhận thẳng thắn cho mọi người thấy luôn là em chấp nhận khuyết điểm của mình từ rất lâu rồi, nó cũng không ảnh hưởng tiêu cực đến em quá nhiều nên em thấy bình thường thôi. Mình đâu thể chiều lòng tất cả mọi người, nên "Deal with it" thôi và bỏ qua những thứ tiêu cực.

Quan điểm của Giang về việc chọn nghề nghiệp ở tuổi 23 là gì? Giang có yêu thích nghề telesale không?

Em sẽ chọn nghề nghiệp mà sau này mình có thể thăng tiến trong tương lai được, ở một môi trường mà em thích nghi tốt. Như hiện tại em thấy bảo hiểm rất tốt nên em quyết định làm "Cô tổng đài" tư vấn, chứ không phải vì em định làm telesale. Cơ bản việc ngồi gọi điện thoại chỉ là bước đệm để sau này em tiếp tục làm trong lĩnh vực bảo hiểm thì cũng tích lũy được chút ít kinh nghiệm cho bản thân.

Còn thật sự ban đầu em vẫn không thích làm telesale cho lắm. Có lẽ nghề chọn em chứ không phải em chọn nghề, vì năm cuối đại học em vẫn nghĩ là ra trường làm gì thì làm chứ không thể làm telesale được, cảm thấy không phù hợp với mình. Em rất ghét việc gọi điện mà không có ai bắt máy, hoặc phải bán 1 sản phẩm gì đó cho người không có nhu cầu. Bởi có nhu cầu người ta tự khắc tìm đến mình thôi. Cuối cùng dòng đời xô đẩy thế nào em lại làm đúng nghề mình từng muốn bỏ qua, mà cũng gắn bó lâu rồi ấy chứ, từ lúc ra trường em vẫn chưa nghỉ, thế mới hay.

Đam mê với nghề telesale như thế nhưng có vẻ như ít ai để ý đến công việc chính của em nhỉ, hầu hết mọi người yêu thích em bởi ngoại hình và hình ảnh năng động trên MXH hơn. Giang nghĩ em thu hút fan hâm mộ nhờ tài lẻ nào?

Vì mọi người biết em qua Tiktok là chủ yếu nên ban đầu em thấy clip em làm tạo ra sự mâu thuẫn cho mọi người tranh luận. Đặt vấn đề kiểu như "nghề này khổ lắm, làm dâu trăm họ", rồi "suốt ngày gọi điện, phiền chết đi được"… Chả hiểu sao lúc đầu than thở nhiều thế, sau này em lại thành "Cô tổng đài" giọng như rót mật, còn bị đùa là cô tổng đài lươn lẹo. Ôi nhiều biệt danh lắm, bạn bè cứ trêu em là "cô vợ quốc dân" vì mọi người toàn comment nhận em làm vợ thôi, ngại lắm.

Em cũng đang rất cố gắng để mọi biết đến mình với vai trò tư vấn viên bảo hiểm nghiêm túc chứ không phải chỉ là một cô gái quay clip mua vui trên MXH. Cảm giác thi thoảng đọc được những comment như "Từ ngày biết em Giang tôi chăm nghe tư vấn hơn" hay là "Tôi sẽ không cúp máy nữa" thì em biết là sự cố gắng của em cũng đang được đền đáp xứng đáng, mọi người đã dần thay đổi cách nhìn nhận về nghề telesale.

Còn tài lẻ thì em tự tin nhất là nhảy, đó chính là đam mê lớn nhất của em. Nhưng thực tế thì mỗi cái em thích một tí. Hồi cấp 3 em có học Vovinam, sau 3 tháng thì thầy dạy võ nhăm nhe định đưa em vào Sài Gòn cho đi đánh hạng. Lên đại học thì em đánh bóng chuyền, bây giờ tập thêm nhảy cổ động và chút xíu nhào lộn backflip các thứ. Nói chung cứ cái gì liên quan đến thể thao và vận động thì em đều thích, học hỏi một tí cho biết.

Bật mí là em có ước mơ được đi thi Sasuke Việt Nam đấy, mà sợ cao có 1m51 nhảy không qua nổi vòng 1! Sợ đủ thứ nữa nhưng vẫn nuôi ước mơ cháy bỏng lắm, em vẫn luôn mong 1 lần được gọi đi để thử sức.

Có hàng trăm nghìn fan hâm mộ trên thế giới ảo nhưng ngoài đời thì Giang vẫn độc thân phải không. Vậy mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì?

Người ấy phải chiều em và cho em cảm giác mình là cả thế giới của họ. À phải biết quan tâm em nữa.

Em thích chọn đàn ông cân bằng được cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Nghe có vẻ khó và hơi tham nhưng sự thật nếu công việc của người đàn ông quá bận mà người ấy vẫn quan tâm đến đối phương thì sẽ chủ động không để bạn gái của mình phải chờ đợi hay lo lắng cho mình thôi ạ. Và đứng ở khía cạnh bạn gái đương nhiên mình phải hiểu và thông cảm cho công việc của người ấy, không có gì để bắt bẻ hay chê trách cả.

Là cô gái cá tính nên Giang thích được bạn trai chiều chuộng chăm lo cho mình hay thích độc lập về mọi thứ?

Em thích cả 2 (cười). Em thấy tài chính là vấn đề rất nhạy cảm trong mọi mối quan hệ nên em không thích mình dựa dẫm, lệ thuộc nhiều vào bạn trai. Nhưng mà được bạn trai quan tâm chiều chuộng là điều mà chị em phụ nữ ai cũng thích ấy. Kiểu không biết mình bực vì gì mà cứ rào trước mua sữa chua trân châu vị xoài là được nè. Em nghĩ quan điểm như vậy là hợp lý với em rồi.

Lúc rảnh rỗi Giang thích làm gì?

Ngoài giờ làm thì em hay đi tập nhảy hiphop, tập cheer, thi thoảng nhận làm job quảng cáo be bé xinh xinh, rảnh hơn thì đi ăn uống, tập tricking nhào lộn các thứ và quay clip Tiktok đăng lên cho mọi người xem. Đơn giản thế thôi mà 1 ngày cũng trôi qua nhanh lắm. Thi thoảng cuối tuần em còn nhận lời đi chụp mẫu quần áo, sản phẩm nữa. Dịp này công ty cho phép nghỉ làm để tránh dịch nên em cũng không bận rộn mấy, có nhiều thời gian để làm mọi thứ mình thích.

Giang thích được ngày càng nổi tiếng hay thích cuộc sống bình thường?

Nói là nổi tiếng nhưng thật sự ngoài việc đăng ảnh có nhiều like hơn người khác và nhận được vô số tin nhắn làm quen mỗi ngày thì em cũng thấy cuộc sống của mình cũng không bị xáo trộn quá nhiều. Mọi thứ vẫn trôi qua nhẹ nhàng thôi.

Thi thoảng em cũng bị soi mói rồi gặp phải những người nhắn tin rất thô tục, làm phiền dai dẳng, thậm chí cách nói chuyện của họ có phần biến thái khiến em hơi hoang mang, nhưng em giữ nguyên tắc là không kết bạn với người lạ trên MXH, không trả lời bừa bãi lung tung nên cũng không vướng phải rắc rối gì. Em thích cuộc sống như hiện tại hơn.

Cảm ơn Giang vì cuộc trò chuyện vui vẻ hôm nay. Chúc em thật nhiều sức khỏe, và luôn sáng tạo ra những video hay cho mọi người cùng xem!