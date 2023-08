Có một Royal School 'xanh ngát xanh, vui mãi vui' trong mùa hè hạnh phúc

Tôi (PV) có dịp ghé thăm Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) vào một ngày mùa hè tháng 8. Trái với cái nóng nực, oi ả của tiết trời ngoài kia, khi bước qua cánh cổng trường, tôi dường như cảm nhận được một mùa hè hoàn toàn khác.

Đó là một mùa hè đầy mát mẻ và trong lành!

Cái mát mẻ và trong lành đó đến từ những thảm cỏ, hàng cây xanh rì bao phủ khắp trường; từ những khối công trình hiện đại kết hợp với các khoảng không gian hoạt động ngoài trời đầy thoáng đãng để học sinh có thể thư giãn, khám giá thiên nhiên và phát triển các giác quan.

Mùa hè tại Royal School lạ lắm! Chẳng phải khung cảnh "cây cối im lìm, không gian vắng vẻ" thường thấy ở nhiều trường học mỗi khi hè về. Thay vào đó là mùa hè đầy sôi động, nơi các em học sinh lí lắc nắm tay cha mẹ đến trường, tung tăng khắp sân và hào hứng tham gia các hoạt động hè đầy thú vị.

Là thành viên mạng lưới giáo dục Cambridge, Royal School chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. Trường trang bị đầy đủ hệ thống phòng học chức năng, từ các phòng thực hành STEM, thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học đến phòng Âm nhạc, phòng Mỹ thuật, hệ thống sân thể thao đa năng, hồ bơi, phòng Sport và không gian hoạt động ngoài trời.

Khi đến thăm trường, tôi đặc biệt ấn tượng trước hệ thống phòng học được thiết kế theo hướng năng động, tiện dụng, hệ thống thông gió đón ánh sáng tự nhiên tối đa.

Tùy theo từng độ tuổi của trẻ mà lớp học được bố trí bàn ghế phù hợp, với máy chiếu công nghệ, bảng từ, tủ cá nhân,... được trang bị đầy đủ để phục vụ cho các mục đích học tập.

Một điều đáng yêu nho nhỏ là mỗi lớp đều có góc học tập với không gian được trang trí đầy màu sắc, giúp mỗi ngày đến trường của trẻ trở nên vui tươi, tràn đầy năng lượng hơn.

Không gian xanh không chỉ ở trong lớp học mà còn được bao phủ khắp sân trường. Ở Royal School, diện tích trồng cây xanh luôn bảo đảm từ 20% đến 40%; diện tích sân chơi, sân tập cũng đạt từ 40% đến 50% so với tổng diện tích của nhà trường. Đối với cơ sở Phú Lâm, trường đầu tư hơn 65% diện tích cho các mảng xanh, sân hoạt động thể chất và hồ bơi ngoài trời, tạo nên điểm riêng biệt.



Theo Ban giám hiệu nhà trường, việc duy trì khoảng xanh, tạo không gian thoáng mát là một trong những mục tiêu hàng đầu. Việc này giúp điều hòa khí hậu, lọc sạch không khí, tạo cảnh quan trong không gian trường học.

Dường như những oi ả mùa hè đã dừng chân ở cổng trường.

Nhìn vào những tán cây xanh, tôi có thể cảm nhận được sự yên bình, dễ chịu nơi đây: Học sinh vui vẻ học tập trong tâm trạng thoải mái, thầy cô tràn ngập hứng khởi, đầy năng lượng trong từng bài giảng, giờ học.

Royal School vốn được biết đến là ngôi trường hạnh phúc, với việc tôn trọng sự phát triển tốt nhất cho mỗi học sinh. Và "ngôi trường xanh" cũng là một phần trong tổng thể giá trị hạnh phúc ấy.

Để có những mảng xanh thiên nhiên bắt mắt, tràn ngập yêu thương, mỗi thầy cô đều cùng tham gia vào việc chăm sóc các bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh,... bên cạnh việc khuyến khích học sinh có những dự án ươm mầm, lưu giữ màu xanh.

Chẳng hạn, từ các cấp học mầm non, nhà trường đã mang đến các giờ học trồng rau như một hoạt động bổ ích. Các em mầm non hai cơ sở Phú Mỹ Hưng và Phú Lâm được trải nghiệm trồng cải xanh, trồng rau mầm, thực hiện mô hình trồng rau thủy canh ngay tại khuôn viên trường. Trong khi đó học sinh phổ thông được tham gia các hoạt động quan sát, trải nghiệm trồng rau thông qua các buổi ngoại khóa, tham quan nông trại,...



Hằng năm, Royal School đều tổ chức các tiết học cho học sinh tham gia trồng cây tại nhiều không gian khác nhau để nâng cao ý thức cho học sinh trong việc chung tay bảo vệ màu xanh của trường học nói riêng và Trái đất nói chung.

Khi nhắc đến mùa hè, nhiều đứa trẻ thường cảm thấy buồn chán vì phải tạm rời xa mái trường thân yêu, không được gặp thầy cô và bạn bè trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mùa hè ở Royal School thì khác. Các em vẫn được tung tăng đến trường, tham gia hàng loạt hoạt động thú vị.

Chẳng quá khi nói rằng, mùa hè ở Royal School chính là "mùa trải nghiệm"! Bởi mỗi năm, nhà trường đều có các chủ đề độc đáo và mới lạ để trẻ có những trải nghiệm bổ ích.

Chẳng hạn năm trước, Royal School cho trẻ mầm non "khám phá thiên nhiên" với khung cảnh núi rừng thì năm nay, các em được "bơi lội" trong thế giới đại dương thông qua chương trình Summer Camp 2023 với chủ đề "Going Places And Happy Journeys" và "Ocean Treasures - Wonders of the sea".

Xuyên suốt 12 tuần, trẻ được vi vu từ đông sang tây, tham gia hàng loạt cuộc phiêu lưu và bước chân vào không gian rộng lớn của biển cả, bầu trời. Các hoạt động mới lạ như Patterns in the sand (Phát triển năng khiếu hội họa qua hội thi thiết kế mô hình trên cát, phối tranh cùng cát màu sắc); A fish of many colors (Phối hợp đồng đội tạo hình chú cá cảm xúc, kỹ thuật in đơn giản tạo nên loài cá mô phỏng bản thân); What makes me special (nhập vai thành các sinh vật biển tham gia tình huống, tiểu phẩm nói lời yêu thương biển cả),... không chỉ giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên.

Và tất nhiên, trẻ cũng được chơi rất vui nữa!

Có con tham gia Summer Camp 2023 lần này, chị Trần Gia Phương Anh, phụ huynh em V. T. V. Khang (khối PS) không giấu được sự hào hứng. Chị chia sẻ: "Summer Camp 2023 của Royal School đã thật sự mang đến cho con nhiều trải nghiệm bổ ích. Mỗi ngày bé luôn "líu lo" kể với tôi những hoạt động đã tham gia: Con được vẽ tranh về biển cả, trang trí vỏ sò, tô màu cho chú cá khổng lồ,... Đặc biệt, thứ 6 hằng tuần, ba mẹ sẽ được tham dự cùng con nhiều hoạt động khác nhau, xem những sản phẩm lớp con thực hiện".

Được biết, bên cạnh các hoạt động cho trẻ tại lớp về tìm hiểu, tạo hình sinh vật biển,... thì hàng tuần, trường sẽ có các hoạt động kết hợp với phụ huynh. Đây chính là cơ hội để cha mẹ gần gũi, tương tác nhiều hơn với con. Cũng chính vì vậy mà các hoạt động thu hút được đông đảo tham gia, khiến cho mùa hè của Royal School và của những đứa trẻ thêm đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Mùa hè này, bên cạnh không khí vui tươi và phấn khởi của các hoạt động hè, màu xanh và sự phát triển mạnh mẽ của thiên nhiên, nhà trường còn gửi đến phụ huynh, học sinh những món quà mới. Đó là Chương trình Hội nhập vừa mới ra mắt, được phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn.

Từ ngày 01/7/2023, Royal School Phú Lâm sẽ chính thức áp dụng lộ trình Hội nhập vào chương trình đào tạo. Cụ thể, chương trình học bao gồm:

- Chương trình MOET (theo chương trình của Bộ GD&ĐT);

- Chương trình Cambridge gồm 20 tiết tiếng Anh/tuần. Trong đó, 10 tiết học với giáo viên nước ngoài (4 đến 6 tiết học với giáo viên Bản ngữ).

Thầy Lê Công Tâm - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chương trình Quốc tế của nhà trường cho biết: "Học với người bản ngữ hoàn toàn hiệu quả với những học sinh đã có vốn tiếng Anh, có thể nghe hiểu, phản xạ nhanh nhưng với các em học sinh mới, chưa quen với việc học song ngữ thì rất khó để các bạn có thể nghe hiểu được. Vì vậy, chúng tôi phổ biến thêm chương trình mới với các tiết học đan xen cùng giáo viên Philippines để hỗ trợ học sinh trong quá trình hội nhập song ngữ hiệu quả hơn".

Thầy Tâm chia sẻ thêm, học với giáo viên Philippines là cách tốt để học sinh làm quen với tiếng Anh vì phát âm của hầu hết các giáo viên Philippines sẽ chậm rãi và rõ ràng. Các thầy cô sẽ hỗ trợ tốt nhất để học sinh thích nghi với môi trường học tập mới, ngôn ngữ mới nhanh chóng.

Được biết, lộ trình học tập của học sinh được kết hợp và chuẩn hóa từ Bộ GD&ĐT cùng Hệ thống giáo dục Cambridge Quốc tế với các môn học như: Science, Maths, ESL, Global Perspectives. Chương trình Hội nhập sẽ giúp các em học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết một cách thành thạo ngay từ bậc tiểu học.

Tương tự như các chương trình khác, Chương trình Hội nhập vẫn sẽ thừa hưởng các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới được áp dụng tại trường như: Học tập thông qua trải nghiệm; Giáo dục cảm xúc xã hội; Tư duy độc lập; Tôn trọng ý kiến cá nhân; Tạo mọi điều kiện để người học cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực… Học sinh hoàn toàn thoải mái phát triển các kỹ năng mềm, khai mở nguồn năng lượng tích cực và sự hứng thú trong suốt quá trình học tập.

Sau khi theo học Chương trình Hội nhập, các em học sinh sẽ đạt được trình độ IELTS tối thiểu từ 6.0 đến 6.5 hoặc chuyển đổi sang chương trình Song ngữ Quốc tế để thi các bằng cấp quốc tế như IGCSE, AS/A LEVEL,... có giá trị toàn cầu. Đây chính là những "tấm vé" thông hành cần thiết, hỗ trợ đắc lực cho học sinh khi vào đại học hoặc chuyển tiếp du học tại nước ngoài.

Một tin vui cho phụ huynh, đó là Royal School Phú Lâm đặc biệt dành tặng mức ưu đãi học phí lên đến 30% từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh trong suốt quá trình học Chương trình Hội nhập.

Cụ thể, học phí cho khối lớp 1 chỉ từ 75 triệu đồng/năm sau khi áp dụng mức ưu đãi. Học phí được công bố một lần từ đầu năm, không tăng, không phát sinh chi phí trong suốt năm học.