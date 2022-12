Có một ngôi trường 114 tuổi nằm gọn giữa lòng Hà Nội, mọi ngóc ngách đều là nét cổ kính xuyên thế kỷ

Trường phổ thông lâu đời nhất Hà Nội

Ngôi trường chúng ta đang nhắc đến ở đây chính là trường THPT Chu Văn An. Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An vẫn giữ nguyên vị thế là ngôi trường lâu đời và giàu truyền thống hàng đầu của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Dù là trường Bưởi của hơn một thế kỷ trước hay THPT Chu Văn An của bây giờ, trường vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính, trầm mặc vốn có trải dài xuyên suốt hơn một thế kỷ.

Ghé thăm trường THPT Chu Văn An, ai nấy đều phải xiêu lòng và ngỡ ngàng trước khuôn viên trường đậm chất thơ, nơi đâu cũng có thể dùng làm góc sống ảo. Trường gây ấn tượng bởi kiến trúc Pháp đặc trưng, khắp khuôn viên tràn ngập cây cổ thụ với những tán lá rộng.

Được thành lập từ năm 1908, đến nay THPT Chu Văn An đã tròn 114 tuổi

Trải qua bao lần tu sửa, những dãy phòng học vẫn nguyên nét đẹp cổ kính đi cùng với thời gian

Dù ở ngóc ngách nào của trường, người ta cũng cảm thấy bình yên

Từng góc nhỏ của Chu Văn An trong những ngày nắng đẹp lên hình đều xinh lung linh

Nắng đẹp, đến chiếc ghế ngồi hằng ngày dưới nắng cũng đẹp

Một trong những niềm tự hào của học sinh trường Chu là tòa nhà Bát Giác - toàn nhà đẹp và cổ kính nhất trong khuôn viên trường. Nơi đây vốn là biệt thự của một thương gia Pháp, xây dựng từ năm 1898. Sau này, tòa nhà được tu sửa và trở thành thư viện của nhà trường. Đúng như tên gọi "Bát Giác", tòa nhà có 8 cạnh, được thiết kế lối kiến trúc đậm hơi thở châu Âu từ màu sắc cho đến những họa tiết trang trí trên tường.

Với học sinh Chu Văn An, tòa nhà Bát Giác không chỉ là địa điểm học tập mà còn là nơi "trú ẩn", nói chuyện và nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Đặc biệt hơn cả là từ tòa nhà Bát Giác, bạn có thể hóng gió và ngắm nhìn sang Hồ Tây thơ mộng.

Toà thư viện của trường Chu Văn An là công trình kiến trúc nổi bật nhất trong khuôn viên trường

Nhiều học sinh trường Chu coi thư viện là nơi "trú ẩn" cùng bạn bè

Trường có "view" Hồ Tây đẹp lung linh

Những căn phòng bên trong tòa nhà tương đối im ắng và đầy bình yên mỗi khi chiều xuống

Ngôi trường có điểm đầu vào cao nhất Hà Nội, cựu học sinh không thiếu người tài năng!

Từ năm 1995, THPT Chu Văn An đã trở thành một trong 3 trường trung học phổ thông trọng điểm quốc gia hàng đầu Việt Nam, cùng với trường THPT chuyên Quốc học Huế và THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Qua nhiều năm giảng dạy, trường THPT Chu Văn An luôn duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh xấp xỉ 100% và tỷ lệ đỗ đại học trên 70%.

Các lớp của "Chu" được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên. Nhóm lớp chuyên có các lớp: Toán, Tin, Nhật, Anh, Văn, Sử, Địa, Pháp 1, Pháp 2 (tăng cường), Lý, Hóa, Sinh. Nhóm lớp không chuyên gồm: A1, A2 theo định hướng khối A và D1, D2, D3 theo định hướng khối D.

Từ năm 2018, Trường Chu Văn An triển khai thêm chương trình dạy song bằng tú tài THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level). Học sinh theo chương trình song bằng sẽ phải học thêm 5 môn bằng tiếng Anh, gồm có Toán, Vật lý, Hóa học, Kinh tế và tiếng Anh học thuật.

Trường THPT Chu Văn An là một trong 3 trường phổ thông trọng điểm chất lượng cao hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn đầu vào của trường THPT Chu Văn An luôn ở mức cao nhất nhì trong các trường THPT trực thuộc Bộ Giáo Dục & Đào tạo ở Hà Nội (không tính khối trường chuyên). Cũng bởi vậy nên mỗi mùa tuyển sinh, dân tình còn được dịp "choáng váng" trước tỷ lệ chọi cực kỳ khốc liệt mà các thí sinh phải vượt qua để có thể vào "Chu".



Tương tự như các trường phổ thông chuyên của Hà Nội, bên cạnh việc học tập, trường THPT Chu Văn An cũng khuyến khích học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá, rèn luyện sức khỏe và tăng cường các kỹ năng mềm. Đến với Chu Văn An, các bạn học sinh có cơ hội tham gia vào hàng loạt CLB cũng như chương trình ngoại khóa đầy hấp dẫn.

Nữ sinh trường Chu Văn An gây thương nhớ khi diện tà áo dài trắng

Với bề dày thành tích dạy và học, trường là cái nôi của rất nhiều nhà lãnh đạo, nhà văn, thương gia nổi tiếng như: Nhà Vật lý Ngụy Như Kon Tum, Nhà khoa học Dương Quảng Hàm, Nhà Toán học Tạ Quang Bửu, nhà Sử học Dương Trung Quốc, Giáo sư Toán học Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến...



Với bề dày thành tích dạy và học, trường THPT Chu Văn An là cái nôi của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam ưu tú

Tổng hợp