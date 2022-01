Có một kiểu áo trẻ trung và không bao giờ lỗi mốt, xem phim Hàn nào cũng thấy

Phim Hàn đã lăng xê rất nhiều mốt thời trang, biến chúng trở thành xu hướng khiến dân tình rần rần "đu" theo. Bên cạnh đó, drama Hàn cũng giúp chúng ta nhận biết được các item mang tính kinh điển, hot bền vững theo năm tháng, và luôn lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Đón xem các bộ phim Hàn Quốc dạo gần đây, chị em sẽ nhận ra sự xuất hiện khá dày của một mẫu áo, đó chính là áo kẻ ngang.

Áo kẻ ngang không phải là một món thời trang quá mới mẻ, nhưng độ hot thì chưa bao giờ hạ nhiệt. Trong những bộ phim nổi bật thời gian gần đây như là: "Hometown Cha-Cha-Cha", "Now, We Are Breaking Up", "Our Beloved Summer", ta thấy các nữ chính dù theo đuổi style đa dạng đến đâu, họ cũng không thể bỏ qua kiểu áo họa tiết kẻ ngang sành điệu này.

Áo kẻ ngang mang đến cho người mặc sự trẻ trung và nổi bật. Dẫu vậy, do thường được phối màu nhã nhặn, điển hình nhất là đen + trắng hay xanh than + trắng…, áo họa tiết kẻ ngang vẫn đảm bảo sự thanh lịch và trang nhã khi diện.

Kiểu áo này không hề phân biệt tuổi tác. Người mặc là những cô nàng tuổi đôi mươi trẻ trung phơi phới như Kim Da Mi, Han So Hee, hay U40 như Song Hye Kyo, Shin Min Ah cũng có thể cân đẹp item này. Vì vậy, ngay cả khi vượt ngưỡng 30, chị em cứ yên tâm sắm cho mình một vài chiếc áo len kẻ ngang, vẻ ngoài sẽ được hack tuổi, mà chẳng sợ lạc quẻ.

Nói về độ chuẩn mốt, áo kẻ ngang chính xác là một item kinh điển. Không chỉ được hội nữ chính trong các bộ phim gần đây chọn diện, áo kẻ ngang đã "nhẵn mặt" trong phim Hàn từ thời "Cheese In The Trap", "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi", hay "Những Người Thừa Kế". Với vẻ sành điệu đã vượt qua được thử thách thời gian, chị em đầu tư cho áo kẻ ngang thì sẽ còn mặc đẹp đến vài năm nữa.

Chỉ xoay quanh áo kẻ ngang cũng có rất nhiều phiên bản, từ kẻ sọc nhỏ nhẹ nhàng, trang nhã cho đến áo sọc to nổi bật, bắt mắt. Kiểu họa tiết này diện được quanh năm suốt tháng. Vào mùa hè, chị em có thể sắm áo phông cộc tay, mùa đông thì có áo thun dài tay cho những ngày không quá lạnh, áo len cho ngày rét đậm… Với đa dạng các biến tấu như vậy, chị em nếu phải lòng áo kẻ ngang sẽ chẳng bao giờ lo phong cách bị nhàm chán.

Áo kẻ ngang diện được theo nhiều cách. Đơn giản nhất, chị em hãy kết hợp mẫu áo này với quần jeans hoặc quần âu, tổng thể trang phục sẽ có được nét trẻ trung, thời thượng. Muốn sang chảnh, long lanh hơn, áo kẻ ngang có thể đi kèm với chân váy, blazer để tạo nên bộ đồ đẹp. Thú vị không kém, chị em có thể học theo Song Hye Kyo, trưng dụng áo len kẻ ngang như một chiếc khăn quàng, để tạo điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm