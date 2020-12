Có một Diệp Chi sắc sảo, bản lĩnh trong công việc nhưng về nhà với con thì nhất nhất mềm dịu yêu thương

Nữ đạo diễn, nhà sản xuất, MC Diệp Chi gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi giọng nói ấm áp truyền cảm hứng, không chỉ bởi lối dẫn chuyện thông minh, đầy nhân văn và cảm thông, mà còn bởi cách cô luôn mạnh mẽ, bản lĩnh vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Thành quả của Diệp Chi trong suốt 14 năm trở thành "người của VTV3" không chỉ là số lượng những chương trình thành công, gây tiếng vang trong lòng khán thính giả và những bạn bè đồng nghiệp, còn là cô con gái An Nhiên đáng yêu, tình cảm và đặc biệt mềm dịu, quan tâm chăm sóc mẹ.



Thừa nhận mình là người cực đam mê công việc, nhưng với Diệp Chi, "con vẫn là ưu tiên số một", dù bận đến mấy, "cuối tuần là khoảng thời gian gần như bất khả xâm phạm của 2 mẹ con". Thậm chí, nếu vì một lý do đặc biệt nào đó cô phải đi làm cuối tuần thì chắc chắn Sumo cũng luôn ở bên cạnh mẹ.

Mẹ Chi thường trao sự tin tưởng mềm dịu cho con bằng cách dành nhiều thời gian bên con, kiên nhẫn lắng nghe mọi điều con nói mà không phán xét, chê trách, bằng những yêu thương, quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Chỉ khi ấy con mới đặt niềm tin vào mình, mới tìm tới mình, dựa vào mình những khi con cần. Và chỉ khi ấy con mới hiểu tình yêu to lớn mình dành cho con.

Theo quan điểm của Diệp Chi, khi con mắc lỗi thì Chi cũng cố gắng cân bằng cảm xúc bản thân trước rồi mới trò chuyện với con theo cách mềm dịu nhất có thể. Đó chính là lý do vì sao giữa mẹ Chi và An Nhiên gần như không có khoảng cách, việc gì An Nhiên cũng luôn tìm mẹ để chia sẻ.

Diệp Chi luôn dành thời gian cho mọi hoạt động dù lớn hay nhỏ ở trường của con, sự đồng hành mềm dịu của mẹ giúp bé An Nhiên thêm tự tin, thêm trải nghiệm, gắn kết tình cảm mẹ con.

"Mềm dịu nuôi dưỡng yêu thương", một thông điệp ý nghĩa của Solite được không chỉ Diệp Chi mà nhiều mẹ hiện đại khác đều đồng tình, bởi, khi mất bình tĩnh với con, tất cả những gì chúng ta nhận được chỉ là "nước mắt của con, sự ân hận của mẹ," "trong khi vấn đề cần giải quyết thì vẫn còn nguyên đó."

Vậy thì, tại sao chúng ta không mềm dịu với nhau? "Khi mẹ cư xử mềm dịu với con, con sẽ dễ dàng đón nhận "thông điệp" từ mẹ, và thông điệp đó bao hàm tình yêu thương, sự vỗ về, động viên rất lớn", Diệp Chi bộc bạch.

"Sumo năm nay đã 9 tuổi, bắt đầu bộc lộ cá tính, muốn được thể hiện bản thân, có quan điểm, tiếng nói rõ ràng. Nhưng bé đôi khi chưa biết cách tập trung, cũng không thật sự kiên nhẫn trong những việc cần nhiều thời gian". Mẹ Chi luôn mềm dịu dõi theo và giúp con điều chỉnh dần. Cô cũng "khuyến khích con tự tin khi giao tiếp, tự tin nói lên quan điểm của mình và tự tin về bản thân."

Chia sẻ về lần nổi giận, mất kiểm soát với con làm mẹ Chi nhớ nhất, cô kể: "Nếu nói chưa từng nổi giận với con thì ai cũng biết là nói dối. Chi cứ nhớ mãi lần đầu tiên trong đời mình quát con. Trong bữa ăn, Sumo xúc cơm vào miệng rồi liên tục phun tung toé ra bàn ăn, bắn cả vào mặt mẹ. Khi ấy bạn ấy mới hơn một tuổi chút thôi. Con tưởng thế là hay nên lặp đi lặp lại hành động đó. Mẹ bực nên quát lớn bằng cách gọi tên con kèm theo mệnh lệnh rất gay gắt. An Nhiên sững sờ vì lần đầu tiên thấy mẹ giận dữ thế. Chi cứ nhớ mãi đôi môi mím chặt, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên rồi sau đó dâng lên ầng ậc nước. Nhìn con khóc tội nghiệp vậy, mình cũng cay xè mắt. Muốn thu lại ngay lập tức lời quát vừa rồi".

"Chi nhớ mãi vì đó là lần đầu tiên mình "nổi giận" với con vì một chuyện bé xíu, chỉ cần lời mềm dịu là giải quyết được rồi." Cô cũng gợi ý các mẹ sử dụng nguyên tắc 10 giây. "Thay vì ồ ạt bộc lộ cảm xúc ngay tại chỗ, hãy cho bản thân 10 giây để cân bằng. Cứ lẩm nhẩm trong đầu, đếm ngược từ 10 về 1. Hoặc đi làm một việc gì khác rồi sẽ hẹn con nói chuyện sau". Trước khi đi ngủ, Chi sẽ mềm dịu tâm sự, thủ thỉ cùng con.

Diệp Chi cũng tin tưởng rằng, khi mẹ dạy con cách yêu thương, thì rồi đến một ngày sẽ nhận lại được món quà yêu thương giống như vậy, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Bởi trẻ con luôn làm chúng ta bất ngờ, bằng cách này hay cách khác. Bằng việc mềm dịu trao yêu thương không mệt mỏi của mẹ, An Nhiên mới 9 tuổi đã là một em bé rất tinh ý: "lấy sẵn kem đánh răng cho mẹ, soạn đồ ngủ, xả bồn tắm, chủ động hỏi mẹ mệt không rồi còn bóp đầu, cổ vai gáy cho mẹ đỡ mỏi…" "Muốn con trở thành một cô gái biết nói lời mềm dịu thì mình phải cư xử mềm dịu với con trước tiên", đây chính là lời nhắn nhủ của Diệp Chi với những bà mẹ khác. Bởi những mềm dịu sẽ nuôi dưỡng những yêu thương.