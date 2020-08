Có món chè càng ăn càng đẹp lại chẳng sợ béo thì chị em còn chần chừ gì mà chưa thử ngay?

Quả lê có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe, vì vậy các chuyên gia khuyên bạn nên dùng lê mỗi ngày để nhận được những lợi ích sau đây:

Bổ sung chất xơ cho cơ thể: bạn có thể bổ sung 25–30g chất xơ nếu dùng lê hàng ngày, từ đó có thể kiểm soát lượng đường trong máu.

Phòng ngừa viêm nhiễm: các chất trong quả lê có khả năng chống viêm cao, giúp giảm đau và viêm do các bệnh viêm khớp gây ra.

Tăng cường hệ miễn dịch: lê có chứa nhiều loại vitamin như B2, B3, B6, C và K. Ngoài ra, lê còn giàu các khoáng chất như canxi, folate, magie, đồng và mangan; góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, vitamin C sẽ giúp bạn giảm mệt mỏi và suy nhược. Vitamin C còn bảo vệ ADN, duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh, sửa chữa tế bào và ngăn chặn đột biến tế bào.