Có món chè ăn vào đẹp da, chống cảm cúm, nấu dễ mà lại tuyệt ngon thì không thể bỏ qua được!

120g khoai lang

5 quả táo đỏ khô

20g đường phèn

10g gừng

Khoai lang ngoài công dụng làm thực phẩm thì có vô số lý do để bạn ăn loại củ này hàng ngày. Do khoai lang chứa nhiều chất xơ, carotene, vitamin và chất chống oxy hóa… Khoai lang có vị ngọt tự nhiên nhưng lại không làm tăng lượng đường huyết mà còn giúp cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể. Mặt khác, cứ 100g khoai lang chỉ cung cấp khoảng 86 calo, đây là lượng calo khá thấp, nên khoai lang là thực phẩm lý tưởng để giảm cân. Khoai lang cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp ngăn ngừa cảm lạnh và virus cúm. Hơn nữa, vitamin C còn góp phần chữa lành vết thương, tạo ra collagen giúp giữ cho làn da luôn tươi trẻ…