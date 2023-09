Cô bé 3 tuổi sở hữu hàng trăm váy công chúa mẹ may

Bé Nguyễn Khánh Linh An (biệt danh là Lyn, sống tại Bảo Lộc Lâm Đồng) là con gái của chị Hồng. Mới tròn 3 tuổi nhưng cô bé đã được sở hữu cả tủ máy trăm bộ váy công chúa do mẹ may. Sở hữu làn da trắng, mái tóc dài xoăn tự nhiên khiến Linh An diện bộ nào cũng nổi bật và xinh đẹp, như một nàng thơ bước ra từ chuyện cổ tích.

Khéo thêu thùa, đan lát, may vá nên chị Hồng dành điều đặc biệt này cho con gái, những bộ váy trong các dịp đặc biệt và cả thường ngày của con đều do chính tay chị Hồng thiết kế. Ai cũng ghen tỵ với Linh An vì có một người mẹ khéo léo và hết lòng vì con.

"Mình may rất nhiều đồ cho bé từ lúc con chào đời cho tới bây giờ, nhiều quá không nhớ nổi bao nhiêu bộ. Sơ sơ tính ra cũng mấy trăm bộ trong tủ quần áo của bé, đa số là đồ mẹ may. Thi thoảng mình cũng mua nhưng số lượng rất ít. Các bộ con mặc vào dịp sinh nhật, đi du lịch, sự kiện hoặc đơn giản là những chuyến đi chơi.

Linh An rất mê váy công chúa khiến mình càng có thêm nhiều động lực để thiết kế cho con. Con cũng là một em bé đáng yêu, thích diện đồ đẹp với màu sắc không kén chọn. Mẹ có thể thỏa sức sáng tạo cho con những bộ đồ theo sở thích. Tuy vậy, con cũng biết lựa đồ sao cho phù hợp như đi sinh nhật thì diện gì, đi chơi nên mặc gì sao cho phù hợp", chị Hồng chia sẻ.

Bên cạnh váy, chị Hồng còn may thêm cho con các loại gối, chăn, đồ búp bê con chơi hàng ngày. Mỗi thiết kế thường mất vài ngày để hoàn thiện, tùy vào từng dịp mà chị Hồng sẽ lựa chọn màu sắc hoặc kiểu dáng sao cho đẹp và phù hợp.

Ở mảnh đất cao nguyên ngàn hoa Bảo Lộc, Lâm Đồng nên cô bé Linh An chẳng cần đi quá xa cũng có những hình ảnh đẹp như cổ tích. Con là một cô bé tình cảm, nhanh nhẹn, yêu thương và vâng lời ông bà, cha mẹ.

Ai cũng ghen tỵ với bộ sưu tập đầy màu sắc của em bé Linh An. Chị Hồng chia sẻ chắc chắn trong thời gian tới sẽ tiếp tục may thêm cho con gái nhiều bộ váy màu sắc nữa. Sau này khi con lớn muốn "order" bộ váy màu nào, chắc chắn mẹ sẽ làm cho con.

Cho đến giờ, đan lát, thêu thùa, thiết kế đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị Hồng. Ngoài việc trở thành nguồn thu nhập chính thì công việc này còn giúp bà mẹ trẻ có thêm thời gian ở cạnh con, thỏa sức với niềm đam mê của mình.