Có hơn 64.000 lượt đánh giá, chai toner giá chưa đến 300.000 VNĐ này trở thành item bán chạy nhất tại Amazon

Toner là sản phẩm chăm sóc da rất được ưa chuộng hiện nay. Loại mỹ phẩm này có vai trò trong việc hỗ trợ làm sạch da, lấy đi bụi bẩn, vi khuẩn, dầu thừa mà nước tẩy trang và sữa rửa mặt không thể rửa sạch. Trên thị trường còn có nhiều loại toner giúp dưỡng ẩm, chống lão hóa, tẩy da chết hiệu quả cho nhiều loại da. Việc đa dạng chủng loại sản phẩm vừa giúp chị em có thêm sự lựa chọn, nhưng cũng khiến nhiều người cảm thấy lúng túng vì không biết sản phẩm nào phù hợp với bản thân. Nếu vẫn lăn tăn trong việc chọn toner, bạn hãy thử tham khảo Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water for All Skin Types - chai nước cân bằng bán chạy nhất trên Amazon hiện nay xem sao.

Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water for All Skin Types là loại toner có lượt mua cao nhất hiện nay trên Amazon. Sản phẩm này nhận về hơn 64.000 lượt đánh giá với tổng số điểm 4.5/5 sao. Trên một số trang mua sắc khác như Ulta Beauty, em này có hơn 8000 lượt review với 97% người dùng đồng ý giới thiệu cho bạn bè và người thân. Có thể nói, chai nước hoa hồng này đã làm hài lòng rất nhiều người tiêu dùng và có khả năng chinh phục trái tim nhiều tín đồ làm đẹp trên toàn thế giới.

Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water for All Skin Types là toner bán chạy nhất trên Amazon.

Bảng thành phần của Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water for All Skin Types có chứa 3 loại chiết xuất đặc biệt từ thảo mộc, lô hội và nước nấu từ hoa hồng nên đảm bảo độ tự nhiên, lành tính cho làn da. Em này có công dụng trong việc cấp ẩm và làm dịu cho làn da. Nước hoa hồng Mario Badescu còn nói không với cồn, mùi hương nhẹ nhàng đem đến cảm giác thư giãn, sảng khoái tuyệt vời. Đặc biệt, chai toner này còn được nhiều người sử dụng để xịt cố định lớp makeup lâu trôi suốt cả ngày dài.

Về thiết kế, Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water for All Skin Types là dạng chai xịt nhỏ gọn, do đó sẽ rất tiện lợi trong việc ''apply'' sản phẩm lên toàn bộ làn da. Ngoài ra, chị em cũng có thể mang theo em nó đến khắp mọi nơi từ đi học, đi làm đến đi chơi.

Với kết cấu dạng lỏng, ngay sau khi được xịt lên da, sản phẩm nhanh chóng thẩm thấu mà không hề để lại cảm giác bết dính hay tạo bề mặt bóng dầu. Nói tóm lại, em toner này là lựa chọn phù hợp với mọi làn da và mọi cô nàng. Hiện Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water for All Skin Types đang được bán với mức giá dao động trong khoảng 250.000 - 300.000 VNĐ mà thôi.

Dưới đây là một số địa chỉ mua sắm uy tín mà bạn có thể lựa chọn: