Cơ hội duy nhất săn sale chính hãng "chuẩn Anh Quốc" ngay trong tháng 5

The Body Shop ra đời vào năm 1976 tại Anh. Từ một cửa hàng bán mỹ phẩm, thương hiệu đã vươn ra hơn 3.000 cửa hàng toàn cầu nhờ những sản phẩm từ thiên nhiên và cam kết chống thử nghiệm trên động vật. Năm 2019, thương hiệu đã nhận được chứng nhận B Corp™ về đáp ứng những tiêu chuẩn doanh nghiệp toàn diện và thúc đẩy thay đổi tích cực cho xã hội và môi trường.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chăm sóc cơ thể cũng giành được giải thưởng chất lượng trong nhiều năm bởi các tạp chí làm đẹp như ELLE, Vouge, Marie Claire… tại nhiều quốc gia.

Cùng điểm danh top 5 sản phẩm chăm dưỡng vừa chất lượng, còn giảm sâu, nhất định không thể bỏ lỡ trong dịp này nhé:

Đứng đầu danh sách không thể bỏ qua là sữa dưỡng thể Avocado Lotion-to-Oil – sản phẩm được các bạn đọc tạp chí ELLE bình chọn là Dưỡng thể hàng đầu năm 2023. Kết cấu lotion-to-oil (dầu sữa) dễ tan trên da nhưng vẫn cấp đủ dinh dưỡng để làn da cơ thể mềm mại và đủ ẩm, xứng đáng đầu tư cho làn da hè này.

The Body Shop body Lotion-to-oil Avocado - Giá sau sale: 439.200 VNĐ

Sữa tắm là bước không thể bỏ qua hằng ngày của tất cả mọi người. Nhắc đến The Body Shop, các hương thơm tự nhiên và tỏa hương lâu đã rất được yêu mến. Dòng sữa tắm không chỉ thơm mà còn tạo bọt nhiều, hỗ trợ làm sạch và cấp ẩm sau tắm. Trong dịp này, nhiều hương sữa tắm được ưu đãi đến 50%, bao gồm cả các hương cho cả nam và nữ, như oliu, bưởi hồng, xoài đỏ…

The Body Shop Pink Grapefruit shower gel- Giá sau sale: 84.500 VNĐ

Tiếp đến là sản phẩm bán chạy top đầu toàn cầu của The Body Shop – tinh chất Drops of Youth™ được giảm 50%. Chứa tế bào gốc từ hoa nhung tuyết, loài hoa biểu tượng vùng núi Thụy Sỹ cho sức sống mãnh liệt, từng giọt Drops Of Youth sẽ nuôi dưỡng và hỗ trợ cải thiện làn da từ 18 tuổi. Đây là sản phẩm dưỡng da bán chạy top đầu toàn cầu, với 1 sản phẩm bán ra mỗi 25 giây*.

The Body Shop Drops of Youth Youth Concentrate - Giá sale: 465.000 VNĐ

Ánh nắng mùa hè đang ngày càng cháy bỏng, bên cạnh các hoạt động cấp ẩm và phục hồi, các nàng cũng đừng bỏ qua bước tẩy tế bào chết toàn thân. Bước này sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng sâu hơn và tái tạo sau những hoạt động ngoài trời. Kem tẩy tế bào chết Spa of the World™ African Ximenia Body Scrub giúp dưỡng ẩm sâu cho làn da, đồng thời hoạt đọng như lớp kem tắm, giúp nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn và da chết, mà không gây tổn thương bề mặt. Một hộp 350ml sẽ dùng được rất lâu nên là mức đầu tư xứng đáng mùa này

The Body Shop Spa of the World African Ximenia Scrub - Giá: 549.500 VNĐ

Chương trình sale tháng 5 diễn ra từ ngày 19/5 đến 28/5/2023 trên toàn hệ thống cửa hàng The Body Shop trên toàn quốc (trừ cửa hàng sân bay) và cửa hàng trực tuyến chính hãng. Hàng loạt sản phẩm chăm dưỡng từ đầu đến chân sẽ được hưởng ưu đãi đến 50%. Đặc biệt hơn, từ ngày 19/05 – 21/05 và 26/5 – 28/5, các khách hàng hạng Thành Viên Love Your Body™ sẽ được giảm thêm 10% sau ưu đãi. Đừng bỏ lỡ cơ hội bậc nhất trong năm tại đây nhé!

