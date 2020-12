Có hai món canh nấu cực nhanh mà lợi đủ đường, đặc biệt chống lão hóa, chị em chớ bỏ qua!

Theo nghiên cứu, lượng protein trong tiết lợn chiếm khoảng 74%, gấp 4 lần so với thịt lợn, 5 lần so với trứng gà. Cứ 100g tiết lợn chiếm tới 16g protein, cao hơn thịt bò và thịt lợn nạc. Không chỉ vậy, do chứa lượng axit amin gần giống như trong cơ thể của con người nên tiết lợn rất dễ được hấp thụ và tiêu hóa.

Có nhiều nguyên tố vi lượng trong tiết lợn, ăn trong thời gian dài giúp da dẻ của phụ nữ hồng hào, tươi trẻ hơn. Đồng thời, loại thực phẩm này còn chứa nhiều photpholipit, giúp trì hoãn sự lão hóa.

Không chỉ vậy, chất này còn có thể làm tăng lượng axetyl choline, giúp các tế bào thần kinh được liên kết nhanh chóng, từ đó cải thiện trí nhớ của con người. Những người già, bệnh nhân mắc chứng Alzheimer nên ăn nhiều tiết lợn.

Đối với những người đang có mong muốn giảm cân, tiết lợn là một thực phẩm rất tốt. Bởi giá thành của nó không chỉ rẻ mà tiết lợn còn chứa nhiều chất sắt, có thể ngăn ngừa thiếu máu cho những người đang trong quá trình ăn kiêng, giảm béo.