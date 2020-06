Cô giáo TOEIC nổi tiếng mở trung tâm từ Bắc vào Nam nhưng phát âm sai tùm lum, soạn cả giáo trình dạy cách tâng bốc học viên?

Trong làng TOEIC Việt Nam hiện tại, cô N.T.H hay còn gọi là cô H. TOEIC hiện là cái tên nổi tiếng bậc nhất. Được biết, cô H. tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại và từng làm việc tại công ty nước ngoài. Sau đó cô nghỉ việc và bắt đầu giảng dạy tiếng Anh trong một số trung tâm tại Hà thành.

Tháng 10/2012, cô H. cùng cô N.T.G thành lập một công ty cổ phần giáo dục và đào tạo, tạm gọi là công ty I. Công ty I. hiện sở hữu 3 thương hiệu đào tạo tiếng Anh lớn là Ms H. TOEIC, Ms H. Giao tiếp, trung tâm IELTS I.F với 25 cơ sở trên cả nước. Số lượng học viên theo học mỗi năm lên đến hàng trăm nghìn học viên.

Nổi tiếng và có rất nhiều người theo học nhưng những năm gần đây cô H. thường xuyên bị học viên cũ phản ánh về trình độ chuyên môn cũng như chất lượng giảng dạy. Từ các clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người chỉ ra phát âm của cô H. sai rất nhiều từ cơ bản, thậm chí nói sai cả ngữ pháp thông thường.

Phát âm và ngữ pháp khiến học viên... ngớ người

Dưới đây là một clip nói tiếng Anh của cô H:

Một clip nói tiếng Anh của cô H.

Theo đó, ở phút 1:51, cô H, đã hỏi: "So this for the men? Scarfs for the men". (Tạm dịch: Những cái khăn quàng cổ này cho đàn ông à?) Cô H đã sai tận 4 lỗi cả về ngữ pháp và phát âm: Đầu tiên, không phải "this for the men" mà phải là "this is for the men?" hoặc "is this for the men?". Thứ hai, "men" không được có "the" vì không xác định. Thứ ba, cô H. chỉ vào nhiều thứ thì phải là "these" chứ không phải "this". Thứ tư, cô H. không hề phát âm số nhiều, âm "s" của từ "scarfs". Trong suốt clip, cô H. cũng thường xuyên thêm "the" cho các từ không xác định, cũng như không phát âm đúng các từ ở dạng số nhiều, âm "s" sở hữu cách (husband's favorite, men's goods,...).

Một số từ cơ bản như challenge "Tʃælɪndʒ" cũng bị phát âm sai, trong đó "lɪndʒ" bị cô đọc thành "ləndʒ", từ "beatiful" đọc là "ˈBjuːtɪfl" nhưng cô lại phát âm giống như "biu ti phò"; "is" phát âm là "ɪz" nhưng lại được đọc thành "is".

Ở phút 2:14, cô H. đã nhìn vào những túi thổ cẩm của đàn ông và hỏi "So the men's goods are pockets, purses?" (Tạm dịch: Những cái này là túi và ví của đàn ông à?). Từ "pocket" "ˈPɒkɪt" có nghĩa túi khâu trên quần áo, chứ không phải là túi thổ cẩm! Túi thổ cẩm phải là từ "Brocade bag".

Ở phút 2:39, cô H. hỏi "Do you have red color" (Tạm dịch: Có cái nào màu đỏ không) - Đây là câu nói khá thuần Việt và chính xác khi muốn hỏi "Bạn có thứ gì màu đỏ không", phải nói là "Do you have anything in red?".

Ở phút 3:49, cô H nói: "You learn it from tour?" Nếu nói như cách của cô thì sẽ có nghĩa "Bạn học từ tour du lịch à?" Trong khi đó phải là "Bạn học tiếng Anh từ khách du lịch à?". Vậy nên, phải nói đúng là "You learn it from tourist?".

Ngoài những lỗi đặc trưng trên thì trong clip, cô H. cũng còn rất nhiều lỗi sai khác về phát âm và ngữ pháp. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét cách phát âm tiếng Anh của cô H. khiến người nghe... hơi mệt vì nhấn nhá quá nhiều và không cần thiết.

Các thương hiệu đào tạo tiếng Anh của cô H.: Phốt chồng lên phốt!

Công ty I. do cô H. sáng lập sở hữu cả 3 thương hiệu đào tạo tiếng Anh lớn là Ms H. TOEIC, Ms H. Giao tiếp, trung tâm IELTS I.F. Cả 3 thương hiệu này hiện đều bị các học viên "tố" chất lượng giảng dạy không hề được như quảng cáo và tài liệu sách đạo nhái, copy từ nhiều nguồn.

"Phốt" đạo nhái

Theo đó, cuốn Pre TOEIC Listening đóng mác "biên soạn bởi cô H. và đội ngũ chuyên môn" bị "tố" đạo nhái từ các giáo trình dạy TOEIC của Hàn Quốc, cụ thể là từ cuốn ABC Listening của tác giả Lee Soo Young và cuốn Hacker Starter của tác giả David-Cho.

Trong khi đó, trung tâm tiếng Anh I.F từng bị thầy giáo người Mỹ nổi tiếng D.H "tố" copy trắng trợn nội dung trong các video dạy tiếng Anh của mình.

Thầy D.H từng tố trung tâm I.F đạo nhái video dạy tiếng Anh của mình.

Bị tố thuê người đi thi hộ lấy điểm cao để quảng cáo

Vào năm 2018, trên website và kênh youtube của trung tâm I.F có đăng tải thông tin học viên P.N.V thi đạt IELTS band 7.5 sau khi học ở I.F. Tuy nhiên nhiều người sau đó nhanh chóng tìm ra thông tin, V. không phải học viên cũ của I.F mà được trung tâm này thuê về thi lấy chứng chỉ để PR.

Khi tra thông tin về P.N.V trên google, chúng ta sẽ thấy những bài viết, thông tin về nữ sinh này từ những năm 2014. V. từng là học viên của trung tâm tiếng Anh R. và đã đạt được số điểm IELTS 7.5 từ thời gian đó. Trên trang youtube của trung tâm R. thậm chí vẫn còn clip vinh danh V. Clip về V. trên youtube của I.F sau đó đã bị xóa.

"Học viên" P.N.V. trong clip của trung tâm I.F...

... thực chất từng được trung tâm R. vinh danh từ năm 2014 như này!

Bên cạnh đó, trung tâm I.F cũng bị "tố" thường xuyên thuê sinh viên các trường chuyên ngữ nổi tiếng đi thi lấy chứng chỉ cao để PR thành tích cho trung tâm.

Học phí giá trên trời nhưng chất lượng... là là mặt đất?

Theo nhiều học viên từng theo học tại cả 3 thương hiệu đào tạo tiếng Anh của cô H. thì chất lượng giảng dạy không hề tương xứng với học phí bỏ ra. Giáo viên thường buôn chuyện với học sinh thay vì tập trung vào giảng dạy. Kiến thức cũng không chuyên sâu mà thường dạy học viên các trick trong bài thi.

Bạn N.A - một học viên cũ của trung tâm I.F phản ánh: "Mình học ở I.F hai khóa IELTS A và IELTS B ở chi nhánh P.V.T, học phí là 15 triệu 5 tháng. Mới đầu học khóa A thì thấy tạm ổn, cấu trúc bài tốt, giáo viên giảng dễ hiểu, nhiệt tình, có phát bài tập, kiểm tra và chấm bài tập. Nhưng mấy tuần sau thì thay đổi, giáo viên với học sinh hay trêu nhau trong giờ học nên mình cảm thấy bị ảnh hưởng. Dạy không kỹ càng, cụ thể lúc dạy Wrtiting thì dạy không xong kịp bài, hẹn hôm sau dạy bù nhưng hôm sau quên luôn.

Học khóa thứ 2 thì thật sự rất tệ. Giáo viên thay đổi nhiều, đổi tới tận 6 người, mỗi người dạy một kiểu khác nhau nên học viên không biết đằng nào mà lần. Trong lớp thầy cô không tập trung dạy mà toàn trêu đùa học viên, làm mất thời gian đôi bên, đến khi kết thúc giờ học thì mới xin thêm mấy phút để dạy nốt. Nộp bài tập, nhờ thầy xem và chấm giúp thì không được phản hồi. Bài tập cho về nhà rất ít nhưng chẳng bao giờ sửa bài".

Còn học viên P.L từng học tại MS. H TOEIC bức xúc: "Nếu phải cho điểm đánh giá, mình sẽ cho mức điểm -1. Mình đóng tiền để học gói combo 2 lớp nhưng đã chấp nhận mất tiền, không học tiếp. 16 buổi đổi giáo viên đến tận 5 lần và trung tâm không có bất kỳ lời xin lỗi nào đến học viên. Giáo viên dạy hời hợt mà giáo trình cũng sai ngữ pháp rất nhiều".

Hầu hết các học viên đều cho biết, các giáo viên thường buôn chuyện với học viên nhiều hơn là dạy và trong khóa học thì đổi giáo viên rất nhiều lần, khiến học viên bị rối bởi cách dạy của mỗi thầy cô đều khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên IELTS bị "tố" đi từ trung tâm H. TOEIC sang và trình độ chuyên môn chưa hề đủ để dạy IELTS, cũng chưa từng đi thi IELTS. Tài liệu ôn tập Pre IELTS bị nhiều học viên tố lấy y chang tài liệu ôn TOEIC, chỉ khác phần bài tập.

Đào tạo giáo viên như đa cấp, tập trung khen học viên là chính?

Anh N.T (TP.HCM) từng có thời gian apply làm giáo viên tại trung tâm Ms H. TOEIC. Tuy nhiên chỉ sau đúng một buổi training của trung tâm này, anh T. đã lập tức xin nghỉ.

"Cuối năm ngoái mình đi phỏng vấn vị trí giáo viên Toeic. Vào thì có một nhân viên nam đi ra hỏi mình 3, 4 câu. Người phỏng vấn không hề hỏi mình trình độ chuyên môn và có thể cũng không đủ trình độ để phỏng vấn mình. Anh này đưa mình một bài test để về nhà làm và chờ kết quả. Sau khi có email báo đậu thì 2 buổi tiếp theo, học bắt mình xem những clip cô H. "truyền đạt kiến thức" cho giáo viên mới và tiếp đó bắt đi training cả tuần, nếu đỗ thì được nhận. Tuy nhiên mình đi training đúng 1 buổi là nghỉ".

Anh T. cho biết, thay vì đánh giá năng lực giảng dạy, trung tâm H. TOEIC lại yêu cầu giáo viên phải "khua môi múa mép", biết cách khen học viên cho đúng cách. Mỗi khi học viên trả lời được một câu hỏi, giáo viên phải khen lại với giọng điệu trầm trồ, ngạc nhiên, phải pha trò để học viên vui.

"Quan trọng là bên này có tuyển sinh viên chưa tốt nghiệp đi dạy. Bằng cấp chưa biết rõ như thế nào nhưng lúc đi trainning, những bạn này được yêu cầu phải trang điểm, thay đổi kiểu tóc, mặc quần áo làm sao đừng để học viên biết mình là sinh viên.

Lúc apply công việc cũng chưa cần bằng cấp ngay từ đầu mà cho giáo viên tận 1-2 tháng thi lấy bằng TOEIC, IELTS nộp sau cũng được! Không chỉ sinh viên mà hôm mình đi trainning cũng có một chị nhân viên văn phòng chưa thi IELTS, TOEIC lần nào nhưng vẫn đậu vòng phỏng vấn và đi train bình thường".

Tài liệu training giáo viên của các trung tâm tiếng Anh thuộc quyền cô H.

Anh T. sau đó chia sẻ hình ảnh tài liệu training mình được nhận từ trung tâm H. TOEIC. Trong đó, giáo viên được dạy cách cười đúng điệu, cách thuyết phục học viên đăng ký học tiếp. Thậm chí giáo viên được hướng dẫn cách trả lời những câu hỏi "hoa lá cành" và không hề liên quan gì đến việc giảng dạy như: "Cô ơi cô bao nhiêu tuổi ạ?", "Cô ơi cô sinh năm bao nhiêu ạ?", "Cô ơi đi dạy hết buổi tối thế này thì yêu lúc nào hả cô",...



Thậm chí, trung tâm này còn hướng dẫn giáo viên cách trả lời nếu học viên chất vấn về các phốt của trung tâm: "Cô ơi cô quịt tiền thầy T. ạ?", "Cô ơi, cô xem clip thầy D.H bóc phốt trung tâm chưa?",...

Tài liệu training giáo viên tại các trung tâm tiếng Anh của cô T.

Nếu xem thông tin tuyển dụng của các trung tâm tiếng Anh của cô H. cũng thấy, đối tượng tuyển dụng bao gồm cả sinh viên "chưa có kinh nghiệm đi giảng dạy"! Đối với trợ giảng, các trung tâm thậm chí tuyển cả sinh viên năm 1 và "chưa có kinh nghiệm đi giảng dạy" cũng chẳng sao.

Một thông báo tuyển trợ giảng của công ty I.

Tuyển dụng giáo viên Fulltime.

Được biết, trước đây rất nhiều học viên đã vào đánh giá 1 sao và để lại ý kiến về chất lượng giảng dạy tại các trung tâm Ms H. TOEIC, Ms H. giao tiếp và IELTS I.T. Tuy nhiên fanpage của các trung tâm này hiện đều đã khóa phần đánh giá của học viên.