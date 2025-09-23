Có gì trong loạt ảnh hút 3,1 triệu "tim" của Justin Bieber khiến nhiều người ghen tị?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh đời thường mà Justin Bieber đăng tải, thu về hơn 3,1 triệu lượt "thả tim" chỉ sau 1 ngày. Không phải sân khấu hoành tráng hay những bản hit khuấy động thế giới, lần này, khán giả bắt gặp một Justin giản dị, bình yên bên gia đình nhỏ của mình.

Trong những bức ảnh này, Justin - Hailey cùng dành thời gian cho nhau, vui đùa cùng con trai Jack Blues Bieber. Cả 3 thong dong đi trên bãi cỏ xanh, phía xa là khung cảnh núi non và công trình sắc màu rực rỡ. Sự gần gũi, hạnh phúc hiện rõ trong từng khoảnh khắc, khiến người hâm mộ không khỏi xúc động pha lẫn ghen tị. Điều đáng nói, hình ảnh này cũng đánh dấu bước chuyển mới trong cuộc sống của Justin. Sau nhiều năm vật lộn với những khủng hoảng tâm lý, áp lực danh vọng và các vấn đề sức khỏe, nam ca sĩ dường như đã tìm thấy sự cân bằng nhờ gia đình. Không còn một Justin đầy bất an, giờ đây người ta thấy một người đàn ông trưởng thành, biết trân trọng khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc giản đơn.

Nhiều người cho rằng chính tình yêu và sự đồng hành của Hailey cùng đứa con nhỏ đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp Justin vượt qua bóng tối để bước sang một giai đoạn mới, an yên hơn trong cuộc đời.

Loạt ảnh triệu "tim" lần này không chỉ ghi lại khoảnh khắc đẹp của một gia đình, mà còn như một thông điệp: ánh hào quang sân khấu có thể rực rỡ, nhưng hạnh phúc thực sự đôi khi chỉ gói gọn trong những giây phút bình dị bên người thân yêu.

Justin Bieber gặp Hailey Baldwin lần đầu vào năm 2009, khi cha của Hailey là diễn viên Stephen Baldwin kết nối. Lúc đó, Hailey là fan cuồng của Justin Bieber và cả cặp đôi Jelena. Trong suốt những năm thiếu niên, họ duy trì một tình bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc đi lễ nhà thờ. Mặc dù có những tin đồn hẹn hò, cả hai đều khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Vào cuối năm 2015, Justin và Hailey bắt đầu hẹn hò một cách nghiêm túc hơn. Họ công khai một vài khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài vài tháng và kết thúc vào năm 2016. Trong thời gian này, Justin vẫn còn vướng bận với mối quan hệ "hợp tan" với bạn gái cũ Selena Gomez, khiến chuyện tình của anh với Hailey gặp nhiều sóng gió và áp lực từ dư luận.

Sau hai năm đường ai nấy đi, Justin và Hailey bất ngờ tái hợp vào giữa năm 2018. Mối tình lần này diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài tuần sau khi quay lại, Justin đã cầu hôn Hailey. Tháng 9/2018, cả hai đã đăng ký kết hôn tại một tòa án ở New York, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến tháng 9/2019, họ tổ chức một đám cưới lãng mạn và ấm cúng với sự tham dự của bạn bè, người thân tại Nam Carolina. Bất chấp những đồn đoán và ồn ào không ngớt, cả hai đang xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Justin - Hailey đã chào đón con trai đầu lòng, bé Jack Blues Bieber, vào tháng 8/2024.