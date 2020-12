Có gì ở Sunset Sanato - khu tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí "lạ-mà-quen" hot hit mùa lễ hội năm nay ở Phú Quốc?

Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sang trọng kết hợp với giải trí sôi động, bao gồm Sunset Sanato Resort & Villas và Sunset Sanato Beach Club nằm tại Bãi Trường.



Dành trọn kỳ nghỉ dưỡng tại Sunset Sanato Resort & Villas trong những căn villas sát biển sang trọng với thiết kế kết hợp giữa hiện đại cổ điển như ru ta trong ánh nắng ngọt lành của buổi sớm mai vừa thức giấc. Bạn cũng có thể dạo bước nghêu ngao trên triền cát dài thẳng tắp dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Phú Quốc, thưởng thức Buffet BBQ hải sản dưới nền nhạc du dương của ban nhạc Philippines, đắm mình trong không gian thư giãn của Saje Spa và hay vẫn duy trì rèn luyện sức khoẻ trong kì nghỉ dưỡng tại Sanes Gym hiện đại và tiện nghi. Tất cả tạo nên một kì nghỉ dưỡng trọn vẹn và đẳng cấp cho bạn và gia đình tại Sunset Sanato Resort & Villas.

Những căn villas nghỉ dưỡng sát biển sang trọng với thiết kế kết hợp giữa hiện đại và cổ điển mang đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách.

Nếu Sunset Sanato Resort & Villas là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng cho du khách thì Sunset Sanato Beach Club lại là thiên đường sống ảo cho những tín đồ đam mê du lịch. Nơi đây nằm ở phía Bắc Bãi Trường với bãi biển riêng trải dài là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn tại Đảo ngọc. Sunset Sanato "cân" được tất cả mọi phong cách chụp ảnh, từ thơ mộng nhẹ nhàng kiểu style Hàn Quốc đến style chụp hình sang chảnh rich kid hay những tấm hình nghệ thuật. Khi nhìn hình các bạn trẻ check in tại đây thì phải công nhận Sunset Sanato đem đến vibe "chill" cực rõ luôn. Để phục vụ các tín đồ sống ảo từ "A tới Z", Sunset Sanato còn cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục và gói chụp hình cực kì ưu đãi để đảm bảo rằng tất cả mọi người ra về đều có cho mình những tấm hình check-in lung linh nhất.

Đặc biệt, Sunset Sanato Beach Club còn có đa dạng những hoạt động thể thao giải trí trên biển như dù bay, chèo thuyền kayak, jetski, vòi rồng… đây chắc chắn là một sự lựa chọn lý tưởng cho những tín đồ đam mê du lịch trải nghiệm và khám phá mà chỉ có thể tìm thấy tại Sunset Sanato!

Dù bay dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Phú Quốc được rất nhiều bạn trẻ trải nghiệm tại Sunset Sanato

Sunset Sanato còn có vô vàn các hoạt động vui chơi giải trí biển độc đáo từ ngày đến đêm như jetski, vòi rồng, …

Nếu đang mong ngóng về chuyến đi nghỉ dưỡng cuối năm và Tết Âm Lịch thì Sunset Sanato sẽ đưa lối bạn đến với những trải nghiệm diệu kỳ. Không chỉ là cứ đưa máy lên thì có ảnh đẹp mang về thôi, Sunset Sanato còn có vô vàn các hoạt động vui chơi giải trí từ ngày đến đêm xuyên suốt mùa lễ hội, nghỉ dưỡng trong những căn villa sang trọng, thưởng thức bữa tiệc tối Buffet BBQ hải sản trên bãi biển, chìm đắm trong giai điệu du dương của ban nhạc Philipines hay đắm mình dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Phú Quốc cùng ly cocktail dịu ngọt,..

Thưởng thức tiệc tối Buffet BBQ hải sản trên bãi biển trong giai điệu du dương của ban nhạc Philipines.

Show trình diễn carnival đầy sôi động và màu sắc được tổ chức quanh năm cho du khách tham quan.

Sự kiện mùa lễ hội đặc sắc từ 20.12 kéo dài đến Tết Âm lịch với chủ đề "Melody of the Ocean - Vũ điệu Đại Dương", lấy cảm hứng từ những vũ điệu rực rỡ của các loài sinh vật dưới đại dương. Thông qua đó Sunset Sanato mong muốn gắn kết niềm vui lễ hội giữa con người và cuộc sống đại dương, lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên. Dịp đặc biệt này đã thu hút rất nhiều người tới với Phú Quốc với rất nhiều hoạt động thú vị: Show "Melody of the Ocean - Vũ điệu đại dương" được đầu tư công phu và hoàng tráng; Bikini Flashmob dưới ánh hoàng hôn Phú Quốc; đại tiệc Buffet BBQ hải sản trên bãi biển sang chảnh; Hòa mình vào những bản nhạc du dương với chương trình Live Music Band - Happy and Billiy; Màn trình diễn đặc biệt của các bé Toki Toki - Câu lạc bộ trẻ em khó khăn của Phú Quốc; Show trình diễn carnival đầy sôi động và màu sắc hay trải nghiệm những môn thể thao biển như kayak, dù lượn, phao chuối, jetski…Tất cả điều đó khiến Sunset Sanato trở thành khu tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, tuyệt vời đáp ứng được mọi nhu cầu của mọi người.

"Melody of the Ocean - Vũ điệu đại dương", sự kiện mùa lễ hội đặc sắc sẽ diễn ra từ 20.12 kéo dài đến Tết Âm lịch.

Vũ điệu Bikini rực rỡ dưới ánh hoàng hôn tại Phú Quốc

Du khách hào hứng tham gia vào những vũ điệu sôi động của sự kiện "Melody of The Ocean – Vũ điệu Đại Dương"

Khép lại 2020 đầy biến đổi bằng một chuyến du lịch kết nối lại yêu thương với chính bản thân và gia đình thì còn gì tuyệt vời bằng. Ngay đúng mùa lễ hội đẹp nhất tại Phú Quốc, Sunset Sanato sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp tái tạo nguồn năng lượng sống cuộn trào cho một năm mới đầy hứng khởi.

Đêm tiệc Countdown Gala Dinner tại Sunset Sanato chỉ với: 1.050.000 VND/ Người lớn và 550.000 VND/ Trẻ em, bao gồm:

- Welcome Cocktail

- 01 đêm tiệc BBQ Buffet Hải Sản sang chảnh tại nhà hàng Sunset bên bãi biển

- Free flow: Rượu vang, bia, nước ngọt, nước suối (trong 2 giờ)

- Thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chủ đề "Melody of the Ocean – Vũ Điệu Đại Dương" và live music của ban nhạc đến từ Philipines.

- Quà tặng may mắn hấp dẫn dành cho khách tham dự

