Cô gái tử vong trong khách sạn sau bữa tiệc với bạn bè, nguyên nhân cái chết liên quan đến một trò mà cánh mày râu hay chơi

Một cô gái ở thành phố Mã An Sơn (An Huy, Trung Quốc) đã được bạn bè đưa vào khách sạn sau khi uống rượu say. Khách sạn không hề tiến hành đăng ký và kiểm tra thông tin cá nhân của cô gái trước mà để cô trực tiếp bị đưa vào phòng. Cuối cùng, cô gái trẻ đã tử vong vì ngộ độc rượu.

Khách sạn đã bị gia đình của cô gái kiện lên tòa án. Mới đây, tòa án thành phố Mã An Sơn đã đưa ra phán quyết cuối cùng, phía khách sạn đã bị cấu thành nên tội vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Sự việc xảy ra từ buổi tối ngày 31/8/2020, A Quyên ăn tiệc trong một quán nhậu ở trấn Cô Thục thuộc huyện Đang Đồ ở thành phố Mã An Sơn. Ban đầu, A Quyên và 6 người bạn uống bia, nhưng sau đó lại chuyển sang dùng rượu trắng.

A Quyên chơi trò đấu rượu xem ai có tửu lượng cao hơn với một người bạn họ Đậu. Hai người đã liên tục uống 3 ly rượu trắng. Sau đó, chị Đậu có triệu chứng say rượu quá mức khi nạp một lượng lớn chất có cồn trong thời gian ngắn và bạn bè đã đưa chị đi cấp cứu. Mặc dù không có biểu hiện nặng nhưng A Quyên cũng say đến mức không còn nhận thức.

Khách sạn Hương Chương Giả Nhật ở huyện Đang Đồ.

Tối 23 giờ cùng ngày, A Quyên được hai người bạn đưa vào khách sạn để nghỉ tạm qua đêm. Khách sạn chỉ lấy thông tin của người bạn, mà không phải của A Quyên - người sử dụng dịch vụ trực tiếp. Sau khi đã sắp xếp chỗ ngủ cho A Quyên ổn thỏa, hai người bạn đã rời đi.

5 giờ sáng ngày hôm sau, người bạn quay lại khách sạn để đón A Quyên thì thấy cô nôn ói rất nhiều, môi tím tái và đã gọi điện cho cấp cứu ngay lập tức. Tuy nhiên, cô gái đã qua đời ngay sau đó.

Qua giám định của bác sĩ, A Quyên đã tử vong vì bị ngộ độc rượu cấp tính.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và bạn bè của A Quyên đã tố cáo khách sạn lên tòa án, yêu cầu bồi thường tổn thất hơn 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ VND).

Phía khách sạn cho rằng họ không hề có trách nhiệm với cái chết của A Quyên. Theo đó, khách sạn là chủ thể kinh doanh hợp pháp, đã làm đầy đủ các thủ tục cho khách hàng đến thuê phòng, mặc dù đã bỏ sót khâu kiểm tra thông tin của nạn nhân nhưng hành vi này chỉ xét về lỗi trong quy định quản lý, chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Tòa án huyện Đang Đồ cho rằng 6 người đã cùng uống rượu với A Quyên cũng có một phần trách nhiệm vì đã không khuyên can, nhắc nhở nạn nhân trong việc sử dụng chất cồn. Theo đó, tòa án phán quyết 6 người phải chịu 0,5% - 12% trách nhiệm bồi thường, tương đương với 110.000 NDT (hơn 393 triệu VND). Đồng thời, khách sạn có liên quan phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 900.000 NDT (hơn 3,2 tỷ VND) vì tội vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau phán quyết lần 1, phía khách sạn đã khiếu nại lên tòa án thành phố Mã An Huy vì cho rằng phán quyết không thỏa đáng. Tuy nhiên, tòa án thành phố đã bác bỏ và đồng ý với phán quyết lần 1.

(Nguồn: Sohu)

