Cô gái trẻ xinh đẹp nhảy cầu Hóa An tự tử trong đêm: Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân đau lòng

Thông tin trên báo Công an TP.HCM cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) vẫn đang tìm kiếm cô gái sinh năm 2000 nhảy cầu Hoá An tự tử vào rạng sáng ngày 21/3.

Theo thông tin ban đầu, vòa khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân đi qua cầu Hóa An nhìn thấy đồ đạc cùng lá thư tuyệt mệnh để lại trên cầu. Nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử, người dân đã nhanh chóng báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Đồ đạc cô gái bỏ lại trên cầu Hoá An.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.



Đến rạng sáng ngày 21/3, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân, nguồn trên cho biết thêm.

Tại hiện trường, cô gái để lại túi xách và điện thoại cùng lá thư tuyệt mệnh với nội dung buồn chán cuộc sống.

Điện thoại và lá thư tuyệt mệnh cô gái để lại.

Trong lá thư cô gái để lại có viết:

"Cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, vùng vẫy ngoài xã hội đã khổ còn bị người ta hợp sức vào hại. Không ai sống cho ai được bạn không phải người ta nên bạn không biết được, không cảm nhận được họ đã trải qua những gì?

Đúng hay sai thì có trời biết đất biết, ngu suốt thời gian dài vậy đủ rồi. Miệng của mọi người không ai cấm mọi người nói nhưng suy nghĩ là nơi riêng tư... Tôi mong sẽ không có ai là nạn nhân tiếp theo sau chuyện này.

Con mệt lắm rồi con sẽ bắt đầu cuộc sống mới Mẹ đừng khổ vì con nữa...".

Người thân nạn nhân khóc ngất tại hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân.