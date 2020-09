Cô gái tổ chức bữa tiệc sinh nhật có "đồ chơi nhạy cảm" và hé lộ nguyên nhân khiến phụ nữ Trung Quốc không hạnh phúc và không muốn có con

Vào tháng Giêng vừa qua, khi sinh nhật của tôi đang đến gần, tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt và thú vị nhưng cũng không kém phần thời thượng. Đó là một bữa tiệc đồ chơi tình dục cho bản thân và 5 người bạn.



Tôi đã mời hai chàng trai và ba cô gái đến bữa tiệc này. Một anh chàng nói với tôi rằng, anh ta muốn mua cho tôi đồ chơi tình dục mới nhân dịp sinh nhật này, nhưng sau đó quay lại cầm chai rượu trên tay và than thở rằng, anh đã đi bộ qua trung tâm thành phố Thâm Quyến trong vài giờ nhưng không tìm thấy một cửa hàng nào bán đồ chơi tình dục.

Mặc dù là thành phố hiện đại thu hút nhiều du khách quốc tế, nhưng nó khác với những nơi tôi từng đến trước đây như Sydney, Philadelphia hoặc thậm chí là Thượng Hải, nơi mà tôi có thể tìm thấy các cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở các khu vực trung tâm thành phố.

Ảnh minh họa.

Trong lúc đó, một bạn nữ đã xua tan sự khó xử này bằng cách giải thích cho anh chàng kia hiểu, ở Thâm Quyến hiện có dịch vụ giao đồ chơi tình dục trực tuyến đến tận nhà chỉ trong vòng 40 phút.

Tôi đã đặt mua 10 món đồ chơi tình dục và để trong căn hộ của mình. Một số là từ bộ sưu tập cá nhân, một số khác là từ sản phẩm mẫu do những người bạn làm việc trong ngành đồ chơi người lớn gửi tặng, số còn lại là hàng tồn kho từ cửa hàng bán đồ chơi tình dục trực tuyến của tôi.

Đồ chơi bao gồm máy rung hình trứng, máy rung điểm G và một số máy rung có hình thù chân thật. Khi mọi người nhìn thấy, nghịch những món đồ chơi này và nói về chúng, tiếng cười của họ cũng to lên rồi giảm xuống cùng với âm thanh của món đồ chơi.

Cửa hàng bán đồ chơi tình dục đầu tiên của Trung Quốc xuất hiện ở Bắc Kinh vào năm 1993. Sau 25 năm, ngành công nghiệp đồ chơi tình dục ở nước này đã tạo ra hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ) hàng năm, và là cơ sở sản xuất đồ chơi người lớn lớn nhất thế giới, hầu hết các sản phẩm đều được xuất khẩu.

Một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở Trung Quốc.

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng Trung Quốc có nhu cầu mua đồ chơi người lớn nhưng hầu hết họ đều chọn mua trực tuyến và được giao hàng tận nơi vì lý do riêng. Một số có thể chia sẻ lý do này với người bán hàng, nhưng với hầu hết người Trung Quốc khi có cơ hội nói chuyện về đồ chơi tình dục một cách tự do trong một môi trường thân thiện như bữa tiệc của tôi thì dường như vẫn còn là một trải nghiệm mới.

Ngoài ra, các mối quan hệ lãng mạn ở Trung Quốc đang gặp khủng hoảng. Trung Quốc hiện đang là nơi sinh sống của 200 triệu người trưởng thành đang độc thân.

Có nhiều người rất áp lực khi bị gia đình ép cưới vào độ tuổi trưởng thành, không ít người lao vào những mối quan hệ không hạnh phúc hoặc không viên mãn chỉ để xoa dịu nỗi lòng của bố mẹ. Hàng triệu phụ nữ Trung Quốc đã phải đối mặt với sự lạm dụng về thể chất, tâm lý hoặc cả tình dục bởi người bạn đời của mình.

Tại Trung Quốc cũng có ngành công nghiệp hẹn hò phù hợp với những người độc thân, nhưng hiếm khi giúp họ tìm thấy sự thỏa mãn thật sự. Có quá nhiều người Trung Quốc mắc kẹt trong những mối quan hệ không hạnh phúc hoặc không thể đạt được khoái cảm tình dục. Trong xã hội hiện đại ngày nay, phụ nữ cần phải thể hiện bản thân tốt hơn cả về tình dục lẫn cảm xúc.

Đối với phụ nữ, cơ thể của chúng ta là chìa khóa để khám phá bản sắc của chính mình và xây dựng sự tự tin trong tình dục. Nếu chúng ta có thể hiểu được cơ thể của chính mình, thì chúng ta có thể xác định rõ hơn nhu cầu tình dục của bản thân, cũng như thay đổi quan niệm về cuộc sống độc thân, về sự gần gũi về thể xác cũng như sự lãng mạn trong hôn nhân.

Khi có nhiều người hiểu được điều này, tôi tin rằng thị trường đồ chơi tình dục của Trung Quốc sẽ phát triển theo cấp số nhân. Hiện tại, nhiều phụ nữ Trung Quốc phần lớn vẫn chưa hiểu rõ về tình dục, chưa hiểu được cơ thể của mình sẽ có những tác động tích cực nào khi đạt được khoái cảm tình dục. Do đó, thị trường đồ chơi tình dục chủ yếu hướng đến nam giới, và thị trường dành cho phụ nữ thì chưa phát triển.

Năm ngoái, tôi đã đến một nhà máy sản xuất đồ chơi tình dục ở Thâm Quyến, trung tâm sản xuất các thương hiệu đồ chơi tình dục quốc tế. Trong dây chuyền sản xuất, những người đàn ông chịu trách nhiệm kiểm tra động cơ máy rung, trong khi đó phụ nữ sẽ giám sát việc lắp ráp và đóng gói. Tôi hỏi một số phụ nữ rằng liệu họ có bao giờ sử dụng thử các loại đồ chơi mà họ đang làm hằng ngày không. Tất cả đều cười khúc khích một cách ngượng ngùng và trả lời rằng họ không sử dụng.

Không ai trong số họ muốn đi sâu vào chi tiết khi tôi hỏi tại sao?

Những bữa tiệc đồ chơi tình dục chỉ dành cho phụ nữ đã diễn ra ở một số nước phương Tây từ năm 1970. Ngoài việc đại diện cho một mô hình kinh doanh mới, những sự kiện này còn thách thức các hình thức giáo dục giới tính, chỉ tập trung vào cách quan hệ hơn là niềm vui mà tình dục mang lại.

Ngày nay so với với Trung Quốc, việc giáo dục giới tính ở hầu hết các nước phương Tây đã được thiết lập chặt chẽ trong chương trình giảng dạy cơ bản ở trường học. Khoái cảm tình dục nói chung không bị coi là cấm kỵ và công chúng đang dần chấp nhận rộng rãi đồ chơi tình dục.

Từ năm 2015, thị trường đồ chơi tình dục hướng đến phụ nữ đã xuất hiện ở Trung Quốc. Mặc dù có rất ít nghiên cứu được thực hiện về những người phụ nữ Trung Quốc mua đồ chơi tình dục, nhưng ngày càng có nhiều người sinh từ năm 1980 xem những sản phẩm này như một cách để hiểu bản thân hơn, khám phá cơ thể và chủ động trong quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, thị trường đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ Trung Quốc vẫn chưa phát triển nhiều. Bởi lẽ, thị trường này chỉ nở rộ khi các cuộc trò chuyện về tình dục không chỉ liên quan đến phụ nữ trẻ, có học thức, phụ nữ giới trung lưu mà còn cả phụ nữ nông thôn, nữ công nhân nhà máy và phụ nữ lớn tuổi.

Khi tôi còn trẻ, một số người đàn ông Trung Quốc thường kể những câu chuyện tình dục thái quá trên bàn ăn, cố tính làm phiền hoặc thậm chí quấy rối những người phụ nữ đang có mặt ở đó.

May mắn thay, thời thế đã thay đổi, và nhiều người đàn ông giờ đây chấp nhận rằng việc nói chuyện tình dục thái quá là một hình thức quấy rối. Ngoài ra, những người phụ nữ như tôi càng trở nên đủ mạnh dạn để đề cập đến chuyện chăn gối trong các cuộc trò chuyện trong bữa ăn.

Tất nhiên, tôi có thể thảo luận tình dục một cách cởi mở vì môi trường hòa nhập ở Thâm Quyến. Tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc đồ chơi tình dục trong ngày sinh nhật của mình vì muốn đàn ông và phụ nữ có cuộc trò chuyện thẳng thắn về thái độ, sở thích cũng như khái niệm tình dục trong tâm trí của họ.

Vào cuối đêm sinh nhật, bạn bè tôi đang nói chuyện ngẫu nhiên về đồ chơi tình dục. Một trong những người bạn nữ của tôi cho biết: “Nếu tôi mua một món, tôi sẽ chọn sản phẩm giống như cây son môi - nó tiện lợi và đỡ khiến tôi ngượng ngùng hơn. Tôi có thể mang chúng theo trong những chuyến công tác".

Anh chàng mang rượu đến cho tôi nói rằng, anh đã rất mong chờ bữa tiệc tiếp theo sau đó và cảm thấy rất vui khi được tham gia bữa tiệc này. “Tôi muốn chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, bởi vì điều này sẽ giúp tôi dễ dàng trao đổi với bạn đời về tình dục", anh nói.

Nếu như trong thời gian tới, phụ nữ Trung Quốc càng mạnh dạn lên tiếng về sở thích tình dục và đàn ông Trung Quốc biết tạo điều kiện và môi trường thoải mái, an toàn và tôn trọng phụ nữ khi họ làm như vậy thì phụ nữ sẽ càng hạnh phúc hơn. Có lẽ điều này sẽ giúp họ kết nối việc hưởng thụ tình dục với việc theo đuổi khả năng sinh sản.

(Nguồn: Sixthtone)