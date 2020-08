Thêm 1 drama sáng thứ Hai: Cô gái lên mạng tố admin nhóm hẹn hò MXH rủ rê mình đi chơi rồi lợi dụng cô lúc say xỉn, dân mạng chia làm 2 phe trái chiều rõ rệt

Thời gian qua, câu chuyện về các cô gái phải "bóc phốt" đối phương ngay trong lần gặp mặt đầu tiên không hiếm. Mạng xã hội phát triển, chuyện hai bên quen biết qua mạng rồi gặp mặt diễn ra rất nhiều rồi. Thế nhưng vẫn có hàng loạt các câu chuyện không hay xuất phát từ cuộc gặp hay hẹn hò như thế diễn ra.



Mới đây, trong một group lớn, có cô gái đăng tải bài viết tố bạn qua mạng có hành vi quá đà trong lần đầu gặp nhau.

Bài viết được đăng tải.

"Hôm qua tăng 1 em có đi offline group X. rồi đi tăng 2 bên group khác của anh H. Anh này có rủ em qua và em cũng qua chung vui với mọi người .

Tính em tính ham chơi và hết mình, đây là lần đầu tiên em gặp anh H. cũng như giao lưu với group của anh.

Em nhiệt tình, em ngu nên uống nhiều vì anh H. và các bạn chúc em quá nhiều trong khi tăng 1 em cũng uống kha khá rồi. Lúc 5 giờ sáng em say đến mức không làm chủ bản thân và không còn sức nữa thì anh H. có chở em nhưng lại phóng thẳng vào nhà nghỉ.

Anh kéo em lên phòng với sự chống cự yếu ớt của em và chính nhân viên nhà nghỉ cũng làm chứng cho em.

Em bị H. đè ra làm trò đồi bại. Em vùng vẫy kháng cự nhưng hết sức vì em say quá mềm.

Anh H. không có sự đồng ý của em mà vẫn dở trò hèn hạ đến nỗi em bị chảy máu.

Đến sáng về thì anh với chủ nhà nghỉ có nói gì đó vì lúc anh kéo em vào là lúc em rất say.

Anh kéo em vào không có sự đồng ý và kháng cự yếu ớt của em nên chủ nhà nghỉ cũng có hỏi.

Bây giờ em nhắn tin anh H. không có trả lời và với lí do anh say. Thật không thế chấp nhận nổi. Em quá ngu ngốc, non nớt nên mới dính phải cũng một phần em nhiệt tình quá. Giờ anh H. phũ luôn nên em không biết hiện tại phải làm như thế nào. Mọi người tìm lại sự công bằng cho em với ạ.

Em sẵn sàng tìm đến nhà nghỉ hôm qua để check lại camera sự việc anh H. ép em vào nhà nghỉ".

Đây là câu chuyện do cô gái kể lại. Theo đó, cô cũng đính kèm những dòng tin nhắn do nhân vật tên H. gửi cho mình. H. đã rủ cô qua chỗ offline một group trên mạng xã hội để cùng đi tăng 2.

Màn rủ rê của H. dành cho cô gái.

Và cuối cùng là tin nhắn khi cả hai người ai về nhà nấy.

"Qua anh làm thế không thấy có lỗi gì à anh, anh người khác say anh đưa vào nhà nghỉ. Sao hôm qua anh lại làm như thế, em bảo đưa em về rồi còn gì?", cô gái nhắn hỏi.

"Anh xin lỗi nhé, qua anh cũng say quá. Em hôm nay được nghỉ không, tối anh mời em đi ăn tối", nhân vật H. gửi qua.

Ngay sau đó là một tràng chửi bới của cô gái và đòi được lấy lại công bằng vì bị lừa dối đẩy vào nhà nghỉ.

Cô nàng vô cùng bức xúc vì những gì diễn ra.

Câu chuyện này vẫn gây ồn ào trên mạng xã hội. Đây thật sự là một "tai nạn" lớn đối với bất cứ cô gái nào trong một buổi hẹn hò qua mạng với người chưa từng gặp mặt.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính cô gái nên xem lại hành vi của bản thân mình. Cô đi cùng những người đàn ông mới quen đến tận 5 giờ sáng mới về, uống rượu cho đến mức say mèm chẳng biết gì nữa thì những sự cố xảy đến là điều quá mức dễ hiểu.

Hơn nữa, những đoạn camera ghi lại cảnh cô cùng H. và bạn bè của anh ăn uống cũng được trích xuất. Theo đó, cô và H. ngồi dựa sát vào nhau, tay nắm tay nhau vô cùng thân thiết khiến người ta không nghĩ đây là cảnh gặp mặt giữa hai người lạ.

Cô gái tay trong tay với nhân vật H.

Cuối cùng, chỉ vì một lần gặp gỡ mà cô gái chịu cảnh thiệt thân. Lên mạng xã hội "bóc phốt" còn bị chỉ trích ngược lại là dại dột, quá ham vui và không biết giữ mình.

Được biết, sau đó cô nàng cũng đăng tải phần hai của sự việc khi lên công an trình báo. Tuy nhiên bài đăng chỉ tồn tại vài phút đã vội xóa luôn.

Bài đăng tiếp theo của cô gái.

Tuy vậy, nhiều người khác lại cho rằng cô nàng này có tham gia vào sàn giao dịch Forex nên đây cũng là một cách để PR bản thân mình.