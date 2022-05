Cô gái Tây Ninh lấy cảnh sát Mỹ hơn 17 tuổi, cưới về chồng nghỉ hưu ở nhà nội trợ

Chị Nguyễn Thụy Minh Châu (35 tuổi, Tây Ninh) hiện đang làm kế toán cho công ty vận chuyển đường biển của Hàn Quốc. Còn chồng chị - anh Jon Eric Holloway (52 tuổi) từng là cảnh sát Mỹ và hiện đã nghỉ hưu. Kết hôn với người lớn hơn 17 tuổi lại từng lỡ dở một lần đò và có con riêng nhưng chị Châu chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình.

Chị Châu và ông xã cảnh sát.

Hú hồn khi biết đang yêu cảnh sát



Chị Châu cho biết, sau khi học năm thứ 3 đại học chị quyết định bỏ học và sang Mỹ du học vào năm 2008. Sau 6 năm ở bên Mỹ vừa học vừa làm thì chị quyết định lên mạng tìm kiếm bạn trai. Chị kể, thời đi học đại học phải làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình nên chị không có thời gian đi chơi và hẹn hò ai. Chị được biết có nhiều người quen nhau trên mạng xã hội nên đã thử xem sao. Vào năm 2014 chị có cơ duyên quen ông xã qua một trang mạng hẹn hò.

Anh Jon đã chủ động nhắn tin cho chị trước. Tuy nhiên do thấy ảnh anh chụp chung với con gái chị cứ ngỡ là bạn gái, nghĩ anh không nghiêm túc nên đã không thèm trả lời lại. Hơn nữa chị hấy anh cao quá còn chị thì rất thấp nên sợ cả 2 đi chung sẽ không hợp.

Mãi sau một thời gian chị mới quyết định trả lời lại để xem anh là người như thế nào và khi nghe anh giải thích đó là con gái của mình với vợ trước chị mới bắt đầu nói chuyện với anh thường xuyên hơn.

Sau một thời gian nói chuyện và nhắn tin trên mạng, chị và anh quyết định gặp mặt trực tiếp. Buổi gặp đầu tiên, chị hú hồn khi nhìn thấy anh bởi hình ảnh trên mạng khác hoàn toàn ngoài đời. Nếu như trên mạng chị thấy anh trẻ thì ở ngoài đời anh để râu tùm lum trên mặt trông già hơn rất nhiều.

“Buổi gặp mặt đầu tiên tụi mình cũng rất là mắc cười. Vì ở trong hình nhìn anh còn trẻ lắm, gặp mặt lần đầu tiên mình hú hồn vì anh để râu tùm lum trên mặt hết, sau này mình mới biết là anh vừa mới phẫu thuật mũi nên bác sĩ không cho cạo râu. Nói chuyện với anh rất là vui nên cuộc nói chuyện kéo dài cho tới khi ăn xong ở nhà hàng, rồi ra khu trung tâm thương mại nói chuyện tiếp đến khi đóng cửa rồi mà anh còn chưa chịu về. Nhờ anh là người nói chuyện có duyên, vui vẻ và thông minh nên mình cũng cảm thấy mến anh”, chị Châu nhớ lại.

Anh chị quen nhau qua một trang mạng hẹn hò.

Đối với anh Jon, ngay từ lúc thấy hình chị trên trang mạng hẹn hò anh đã ấn tượng bởi sự dễ thương của chị và khi gặp lần đầu ngoài đời, anh ấn tượng bởi sự xinh đẹp và giọng nói của chị. Khi trò chuyện anh cảm nhận được chị là người tốt nên muốn tìm hiểu chị nhiều hơn.



Còn đối với chị Châu, ngay ngày gặp đầu tiên, anh Jon đã cho biết, “anh thích em bé” dù anh đã có con rồi. Sau 3-4 lần gặp, anh khiến chị cảm nhận được anh sẽ là một người cha tốt, người nghiêm túc, nói là làm và vô cùng ga lăng nên chị thích anh hơn và đồng ý cho cả 2 một mối quan hệ mới.

“Anh nói là anh sẽ bảo vệ mình và đưa mình đi khắp thế gian làm mình nhớ tới lời bài hát trong phim hoạt hình Aladdin “I will show you the world”. Đó là bài hát hoạt hình mà mình thích nhất”, chị Châu cho hay.

Anh Jon hơn chị 17 tuổi.

Khi yêu anh Jon, đã có rất nhiều người bạn khuyên chị không nên quen người lớn tuổi hơn mình nhiều và từng lập gia đình bởi sẽ không cùng quan điểm sống và sẽ gây nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa nếu cưới người có con rồi sẽ bị thiệt thòi nhưng chị Châu không hề suy nghĩ nhiều. Ngược lại chị thích những người lớn tuổi hơn vì họ chững chạc, không ham chơi. Đặc biệt người lớn tuổi ổn định về mọi thứ và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Họ hiểu biết nhiều và sẽ chỉ dẫn cho chị nhiều hơn trong cuộc sống nên chị không ngại việc cưới người đã có con. Bên cạnh đó chị nhìn vào cách anh Jon đối xử với con cái để biết anh có phải người cha tốt, có trách nhiệm với gia đình và xã hội cũng như giúp chị trong việc nuôi dạy con, giáo dục tương lai không.



Nói đến đây, chị Châu thổ lộ, lúc đầu chị không biết anh là cảnh sát và chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với cảnh sát. Khi anh chia sẻ về công việc của mình chị đã hết hồn và e dè. Tuy nhiên do tìm hiểu lâu thấy anh tốt, có trách nhiệm đặc biệt chị thấy an toàn khi bên anh nên không còn lo ngại nữa.

Kết hôn, chồng về hưu ở nhà cơm nước, giặt giũ

Sau khi quen 2 năm chị và anh Jon dọn về ở chung để tiện anh chăm sóc và chị có thể chú tâm vào việc học để ra trường sớm hơn. Vì chung sống với nhau hiểu tính cách và cảm thấy hợp nên anh chị quyết định tiến tới hôn nhân.

Sau khi đưa chị đi mua nhẫn đính hôn, anh Jon đã khiến chị bất ngờ khi cầu hôn trong lúc cả 2 đi dạo công viên vào một buổi trưa nắng. Khi anh bế chị lên ghế đá chụp hình, anh đã quỳ xuống và cầu hôn chị “Will you marry me?”. Anh hứa sẽ yêu thương bảo vệ chị đến suốt cuộc đời này. Chị đã khóc trong hạnh phúc và gật đầu đồng ý.

Năm 2019 anh chị tổ chức hôn lễ truyền thống ở Việt Nam. Vì có khoảng thời gian sống chung nên sau khi đám cưới, cuộc sống của anh chị vẫn như vậy. Cả 2 biết rất rõ về tính cách của nhau, nên không có sự ngạc nhiên về đối phương sau khi đám cưới. Anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc chị như ngày đầu tiên.

Anh chị tổ chức cưới năm 2019.

Trước đám cưới chị và anh cũng có một bản giao kèo rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người trong cuộc sống hôn nhân nên 2 vợ chồng luôn tuân thủ luật lệ sau khi cưới. Tuy nhiên vì tuổi tác chênh lệch, khác về văn hóa nên anh chị thỉnh thoảng cũng có những cãi vã hiểu nhầm ý nhau. Tuy nhiên anh chị luôn nói thẳng thắn về vấn đề gây ra tranh cãi cho đến lúc đối phương hiểu ra vấn đề và không còn hiểu lầm nữa.



“Trong hôn nhân của người Mỹ cũng có những bản cam kết về vấn đề tài chính và được 2 bên ký tên để bảo đảm quyền lợi cho hai người sau này. Nhưng mình và anh thì không có vì hai người rất là tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Anh và mình chỉ làm cam kết miệng với nhau, bàn bạc và cam kết trong lúc nói chuyện để hai người hiểu rõ về cách sống của nhau hơn, biết về điều mà đối phương mong đợi ở mình, cả về công việc nhà, chăm sóc nuôi dạy con cái, lẫn vấn đề về tài chính sau này”, chị Châu chia sẻ.

Anh Jon hiện ở nhà chăm lo nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ và tận hưởng thú vui của mình.

Vì tính chất công việc của anh Jon nguy hiểm nên chỗ làm của anh cho phép nhân viên về hưu rất sớm. Gần 2 năm nay anh đã về hưu ở nhà chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, tận hưởng thú vui của mình còn chị vẫn ra ngoài làm việc, gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Mặc dù anh về hưu sớm nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến kinh tế gia đình vì anh làm việc cho chính phủ được hưởng quyền lợi rất tốt. Hiện tại chị hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình và anh chị đang cùng nhau cố gắng để có một thiên thần nhí đáng yêu – trái ngọt hạnh phúc của cả 2.