Zen Le - Cô gái Sài Gòn đam mê thể thao lặn biển đích thân trải nghiệm những tầng đại dương nguy hiểm mà không phải ai cũng được tới

Nếu nhìn ở đời thường, Zen Le cũng như bao phụ nữ khác, rất xinh đẹp, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Thế nhưng, nếu nhìn Zen Le ở góc độ sở thích đặc biệt thì chắc chắn sẽ có nhiều người phải giật mình, vì không ai tưởng tượng nổi thân hình bé nhỏ ấy lại có thể phiêu lưu ở đáy sâu đại dương và coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình.

Đúng vậy, Zen Le là một freediver (người lặn biển tự do). Dù đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng hầu hết thời gian rảnh rỗi Zen Le đều dành để trải nghiệm các vùng biển khác nhau.

Zen Le Cô gái thích chinh phục những tầng đại dương xanh Những vùng biển từng lặn: Quảng Bình, Đà Nẵng, Cù Lao Chàm, Quy Nhơn, Vũng Bồi, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc,... Và một số vùng biển tại Philippines. Độ sâu nhất từng chinh phục: 20m tại Vũng Bồi, Quy Nhơn.

Lặn tự do là gì mà Zen Le mê đến thế?

“Năm 2017 khi đi du lịch ở Philippines, mình được một người bạn bản địa chỉ cho kỹ thuật nín thở và lặn xuống để xem san hô. Tuy nhiên khi được tận mắt nhìn cận cảnh vẻ đẹp lung linh của san hô dưới biển thì mình bắt đầu cảm thấy yêu thích việc lặn nín hơi này. Về sau mình tự tìm hiểu trên mạng thì mới biết đây là bộ môn thể thao Lặn Tự Do - Freediving khá nổi tiếng trên thế giới đặc biệt là các nước có vùng biển, nhưng còn mới mẻ ở Việt nam vào thời điểm đó.

Từ đó mình tự tìm tòi các thông tin về tập luyện, kỹ thuật, các dive-gears (thiết bị lặn) trên các diễn đàn Freediving, kết bạn với các Freediver nước ngoài, và được họ chia sẻ tài liệu kiến thức lặn, hướng dẫn về các kỹ thuật, kỹ năng an toàn, những kinh nghiệm cá nhân…”, Zen Le nói về thời điểm bắt đầu tiếp cận với lặn và dần đam mê nó.

Zen Le biết đến môn thể thao này một cách rất tình cờ.

Lần đầu mang chân vịt, Zen Le vừa hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích. Vốn tính mạnh mẽ, Zen nhanh chóng vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu và dần chinh phục rất nhiều vùng biển Việt Nam. Những nơi như Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Quý, Nha Trang... Zen đều đã đến nhưng cho đến bây giờ, Zen vẫn đặc biệt ấn tượng với Côn Đảo vì vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của lòng biển nơi đây.

Còn về kỉ niệm đáng nhớ nhất thì đó là lần Zen Le được bơi thật lâu cùng các cụ rùa. Giống như việc được ở một ngôi nhà mới, cảm giác vừa thảnh thơi bơi xung quanh, vừa ngắm nhìn đàn rùa từ tốn ăn rong rêu mới thật háo hức làm sao. Hay có lần Zen Le được chứng kiến khoảnh khắc đàn cá heo nhảy lên khỏi mặt nước ở Boracay, Philippines cũng vậy, đó là sự mới lạ mà nếu chỉ ở mãi trên bờ, Zen sẽ chẳng bao giờ thấy.

Được bơi cùng rùa biển là trải nghiệm không phải ai cũng có.

Với Zen Le, sâu dưới lòng đại dương không có sóng cuộn mà những luồng nước rất hiền hòa, êm ái như yêu chiều cảm xúc của người lặn. Nếu ai có cơ hội, Zen Le khuyên là nên có một lần thử chìm sâu dưới đáy biển, để khám phá và hiểu được một phần thế giới mà chúng ta đang sống.

Những bí mật dưới đại dương luôn thu hút rất nhiều sự tò mò của con người.

Sau mỗi lần đi lặn là những bức ảnh đẹp hút hồn nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ

Phải nói rằng, những bức ảnh mà Zen Le mang về sau mỗi lần lặn biển rất có sức truyền cảm hứng. Hình ảnh một body bé nhỏ uốn lượn mềm mại nơi đáy đại dương quả thực nhìn rất mê.

“Tất cả những bạn lặn chung một ca lặn đều là photographer cho nhau. Mình không có một người chụp hình cụ thể, hầu như mỗi vùng biển mình đều có một vài người bạn địa phương, hiểu địa hình, dòng chảy, độ sâu cùng với khả năng lặn rất tốt nên chụp cho mình được nhiều ảnh đẹp. Tất cả những khoảnh khắc đều là tự nhiên vì ở dưới nước rất khó để set up. Tụi mình thường trao đổi trước ý tưởng và góc chụp rồi lặn xuống tự nhiên thể hiện thôi”.

Bức ảnh đẹp mê hồn của Zen Le.

Cô nàng có một kho những bức ảnh bí ẩn như thế này.

Để cho ra một bức ảnh có hồn thì bản thân người được chụp phải rất thoải mái. Thêm vào đó, điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quyết định độ đẹp của bức ảnh, nếu hôm nào có trời xanh mây trắng, nước không có dòng chảy hoặc dòng chảy nhẹ thì tác nghiệp sẽ rất thuận lợi.

Tuy nhiên, dù thành quả mang về là sự thoải mái và ảnh đẹp nhưng lặn biển tự do cũng không phải không tiềm ẩn nguy hiểm. Những người trong giới lặn biển thường bảo nhau rằng, nhất định không bao giờ được đi lặn một mình bởi sẽ rất khó xử lý sự cố.



"Lặn tự do được xếp vào một trong những bộ môn thể thao nguy hiểm. Bạn cần phải được học kiến thức cũng như luyện tập kỹ thuật và các kỹ năng an toàn với chuyên gia trước khi thực hiện một ca lặn tự do thực sự. Bạn cần phải có khả năng bơi lội tốt hoặc thực sự tự tin khi ở dưới nước, vì lỡ có trục trặc sơ suất gì thì không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả bạn lặn nữa. Nên mọi người yêu thích và muốn trải nghiệm lặn tự do thì hãy đăng ký khóa học ở các trung tâm lặn trước.

Sự cố đáng nhớ nhất với mình đến giờ này chắc có lẽ là mình va chạm phải loài sứa lửa khi lặn ở Nha Trang mùa biển tháng 5. Cú chạm đó khiến chân mình tê rát, da chân mình bị bỏng luôn, khiến mình phải dừng ngay ca lặn và bơi về thuyền bằng 1 chân còn lại. Cũng may là trời trong biển êm nên mình cũng bình tĩnh từ từ bơi trở về thuyền được và nhờ các bạn sơ cứu ngay sau đó”.

Không bao giờ được đi lặn một mình.

Với Zen Le, biển giống như ngôi nhà thứ hai nên Zen cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ biển. “Nếu có cơ hội được lặn, xin bạn đừng chạm tay vào bất cứ thứ gì dưới biển, tất cả mọi thứ dưới nước chỉ nên nhìn mà thôi. Xin đừng hái san hô, nhặt trứng rùa, hay mua/bán bất kỳ sinh vật biển nào về làm kỉ niệm. Nếu bạn muốn lấy thứ gì đó dưới đáy biển mang về làm kỉ niệm, thì đó nên là túi nilon, ống hút, vỏ chai, bao bì.

Không có nước là không có sự sống”.