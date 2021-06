Cô gái phát hiện điều kì lạ trong hộp bánh ướt khiến ai trông thấy cũng kinh hãi

Vừa qua, một video clip được đăng tải trên Tiktok hình ảnh hộp đồ ăn dang dở của một cô gái khiến dân mạng kinh hãi.

Nhiều người cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Cụ thể, cô gái trong video clip đã thảng thốt quay lại video clip khi phát hiện trong hộp bánh ướt cô đang ăn có ổ trứng ruồi. Điều này không chỉ cô mà khiến cả những người xem video clip cũng cảm thấy rất khiếp sợ và hoài nghi về chất lượng vệ sinh của những món đồ ăn được bán ở ngoài đường phố.

Cận cảnh ổ trứng ruồi trong hộp thức ăn.

Dưới phần bình luận, nhiều người thể hiện sự bất bình khi người bán hàng không đảm bảo vệ sinh khi kinh doanh ăn uống. Mặc khác, lại có những ý kiến cho rằng do cô gái mua thức ăn giá rẻ bán ở hàng quán ngoài đường thì phải chấp nhận. Cô gái cũng nhanh chóng đáp trả rằng cô có thể chấp nhận việc không ngon do giá rẻ. Tuy nhiên dù là hàng quán lề đường hay nhà hàng sang trọng thì vẫn phải đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mới được kinh doanh.