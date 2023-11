Cô gái phát hiện cảnh tượng rùng rợn lúc bóc tấm gỗ lát sàn nhà lên, hỏi dân mạng thì càng thêm tái mặt về câu trả lời

Theo Yahoo News, người phụ nữ có tên là Hannah Sycamore, mới đây đã đăng tải những bức ảnh kèm câu hỏi đầy thắc mắc về khối màu đen bí ẩn mà người bạn của cô đã vô tình nhìn thấy khi bóc tấm ván gỗ lát sàn nhà lên.

Với hy vọng làm sáng tỏ tình huống kỳ lạ mà bạn mình gặp phải, Hannah đã tải những hình ảnh rùng rợn này lên một nhóm trên Facebook với câu hỏi: "Có ai biết đây là gì không?".

Hannah Sycamore thay mặt một người bạn chia sẻ bức ảnh này, người đã tìm thấy vật thể lạ bí ẩn bên dưới tấm ván gỗ lát sàn nhà của cô.

Những bức ảnh được đính kèm cho thấy thứ chất lỏng bí ẩn có những sợi tua sẫm màu giăng tua tủa như mạng nhện khắp sàn nhà. Nó khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị của Nhật Bản.

Ngay lập tức, những bức ảnh của Hannah đã thu hút sự chú ý của đông đảo thành viên trong nhóm Facebook có tên Australia & New Zealand Fungus Identification.

Một số người liên tưởng tới Mind Flayer, quái vật xúc tu nhấp nhô trong loạt phim đình đám Netflix "Stranger Things". Những người có trí tưởng tượng bay bổng nói đùa rằng đó là sinh vật cộng sinh ngoài hành tinh "Venom" trong bộ phim siêu anh hùng Marvel.

Trong khi đó, một số người đam mê nấm học cho biết vật thể lạ này có thể là nấm mốc, rễ cây hoặc thậm chí là nấm mốc đen - một loại nấm nguy hiểm có liên quan đến một số vấn đề sức khỏe bao gồm các vấn đề về hô hấp và chứng mất trí nhớ.

"Không phải nấm mốc thông thường. Có thể là nấm mốc đen", tài khoản Adam Labrock, người làm việc tại Mushroom Co, một trang trại nấm đô thị ở New Zealand, đưa ra giả thuyết.

Adam Labrock còn suy đoán rằng Armillaria (nấm mật), thường mọc dọc theo rễ cây, lan ra ngoài vật chủ (tức rễ cây) và sau đó xâm nhập vào ngôi nhà. "Có lẽ bạn cần nhờ một kỹ sư chuyên về kết cấu công trình xem xét giúp", Labrock kết luận.

Ngay cả các nhà nghiên cứu nấm học cũng bị vật lạ này làm cho bối rối. Tiến sĩ Patricia Kaishian, Người phụ trách Nấm học tại Bảo tàng Bang New York ở Albany, nói: "Nếu không kiểm tra trực tiếp (xem nó bằng kính hiển vi và tìm kiếm các dấu hiệu khác trong cấu trúc), tôi không thể chắc chắn 100%. Nhưng cái này trông giống sợi nấm 'thối ướt' có tên khoa học là Coniophora puteana, đôi khi còn được gọi là 'kellerschwam' trong tiếng Đức".

Đây không phải là lần đầu tiên một vật thể dị thường trông như nấm xuất hiện ở Down Under. Vào tháng 3, một thị trấn ở Úc bỗng trở nên giống bối cảnh trong loạt phim kinh dị của HBO "The Last of Us" sau khi một khối màu đỏ bí ẩn mọc lên dưới vòi cứu hỏa - và cuối cùng "leo lên vòi nước".

Một khối màu đỏ bí ẩn mọc lên dưới vòi cứu hỏa ở Úc, gợi nhớ đến một cảnh trong phim "The Last of Us".

Đầu tháng 3/2023, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã báo cáo rằng một loại bệnh nấm kháng thuốc và chết người đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại các bệnh viện trên khắp nước này. Được mệnh danh là candida auris, loại nấm này gây nhiễm trùng máu nghiêm trọng và thậm chí tử vong ở những người có hệ miễn dịch yếu.

