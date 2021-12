Cô gái nhận cái kết thảm thương khi cho cháu gái mượn laptop xem hoạt hình, phụ huynh tỉnh bơ: "Trẻ con mà, biết gì đâu!"

Người lớn dễ dàng bỏ qua hoặc xem nhẹ những ý kiến của con trẻ, đơn giản vì chúng ta nghĩ rằng trẻ con thì chẳng biết cái gì. Từ đó rất nhiều sự cố, phiền toái làm ảnh hưởng đến người khác được các bậc phụ huynh lấy các lý do "trẻ con biết gì đâu", "con nít biết gì đâu" để biện minh cho hành vi sai trái của những đứa trẻ.

Điển hình là câu chuyện dưới đây, một cô gái cho người cháu mượn laptop để xem phim hoạt hình nhưng khi trả lại thì bị tô các loại màu lên máy tính từ màn hình, bàn phím đến tất cả mọi nơi trên laptop của cô gái. Đến khi hỏi phụ huynh thì cô gái nhận được câu trả lời "trẻ con mà, biết gì đâu!".

Chiếc laptop bị tô màu tứ tung (Nguồn ảnh: Mei Mei)

Nhiều ý kiến bày tỏ dù em bé tô màu latop là chuyện tò mò, vô ý hoặc do không biết gì đâu nhưng người mẹ không nên dùng lý do là con mình không biết gì để nói cái cần thiết nhất là chịu trách nhiệm. Thực tế cho thấy, đây không phải lần đầu vấn đề các phụ huynh dùng các lý do kiểu này để biện minh một vấn đề gì đó. Trước đây cũng không ít lần các trường hợp tương tự đã xảy ra như: trẻ em ném điện thoại, trẻ em đập phá ti vi, khóc ở nơi công cộng, trẻ em nghịch phá khi được bố mẹ dẫn đến công ty...

Tại vì còn bé nên các bé dễ dàng được cho mượn đồ, dẫn đi khắp nơi cùng với phụ huynh của mình. Tuy nhiên, xu hướng hiếu động, tò mò của con trẻ thường dẫn đến những hành động nghịch ngợm, la hét, gây ảnh hưởng đến mọi người.

Nhiều phụ huynh chiều chuộng con hết mực dần khiến những đứa trẻ trở nên ngổ ngáo, không biết phép tắc lịch sự cơ bản. Trong nhiều trường hợp, các bậc phụ huynh giải quyết bằng cách nói "còn nhỏ mà, biết gì đâu". Đây là việc không dám nhận lỗi. Phụ huynh càng làm vậy thì thì con cái khó thể nhận ra lỗi sai của mình được. Cha mẹ phải là tấm gương cho con cái, cần nghiêm khắc đúng lúc và thả lỏng đúng thời điểm thì mới uốn nắn con được.

Dạy cho trẻ cách ứng xử là điều vô cùng cần thiết (Ảnh minh họa)

Chính cha mẹ cũng là người cần phải tôn trọng người khác, phải ngăn chặn, nhắc nhở những hành vi sai của con mình kịp thời. Quan trọng nhất hãy dạy con một cách nghiêm khắc rằng cái gì là của bé, cái gì không phải là của bé. Thường xuyên để mắt đến con, 24/7 khi con ra ngoài. Đừng lơ là dù chỉ một phút, bởi trẻ con chỉ cần chưa đến một vài giây để gây ra những điều bạn không bao giờ ngờ tới được.

Dưới bài viết rất nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này. Một số bình luận như sau:

- "Trẻ con không biết gì nhưng phụ huynh phải chịu trách nhiệm chứ. Không nên dạy con thế này".

- "Luôn là câu trẻ con nó bé nó biết gì đâu. Ừ thì nó không biết gì thật vì bố mẹ nó có dạy dỗ gì đâu mà nó biết được. Toàn tự biến trẻ con thành lý do để bao biện".

- "Mình cũng từng bị gần như thế này bé vào phòng mình lấy màu tô lên tivi, lúc ra bảo thì phụ huynh cũng bảo "trẻ con mà". Quan trọng biết trẻ con thế rồi nhưng nhiều phụ huynh vẫn chiều con, không dạy dỗ gì".