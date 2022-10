Cô gái mắc ung thư thực quản chỉ vì một kiểu uống nước ai cũng tưởng là tốt

Chương trình y tế trực tuyến “Health 2.0” (Trung Quốc) phát sóng gần đây đã khiến nhiều người hoang mang vì thói quen uống nước cũng có thể gây ung thư. Chuyên gia được mời tới chương trình là Bác sĩ Trần Hân Mai. Bà đã chia sẻ một trường hợp nữ bệnh nhân còn rất trẻ đã phát hiện mình mắc ung thư thực quản vì một kiểu uống nước ai cũng tưởng là tốt cho sức khỏe.

Được biết, cô gái này mới ngoài 20 tuổi, đang làm công việc văn phòng. Vì muốn duy trì vóc dáng và bảo vệ sức khỏe nên cô luôn uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

Khoảng 2 tháng trước khi phát hiện bệnh, cô đột nhiên thấy cổ họng của mình có nhiều điểm bất thường. Ngoài việc khó nuốt, hay bị đau phía sau xương ức thì cô còn ho dai dẳng không rõ nguyên nhân, cân nặng cũng giảm đi rất nhanh. Khi tìm đến bệnh viện của bác sĩ Trần, cô gái trẻ được thăm khám và nhận kết quả chẩn đoán ung thư thực quản đầu giai đoạn 3.

Bác sĩ Trần kể lại, khi biết mình mắc bệnh, cô gái vô cùng sửng sốt. Cô liên tục hét lên rằng mình là người sống rất lành mạnh, thậm chí còn chưa từng hút thuốc hay uống rượu nên việc mắc ung thư thực quản là rất vô lý. Cô còn yêu cầu được xét nghiệm lại vì cho rằng đó chỉ là nhầm lẫn kết quả.

Ảnh minh họa

Tìm hiểu tiền sử gia đình đã loại bỏ yếu tố mắc bệnh do di truyền. Điều tra bệnh sử thông qua lối sống, sinh hoạt từ bệnh nhân cũng không có gì bất thường. Hơn nữa, bệnh nhân cũng mất bình tĩnh nên tạm thời không tìm ra nguyên nhân gây bệnh chính xác, tập trung vào điều trị.

Cho đến lần tái khám sau đó, cô gái này mang theo một tờ tạp chí và bất ngờ òa khóc ngay trước mặt bác sĩ. Hóa ra, cô này đọc được một bài báo về việc uống nước quá nóng có thể gây ung thư thực quản. Đây cũng là thói quen cô đã duy trì được nhiều năm vì nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe.

Uống nước quá nóng gây nhiều bệnh ung thư

Theo lời kể của gia đình, từ nhỏ bệnh nhân đã thích uống nước nóng. Thậm chí cô có thể lấy nước nóng trực tiếp từ cây nước nóng để uống mà không cần pha thêm nước ấm hay nước lạnh.

Bản thân cô thì cho rằng đây là một thói quen tốt cho sức khỏe. Nước nóng không chỉ khử trùng, giải độc, đốt cháy mỡ nội tạng mà còn tốt cho tiêu hóa và làm đẹp da, giảm cân nhanh. Thật không ngờ kiểu uống nước nhiều người tưởng tốt này hóa ra lại rất hại sức khỏe, gây ra bệnh ung thư.

Bác sĩ Trần Hân Mai cho biết, đúng là thường xuyên uống nước ấm sẽ tốt cho sức khỏe, sắc đẹp. Tuy nhiên, nước này chỉ nên dao động trong khoảng 30 - 45 độ C và nên là nước lọc đun sôi thay vì trà hay cà phê, đồ uống khác. Trong khi nhiều người, nhất là người châu Á lại có thói quen uống nước hoặc ăn đồ quá nóng, trên 60 độ C dẫn tới tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Theo Giám đốc IARC (Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế thế giới WHO) Christopher Wild: “Các kết quả nghiên cứu cho thấy uống các thức uống quá nóng có thể dẫn đến ung thư thực quản. Chính nhiệt độ chứ không phải bản thân đồ uống là nguyên nhân”.

IARC đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm trên động vật và xác nhận rằng đồ uống nóng ở 65 - 70 độ C đủ để làm bỏng cổ họng và có thể gây ung thư thực quản . Bệnh này là bệnh ung thư phổ biến thứ 8 trên thế giới, mỗi năm nó khiến khoảng 400.000 người tử vong trên toàn thế giới.

IARC cũng khẳng định: “Các nghiên cứu ở tại các nước có thói quen uống trà ở nhiệt độ rất nóng (khoảng 70 độ C) như Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Nam Mỹ… có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, có nghĩa là ung thư thực quản tỉ lệ thuận với nhiệt độ của thức uống”.Lý do là miệng và thực quản của chúng ta được bao phủ bởi các màng nhầy mỏng manh và dễ vỡ, nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ ăn uống thích hợp nhất là 10 - 40 độ C, nhiệt độ có thể chịu được chỉ là 50 - 60 độ C. Ở nhiệt độ 65 độ C trở lên sẽ gây bỏng, tổn thương, tạo điều kiện viêm nhiễm và tăng nguy cơ ung thư.

Bác sĩ Trần cho biết thêm, ăn uống quá nóng cũng có thể gây nguy hiểm cho dạ dày. Bởi niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương khi tiêu hóa thức ăn có nhiệt độ từ 50 đến 60 độ C. Điều này sẽ gây bỏng dạ dày và gây ra biến đổi bệnh lý, từ đó dẫn đến ung thư dạ dày.

Bà cũng nhắc nhở rằng, ngoài việc kiểm soát nhiệt đồ đồ ăn, thức uống thì cũng cần tránh xa bia rượu đồ uống có ga, thực phẩm chế biến… để phòng tránh ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Nếu sau khi ăn uống đồ nóng mà cảm thấy đau rát, mất vị giác, khó nuốt, khó tiêu, ợ chua, buồn nôn, đau bụng… thì hãy nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám.