Cô gái không mặc quần đứng la hét, nhảy múa trên mái nhà khiến nhiều người hốt hoảng

Ngày 13/12, Công an phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang lập hồ sơ, làm rõ vụ việc một cô gái nghi ngáo đá, leo lên mái nhà đòi nhảy lầu trên địa bàn.

Hình ảnh cô gái nhảy múa, la hét trên mái nhà thu hút sự chú ý của nhiều người dân hiếu kì.

Theo nội dung đoạn clip, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, nhiều người dân xung quanh căn nhà 2 tầng trên đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh phát hiện một cô gái trẻ không mặc quần đứng trên nóc căn nhà la hét, nhảy múa.

Không những vậy, cô gái này còn hô hoán và đòi nhảy xuống đất.

Cô gái không mặc quần đứng trên mái nhà la hét, nhảy múa và đòi nhảy lầu

Người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng báo tin cho cảnh sát địa phương. Theo PLO, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Thạnh và Công an phường 12 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp giải cứu cô gái. Cảnh sát PCCC sau đó dùng xe thang tiếp cận cô gái và đưa xuống đất an toàn.

Cô gái có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá, hiện công an phường đang lập hồ sơ vụ việc để có bước xử lý tiếp theo.