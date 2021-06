Cô gái khoe sửa mũi thành công thu hút 13 triệu lượt xem, dân mạng chẳng khen xinh mà phát hiện điểm bất thường khó tin

Cô nàng Olga Baderuk, 22 tuổi, người Ukraine đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" chỉ với một video ngắn cho thấy quá trình sửa mũi như "vịt hóa thiên nga".

Olga được xem là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Ukraine với tài khoản mạng xã hội TikTok có hơn 23.000 lượt theo dõi, 1,1 triệu lượt thích. Ngày 20/4, cô nàng hot TikToker này đang tải một đoạn video về quá trình sửa mũi của mình để cho mọi người thấy phẫu thuật thẩm mĩ có thể biến một cô gái kém sắc thành một cô nàng xinh đẹp kiêu sa.

Cô nàng đăng video sửa mũi thành công nhưng bị dân mạng chỉ trích là "điêu"

Trong video, đã được xem 13,6 triệu lần, ghép từ 6 đoạn clip khác nhau, Olga cho người xem thấy chiếc mũi của mình từ lúc chưa chỉnh sửa, sau khi làm phẫu thuật, lúc phục hồi và khi những vết bầm tím quanh mắt cô dần dần giảm bớt để rồi "bung lụa" với một chiếc mũi cao vừa phải, gọn cũng vừa phải. Chốt lại là "Khá hoàn hảo".

Nếu xem qua, bạn cũng sẽ trầm trồ thốt lên rằng thật là một ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công ngoài mong đợi, nếu ai cũng được như thế này thì chị em sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để có tiền đi sửa mũi, nâng tầm nhan sắc.

Tuy nhiên, đoạn video thu hút hàng chục triệu lượt xem này lại khiến dân mạng chẳng những không trầm trồ, thán phục mà còn nhận ra điểm bất thường khó tin.

Cô nàng khoe chiếc mũi to bất thường khi chưa được phẫu thuật.

Ấy là ở chỗ, ngay từ đầu video, cô nàng Olga đã khoe chiếc mũi to "quá khổ" và dân mạng cho rằng đó là một sản phẩm của photoshop mà thôi. Không ít người khẳng định rõ ràng cô gái này chỉ sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh để biến chiếc mũi của mình trông to hơn, thô hơn. Nhưng có lẽ lỡ tay quá khiến chiếc mũi to đến mức vô lý.

Hành trình biến đổi như "vịt hóa thiên nga" nhưng một số dân mạng lại cho rằng đây không phải cùng một người.

Một cư dân mạng tinh mắt bình luận: "Trời ơi, cái mũi quá to". Người khác tỏ ra nghi ngờ: "Có phải là nhờ sự trợ giúp của phần mềm chỉnh sửa ảnh?".

Thậm chí nhiều người khẳng định đây không phải là cùng một người vì chiếc mũi, vì những đường nét trên khuôn mặt không giống nhau.

Nguồn: The Sun