Cô gái H'Mông nổi tiếng một thời Lò Thị Mai lại đưa tình mới "ra mắt" các con sau liên tiếp các mối tình không thành

Lò Thị Mai - cô gái người H'Mong ở Lào Cai "hiện tượng mạng" một thời nhờ tài bắn tiếng Anh siêu đỉnh luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng từ khi sang Mỹ định cư.

Sau khi ly hôn, Lò Thị Mai công khai quen một người bạn trai doanh nhân. Giữa cô và bạn trai từng khá mặn nồng, cả hai còn cài ảnh đại diện trên trang cá nhân là ảnh chụp cùng nhau. Tuy nhiên sau đó, Lò Thị Mai cho hay đã chia tay người bạn trai này vì cảm thấy tính cách của mình không phù hợp với việc yêu xa.

Sau đó, bất ngờ Lò Thị Mai công khai hẹn hò với bạn trai mới. Cô nàng mới đây cũng dành lời yêu thương gửi đến người bạn trai này và bày tỏ rằng đây là người khiến mình hạnh phúc nhất trong suốt thời gian vừa qua.

Lò Thị Mai và đã đưa bạn trai mới đi gặp các con

Cụ thể, Lò Thị Mai viết: "I appreciate everything you have done for me, you make my life so beautiful so perfect, I love everything about you.and you mean so much to me. You are such a great man to me and my children! I am blessed to have a man like you with such a big heart. You have showed me unconditional love and support with all that you do for me. I thank you for having such a beautiful soul and thank you for coming into my life".

Qua đó, Lò Thị Mai cũng đã tiết lộ mối quan hệ giữa các con và bạn trai mới: "Anh là một người đàn ông tuyệt vời với các con và với em".

Trước đó, Lò Thị Mai công khai bạn trai mới chỉ sau một thời gian ngắn chia tay bạn trai CEO khiến nhiều người bất ngờ

Lò Thị Mai từng kết hôn với Steve Houbrechts (sinh năm 1983, kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Bỉ) vào năm 2012, cả hai đã có với nhau 2 con trai. Cả hai ly hôn sau đó đã thu hút nhiều sự quan tâm từ truyền thông, con của cô hiện đang được chồng cũ nuôi dạy. Nói về lý do chia tay, Lò Thị Mai tiết lộ là do cả 2 thường xuyên cãi vã bởi ông xã có tính hay ghen.

https://afamily.vn/co-gai-hmong-noi-tieng-mot-thoi-lo-thi-mai-lai-dua-tinh-moi-ra-mat-cac-con-sau-lien-tiep-cac-moi-tinh-khong-thanh-20220209083850998.chn