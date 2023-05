Jessica Alexander sinh năm 1999 tại London (Anh), hoạt động nghệ thuật từ sớm và thử sức với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu… Cô bắt đầu được biết đến sau vai diễn Olivia trong loạt phim kinh dị dành cho tuổi teen Get Even . Cô cũng từng được chọn cho vai Lucy Carpenter trong bộ phim truyền hình dành cho Penny On M.A.R.S của Disney.