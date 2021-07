Cô gái chia sẻ việc đối tác phát hiện “một sợi lông” trong kiện hàng dù quy trình công ty kiểm soát cực nghiêm ngặt và cách xử lý bất ngờ khiến ai cũng bật cười

Cô gái quay video clip chia sẻ trên Tiktok về sự cố dở khóc dở cười mà công ty sản xuất y tế của cô làm việc đã gặp phải và cách công ty đưa ra giải pháp xử lý khiến cho dân mạng không thể đở nổi.

Cụ thể, cô gái này đã nói:

"Chuyện là sau nhiều năm hợp tác suông sẻ thì hôm nay đối tác Nhật gửi một biên bản kiểm soát chất lượng báo cáo về cái lô hàng vừa nhận tuần vừa rồi.



Họ phàn nàn là trong lô hàng phát hiện ra một sợi lông, họ có chụp hình lại. Trong tiếng anh họ xài từ hear là dùng chung cho cả tóc và lông. Mình cũng hy vọng đó là sợi tóc thì sẽ dễ, đằng này chụp hình luôn một sợi lông. Bởi vì nó dài chừng này và nó xoăn tít mà nó rất là dày.

Họ kết luận ngắn gọn, một là tụi mày phải tìm ra vì sao có sợi này, nếu mà không tìm ra thì phạt hợp đồng. Thật ra lúc đầu muốn giải thích ở đây là tóc cho dễ mọi người ạ. Nhưng mà khi xem hình ảnh thì đúng là không thể ai tin là tóc".

Nhà máy của mình là một trong những nhà máy đạt chuẩn rất cao về y tế, cấp độ sạch class 7 và 8, mọi người phải biết nó rất là sạch. Bộ trang phục bảo hộ trùm từ đầu tới chân và thậm chí tóc trùm hai lớp rồi. Hệ thống khép kín từ A đến Z, kiểm soát rất là nghiêm và không cho cởi đồ hoặc kéo cái khóa kéo một chút nào. Thậm chí cái nồng độ bụi là dưới 30 CFU, ai học sinh học sẽ biết nó rất là thấp và cực kì sạch.



Mình cũng không hiểu cái sợi lông này nó rớt ở đâu ra, nó nằm ở bao bì đóng gói cấp 2. Nếu mà nói lý do là trong quá trình sản xuất hoặc vệ sinh thì nó rất là nhạy cảm đối với nhà máy y tế. Họ sẽ đánh giá là hợp tác với đối tác không kiểm soát chặt thì không nên".

Cụ thể, công ty mà cô gái đang làm việc bị đối tác phàn nàn về vấn đề kiểm soát chất lượng vì trong lô hàng phát hiện ra có sợi tóc lạ. Phía đối tác đã chụp được hình ảnh cụ thể và ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra đó là một sợi lông nên công ty của cô nàng bị rơi vào tình huống khó xử.

Trong khi cô gái đã khẳng định rằng công ty sở hữu nhà máy đạt chuẩn rất cao về y tế và vệ sinh. Quy trình sản xuất khép kín, nghiêm ngặt, đồ bảo hộ trùm từ đầu đến chân và khóa kéo cũng không được hở ra chút nào.

Cả công ty của cô nàng quyết định tổ chức cuộc họp để tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý để có được câu trả lời thỏa đáng cho đối tác. Tuy nhiên lại có người ý kiến rằng nguyên nhân có thể là do nhân viên vệ sinh trong khu vực với sự giải thích khiến người nghe chỉ biết cười bật ngửa: "Sau mấy ngày họp hành với rất nhiều bộ phận thì một bạn QA mới nói là: "Hay là nói do bà lao công?". Tại do trang phục lao công là họ sẽ không trùm hết chân. Có thể miêu tả là trong quá trình dọn dẹp, vận động cho nên là lông nó sẽ rơi từ trên xuống dưới ống chân. Dự tính giải pháp là sẽ thay trang phục cho lao công trùm hết cả chân giống như những công nhân đang sản xuất".

Nhân viên vệ sinh liền bức xúc, không chấp nhận nguyên nhân khó hiểu mà mọi người đã nghĩ ra cho mình, đáp trả lập tức: "Các anh chị và ban lãnh đạo nghĩ sao, làm sao đổ lỗi do của tôi được. Các anh chị biết tôi có hay là không có, bị bệnh rụng hay không rụng, để hay là không để".

Sau khi người nhân viên vệ sinh không chịu chấp nhận sự "buộc lỗi" và các cuộc họp diễn ra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân chính đáng. Giải pháp cuối cùng của công ty này là phải chấp nhận thương lượng đền bù hợp đồng cho phía đối tác.

"Trong khi cái hợp đồng này giá trị cũng khá là cao. Xác định là nếu mà không thể giải thích được cái nào cho hợp lý thì có thể thương lượng giải pháp đền một chút hợp đồng và bù lỗ cho đơn hàng sau. Thật ra công ty chuyên nghiệp tới đâu thì cũng sẽ có những lúc có những sự cố ngoài kiểm soát", cô gái nói.

Video clip nhanh chóng nhận được sự tương tác của dân mạng. Cô gái cũng tiết lộ giải pháp đã có nhưng muốn chia sẻ để nhận được ý kiến của mọi người và sẵn tiện giúp mọi người giải trí để giảm căng thẳng.