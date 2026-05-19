Cô gái chăn bò trở thành biểu tượng của đế chế nội y, khiến thế giới chú ý vì màn "vồ ếch" huyền thoại trên sàn diễn

Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ thời kỳ hoàng kim của Victoria's Secret, nhưng mỗi khi mạng xã hội bàn luận về “best body” của show diễn nội y này, cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn thường là Candice Swanepoel. Không phải ngẫu nhiên mà siêu mẫu gốc Nam Phi được xem như hình mẫu hoàn hảo của một thiên thần nội y. Candice không chỉ có nhan sắc đỉnh cao mà còn có hình thể đẹp như tượng tạc với vòng eo siêu nhỏ, đôi chân dài bất tận, cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ. Thậm chí tới hiện tại, khi đã bước sang tuổi 38 và trải qua hai lần sinh nở, Candice vẫn khiến công chúng choáng ngợp mỗi lần xuất hiện với body gần như không đổi suốt nhiều năm.

Cô gái chăn bò trở thành biểu tượng của đế chế nội y

Từ một cô gái lớn lên trong trang trại chăn bò sữa ở vùng Mooi River, Nam Phi, Candice Swanepoel đã trở thành biểu tượng gợi cảm bậc nhất lịch sử Victoria's Secret. Candice sinh năm 1988 trong một gia đình làm nông. Tuổi thơ của cô gắn liền với cuộc sống đồng quê, chăm sóc gia súc và những ngày dài ở nông trại. Mãi tới năm 15 tuổi, cuộc đời Candice mới thay đổi hoàn toàn khi cô được phát hiện tại khu chợ trời ở Durban. Chỉ ít lâu sau, cô bắt đầu làm mẫu tại châu Âu, đặc biệt là ở Paris và Milan, nơi mỹ nhân 8X nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt vừa ngọt ngào vừa sắc lạnh cùng body gần như “đo ni đóng giày” cho sàn runway.

Nhan sắc của Candice thời niên thiếu.

Những năm đầu sự nghiệp, Candice đã có cơ hội làm việc với một số NTK, nhãn hàng lớn. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2007 khi cô lần đầu xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show. Thời điểm ấy, Candice vẫn chỉ là một gương mặt mới giữa dàn thiên thần đình đám như Heidi Klum, Adriana Lima hay Alessandra Ambrosio, nhưng vẻ đẹp bốc lửa pha chút high fashion của cô nhanh chóng giúp cô bật lên khỏi đám đông.

Màn debut của nữ siêu mẫu trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show năm 2007.

Chỉ ba năm sau, năm 2010, Candice chính thức được trao đôi cánh thiên thần của Victoria’s Secret. Đây cũng là giai đoạn cô bước vào thời kỳ đỉnh cao, trở thành gương mặt đại diện chủ lực của đế chế nội y đình đám. Với mái tóc vàng óng, body săn chắc cùng thần thái vừa quyến rũ vừa sang trọng, Candice gần như định nghĩa lại hình tượng “bombshell tóc vàng” của Victoria’s Secret trong suốt thập niên 2010.

Năm 2013, cô được trao vinh dự diện chiếc Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng). Đây là một trong những bộ nội y đắt đỏ nhất lịch sử thương hiệu. Thiết kế “Royal Fantasy Bra” đính hơn 4.200 viên đá quý, trở thành khoảnh khắc biểu tượng gắn liền với tên tuổi Candice.

Đến nay, nhiều fan vẫn xem đây là một trong những màn trình diễn fantasy bra đẹp nhất lịch sử Victoria’s Secret.

Candice diện bộ nội y 250 tỷ đồng vào năm 2013.

Không chỉ vậy, một trong những khoảnh khắc gây choáng váng nhất sự nghiệp Candice diễn ra tại Victoria’s Secret Fashion Show 2017. Khi đó, siêu mẫu Nam Phi đang mang thai khoảng 3 tháng nhưng vẫn mở màn show với body săn chắc đáng kinh ngạc. Không ít khán giả thậm chí còn không nhận ra cô đang mang thai vì thần thái và vóc dáng vẫn quá hoàn hảo trên sân khấu.

Nữ siêu mẫu đảm nhận vai trò mở màn show diễn VSFS 2017 khi đang mang thai tháng thứ 3.

Sau nhiều năm bị hủy bỏ vì hàng loạt tranh cãi, sự trở lại của Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2024 gần như không thể thiếu cái tên Candice Swanepoel. Với nhiều fan, Candice chính là “linh hồn” của thời kỳ hoàng kim VS, nên ngay từ khi thương hiệu úp mở về màn comeback của Victoria’s Secret Fashion Show, khán giả đã liên tục gọi tên cô trên mạng xã hội.

Tại Victoria’s Secret Fashion Show 2024 ở New York, Candice xuất hiện như một biểu tượng thật sự. Mái tóc vàng đặc trưng, body săn chắc cùng thần thái như không thay đổi sau gần 20 năm làm nghề khiến nhiều fan thích thú. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng chỉ cần Candice bước ra sân khấu là đã lập tức mang lại cảm giác “Victoria’s Secret thật sự đã quay trở lại”.

Sau màn comeback gây bão ở VSFS 2024, Candice Swanepoel tiếp tục đồng hành cùng Victoria's Secret trong suốt năm 2025, gần như trở thành gương mặt đại diện cho “kỷ nguyên hồi sinh” của thương hiệu. Không còn chỉ là một cựu thiên thần quay lại vì tính hoài niệm, Candice lúc này được xem như biểu tượng kết nối giữa thời hoàng kim Y2K và hình ảnh mới hiện đại hơn mà VS đang xây dựng.

Tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025, Candice tiếp tục là một trong những cái tên được chú ý nhất runway. Đây cũng là lần thứ 13 cô sải bước cho show diễn của Victoria's Secret, con số đủ để biến cô thành một trong những thiên thần gắn bó lâu nhất với thương hiệu.

Sau nhiều năm, Candice vẫn được nhiều fan hâm mộ của show diễn nội y đình đám bình chọn là thiên thần có body cháy nhất lịch sử chương trình.

Ngoài runway, Candice còn liên tục xuất hiện trong các campaign lớn của Victoria’s Secret suốt năm 2025 như Very Sexy, VSX hay dòng lingerie ren Lacie. Dù là concept thể thao khỏe khoắn hay hình tượng bombshell cổ điển, cô vẫn mang lại đúng cảm giác hào nhoáng từng giúp Victoria’s Secret thống trị văn hóa đại chúng suốt nhiều năm.

Cú “vồ ếch” huyền thoại sau 10 năm làm nghề

Sự nghiệp runway của Candice Swanepoel không chỉ toàn những khoảnh khắc hào nhoáng. Một trong những sự cố đáng nhớ nhất xảy ra vào năm 2015, khi cô tham gia show Xuân/Hè của Givenchy tại New York Fashion Week. Trong lúc catwalk trên sàn diễn, Candice bất ngờ trượt chân vì đôi cao gót cực kỳ chênh vênh, ngã mạnh ngay trước những khán giả ở hàng ghế đầu.

Candice đã bị "vồ ếch" khá đau tại show diễn Givenchy Xuân/Hè 2016.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội vì cú ngã trông khá đau, đặc biệt khi đầu gối và bàn tay của Candice bị trầy xước đến mức chảy máu. Tuy nhiên điều khiến giới thời trang nhắc mãi không phải cú ngã, mà là cách cô xử lý tình huống. Chỉ vài giây sau, Candice lập tức đứng dậy, chỉnh lại thần thái rồi tiếp tục hoàn thành phần catwalk như chưa có chuyện gì xảy ra. Khán giả hai bên sàn runway thậm chí còn đứng lên vỗ tay cổ vũ cho sự chuyên nghiệp của cô.

Nữ siêu mẫu ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục hoành thành phần trình diễn.

Sau show diễn, Candice Swanepoel còn tự đăng hình đôi chân đầy vết trầy xước lên Instagram như một cách hài hước để nhìn lại sự cố. Trong ảnh, đầu gối của cô bị rách da và bầm tím khá rõ sau cú ngã trên runway của thương hiệu Givenchy. Candice viết: “Cảm ơn những người đã đỡ tôi khỏi trên runway tối nay. Tôi chỉ bị vài vết xước nhỏ thôi, chủ yếu là lòng tự trọng bị bầm dập”.

Chính cách phản ứng thoải mái ấy lại càng khiến công chúng thích Candice hơn. Thay vì biến cú ngã thành drama hay cố che giấu, cô lại biến nó thành một khoảnh khắc rất “đời thường" giữa thế giới thời trang vốn luôn hào nhoáng và hoàn hảo. Bài đăng khi ấy cũng viral mạnh trên mạng xã hội, nhiều fan còn gọi đây là “cú ngã huyền thoại” của cô vì vừa đau thật nhưng cũng cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần cực cool của Candice.

Sau này, người đẹp Nam Phi cũng chia sẻ lại về cú ngã của mình trong một buổi phỏng vấn. Nữ siêu mẫu hài hước nói “After 10 years of modelling, I ate dirt”. (Tạm dịch: Sau 10 năm làm nghề người mẫu, tôi đã phải “hít bụi”).

Không cần đôi cánh thiên thần, sự nghiệp vẫn thành công

Dù Victoria’s Secret vẫn luôn và mãi là mốc son chói lọi trong sự nghiệp của mỹ nhân 8X nhưng cũng không thể phủ nhận độ phủ sóng của cô trên các sàn diễn high fashion. Candice là một trong số ít những thiên thần nội y có được thành công cả ở trên runway các tuần lễ thời trang lẫn Victoria’s Secret Fashion Show.

Cô liên tục góp mặt trong nhiều show diễn của các thương hiệu lớn, cùng một số tên tuổi nổi tiếng như Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber...

Hai thiên thần đình đám Candice Swanepoel và Adriana Lima tại show Schiaparelli Xuân/Hè 2025.

Hay mới nhất, cô cũng vừa walk cực slay ở show Gucci Cruise 2027.

Siêu mẫu đình đám cũng trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng cũng như các trang bìa tạp chí.

Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn lấn sân sang kinh doanh với thương hiệu Tropic Of C cùng những sản phẩm thời trang bền vững, thân thiện với môi trường. Cựu thiên thần Victoria's Secret cũng thường tự mình làm mẫu để tăng độ nhận diện cho thương hiệu.

Dù hiện tại đã ở độ tuổi 38 nhưng Candice Swanepoel vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với sắc vóc trẻ trung cùng thân hình thon gọn, chuẩn chỉnh. Bà mẹ 2 con gây ấn tượng với cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa cùng thần thái vẫn cực slay như ngày nào.

Không những thế, cô còn ưa chuộng style cá tính, sexy, khiến diện mạo càng thêm trẻ trung, hack tuổi.

