Cô gái "bóc phốt" cả nhà chồng sắp cưới: Phát hiện sự thật đằng sau mối liên quan khó hiểu của bạn trai và chị dâu anh ta cùng loạt bí mật gia đình họ cất giấu

Người ta nói, bước vào tình yêu người càng yêu nhiều thì càng thiệt thòi nhiều. Dù chúng ta có từng mạnh mẽ, từng thuộc bao lý thuyết thì lúc yêu vào, người ta có xu hướng dại dột đi. Có thể, khi đứng ngoài cuộc, bạn tha hồ phán xét nhưng lúc mình trở thành nhân vật chính, bạn sẽ bị chi phối hoàn toàn bởi tình cảm. Thế nhưng, lựa chọn cuối cùng ra sao sẽ quyết định hạnh phúc của cuộc đời bạn.

1 câu chuyện tưởng chừng như khó tin của 1 bạn nữ tên Minh Trâm được chia sẻ trong nhóm kín. Cô ấy gặp quá nhiều rắc rối với chồng sắp cưới và gia đình anh ta. Câu chuyện khiến người đọc được cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố.

Bí mật khó hiểu của gia đình anh người yêu điển trai

Trâm và C. quen nhau khoảng 1,5 năm qua mạng. Thời điểm ấy C. đi Nhật 3 năm còn Trâm đi 1 năm. Đến lúc về nước cả 2 có dự tính làm đám cưới vì cảm thấy tình yêu đã đủ chín.

Trâm nhớ lại: "Lúc sắp về nước anh có tâm sự với mình về chuyện gia đình anh. Anh trai anh khó khăn đường con cái nên mọi người có bàn bạc nhờ y học can thiệp để chị dâu anh mang bầu. Anh dặn mình đừng kể với ai vì sợ nhà anh bị bêu xấu. Theo những gì anh giải thích với mình thì tinh trùng của anh trai yếu không thể có con, cần lấy dịch nhầy trong tinh trùng của em trai để nuôi rồi cấy vào trứng của chị dâu. Lúc ấy mình nghe tin luôn và cũng không tìm hiểu sâu xa. Chính xác thì mình có sự đồng cảm và coi việc đó là điều không may mắn với gia đình họ. Mình hiểu và thông cảm với trọng trách của bạn trai".

Bài đăng của Trâm trên 1 diễn đàn

Chuyện càng trở nên bất thường khi Trâm về gặp gia đình người yêu cách nhà cô tới gần 2000km. Quê C. ở Thái Bình trong khi vợ chồng anh trai anh làm việc trên Hà Nội.

"Lúc ấy là chúng mình chuẩn bị đám cưới rồi, mình về ra mắt nhà anh. Điều khiến mình ngạc nhiên là mình cúi chào chị dâu anh đến 3 lần mà không có sự đáp lại. Mình ăn mặc lịch sự lại chưa va chạm gì trước đó không hiểu sao chị lại có phản ứng như vậy. Đặc biệt, đứa bé 5 tuổi con chị cũng không chào mình và mẹ nó cũng không nhắc nhở phép lịch sự ấy. Đến khi mình về Thái Bình, phản ứng của mẹ chồng tương lai càng khiến mình sốc hơn. Bà đem chuyện phong tục thách cưới ra phê phán. Mình cũng nhẹ nhàng giải thích luôn: 'Nhà con không cần gì hết, không cần đám hỏi, chỉ rước dâu rồi đón con ra đây thôi'.

Khi bà nhấn mạnh việc xa xôi thì mình cũng nói luôn: 'Vì thương anh C. con chấp nhận xa, con lấy chồng thì phải đi theo chồng, khổ đến đâu con cũng chịu được'. Vậy mà mẹ anh nói với con trai 1 câu mình sốc luôn: 'Con gái chết hết rồi hay sao. Nó già, nó xấu thế kia nhỡ không đẻ được thì sao. Mày lấy vợ chả khác nào đem của nợ về nhà rồi làm sao lo cho gia đình, cho cháu được nữa'. Thật sự mình cảm thấy sụp đổ vô cùng", Trâm nhớ lại thời điểm khi cô hoàn toàn có thể thay đổi số phận mình nhưng vì tình yêu cô lại tiếp tục dại dột.

Cặp đôi khi còn mặn nồng

Màn "khủng bố" lúc nửa đêm và lời khẩn cầu hoang đường

Dù mẹ C. khăng khăng muốn Trâm có bầu mới cưới nhưng Trâm muốn ổn định công việc rồi lo cho tương lai con cái. Đầu năm vừa rồi họ định ngày cưới là 25/3 nhưng trước đó vài ngày thì dịch bùng, phải thực hiện giãn cách xã hội nên Trâm hoãn cưới. Bấy giờ cô mới tâm sự chuyện bí mật của C. với mẹ mình. Bà khuyên con gái nên nhân cơ hội này mà hủy bỏ tất cả, sống trong 1 gia đình phức tạp như thế sao mà hạnh phúc được.

Trâm cay đắng quyết tâm đi tìm sự thật. Và cô "chết điếng" với lời khẳng định của bác sĩ. Những "vấn đề y khoa" mà C. nói trước đây sai hoàn toàn. Đến khi cô muốn nói chuyện thẳng thắn với C. thì anh ta chửi bới Trâm thậm tệ.

"Mình đã nói là mình thông cảm và hoàn toàn chấp nhận nhưng điều mình thấy khó hiểu là tại sao anh phải nói dối, anh phải xúc phạm mình như thế khi biết mình đi hỏi bác sĩ. Mình không nói hỗn 1 câu nào và chỉ xin anh đừng cho chị dâu thêm 1 đứa con nào nữa. Song anh đáp: 'Người ta cần thì phải cho, cho đến khi có con trai thì thôi'. Anh chửi mình là 'con khốn nạn, ích kỉ, độc ác, nhỏ nhen'. Nhưng điều dại dột nhất của mình là chỉ cần anh ta năn nỉ, xin lỗi mình lại dễ dàng tha thứ", Trâm tâm sự.

Thiệp cưới đã xong từ đầu năm mà chưa được mời

Sự việc lại tiếp tục cao trào khi Trâm về giỗ bố C. Cô không biết tục lệ quê bạn trai nên làm tất cả những gì có thể làm. Trâm nhặt rau, rửa bát 1 mình dưới sự vô tâm của C., sự lạnh nhạt của cả nhà anh ta, đặc biệt là chị dâu. Trâm tủi thân vô cùng, có nói với C. thì anh ta bênh chị dâu chằm chặp.

Lại 1 lần nữa Trâm phải hoãn cưới vì bà ngoại C. đột ngột mất. Anh ta bắt đầu lật lọng, xoay 180 độ khi nói "mẹ đi xem bói bảo cố tình cưới thì 1 trong 2 đứa sẽ chết".

2h đêm Trâm tức tốc bay ra Hà Nội và cô ở lại 2 tuần cùng bạn trai. "Suốt thời gian này mẹ anh gọi điện ép chia tay. Anh luôn trốn tránh và có vẻ mệt mỏi vì áp lực nên mình nghĩ anh ta vẫn thương mình. Lúc mình vào lại Sài Gòn thì biết có bầu, anh vui mừng lắm, hỏi han quan tâm và muốn cưới nhanh. Khoảng 1 tuần sau thì anh báo việc lại muốn cho chị dâu đứa con nữa. Chuyện hoang đường này khiến mình không thể chấp nhận nổi. Mình dọa nếu anh vẫn cố tình mình sẽ bỏ con của bọn mình. Nhưng không ngờ anh sửng cồ: 'Em muốn làm gì thì làm'".

Những tin nhắn xúc phạm khó chấp nhận của C. dành cho Trâm

Trong lúc nóng giận, Trâm đăng câu chuyện của bạn trai lên facebook tìm sự đồng cảm nhưng cô không chỉ đích danh ai. Không ngờ, em họ C. bình luận và tag hẳn anh ta vào.

Theo lời Trâm kể thì sau khi sự việc có chiều hướng "bung bét". 10h đêm hôm ấy C. bay vào để "đối chất". Anh ta dùng những lời lẽ hết sức thô tục dành cho người phụ nữ đang mang thai con mình. Mẹ Trâm đành phải ra mặt bảo vệ con gái. Bà cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm: "Nếu con cho con bằng can thiệp y học, cô thấy bình thường. Nhưng vì lý do gì mà con phải cho đến khi đẻ con trai thì thôi? Con Trâm nó đẻ thì cũng là có con nối dõi mà. Trừ khi con làm điều gì khuất tất thì mới cảm thấy nhục nhã, không sao con phải lồng lên như thế?".

C. bỏ về trong sự bất lực nhưng sau đó anh ta lại "biến hình" 1 cách khó hiểu. Anh ta van vỉ Trâm đừng bỏ con, rằng anh ta sẽ hỗ trợ Trâm tiền nuôi con.

Những câu xúc phạm không thể chấp nhận nổi

Cuộc đối thoại với thông gia "hụt" và quyết định đau đớn sau cùng

Sau cuộc xung đột với nhà bạn gái, mẹ C. vẫn liên tục gây áp lực với những câu hối thúc "mày bỏ đi cho đỡ phiền". Đúng lúc ấy thì Trâm phát hiện mình mang thai đôi, cả tâm trí cô bấn loạn vô cùng. Khác với vẻ khẩn cầu lúc trước, anh ta yêu cầu Trâm phải ra ngoài này xin lỗi chị dâu.

"Mình sẵn sàng xin lỗi nhà anh ấy vì bài đăng trên facebook hôm trước nhưng việc xin lỗi chị dâu không 1 lý do gì thì quá là hoang đường. Anh ta nói: 'Mày phải xin lỗi người ta mới tha thứ, người ta không tha thứ phải quỳ xuống. Nếu không tha thứ thì đừng hòng cưới xin. Mấu chốt nằm ở chị dâu tao. Con tao không có đứa này thì có đứa khác, còn chị dâu không bỏ được'. Lúc này mình không còn bình tĩnh nổi nữa, mình kể hết với mẹ. Bà đã hỏi rõ ngọn ngành trước khi mình có quyết định chính thức".

"Giọt nước tràn ly" khi mẹ C. khẳng định với người sắp làm thông gia với mình: "Cưới cũng ok thôi nhưng không sống được với tôi đâu, tôi hành hạ cho nó tới chết".

Chịu đựng quá đủ, kiên nhẫn quá nhiều và bao dung quá phung phí, Trâm không thể để mẹ mình phiền lòng thêm nữa. Cô cho biết hiện tại công việc của cô ổn định, không có lý do gì để cô phải ngược đãi bản thân mình. Quan điểm hiện tại của cô là: "Mình sẽ sống tốt, thật tốt để những người đối xử tệ bạc với mẹ con mình nhìn thấy. Trục trặc cưới mấy lần không được có lẽ cũng là may mắn của mình. Mình tin cuộc đời có nhân – quả".